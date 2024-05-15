Російські кінотеатри поновили піратські покази голлівудських фільмів.

Демонстрація лише російських стрічок призвела мережі кінопрокату до межі банкрутства.

Російські мережі кінотеатрів повернулися до практики піратської демонстрації голлівудських фільмів. Про це повідомляє інформаційне агентство РБК. В афіші знову почали включати так зване передсеансне обслуговування, в рамках якого квитки формально продаються на короткометражні стрічки, а разом із ними показують фільми голлівудських кінокомпаній, які заборонені до показу в Росії.

Така практика почала застосовуватися в РФ два роки тому після початку повномасштабного вторгнення до України через накладені санкції у царині кінопрокату. Тоді основні голлівудські кіновиробники – Warner Bros., Universal, Paramount, Disney та Sony – призупинили прокат та ліцензування своєї продукції в Росії, деякі з них потім остаточно пішли з російського ринку.

Проте зі середини квітня цього року мережі кінотеатрів були змушені призупинити піратські покази через тиск кінопрокатників. Останні виступили з ультиматумом відмовитися від передсеансного обслуговування, щоб збільшити збори від російських фільмів. Кінотеатрам, які відмовилися б виконати цю вимогу, кінопрокатники пригрозили не продовжувати можливість показу стрічок, що легально розповсюджуються.

За місяць, коли кінотеатри не показували голлівудських фільмів, в прокат вийшли кілька російських стрічок, і жодна з них не забезпечила достатніх зборів. Так, наприклад, фільму «Сто років тому вперед» вдалося заробити 1,2 мільярда рублів, хоча учасники ринку чекали від нього хоча б трьох мільярдів. Стрічка «Бліндаж» майже за три тижні зібрала лише 104,7 мільйона рублів при бюджеті 426 мільйонів рублів. А збори фільму «Як я зустрів її маму» за перший тиждень у прокаті сягнули 36 мільйонів рублів при бюджеті 150 мільйонів рублів.

Тож мережі кінотеатрів вирішили іґнорувати ультиматум кінопрокатників і повернутися до піратських показів голлівудського кіно як єдиної альтернативи банкрутству. Відтак у травневих афішах кінотеатрів з’явилися десятки голлівудських фільмів, наприклад «Планета мавп: Нове царство», «Каскадери», «Кунг-фу Панда 4», «Дюна: Частина друга», «Годзілла та Конг: Нова імперія» тощо.