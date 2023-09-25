Москва висловила обурення «антиросійським випадами» прем’єра Вірменії.

МЗС Росії закидає Єревану, що той руйнує стосунки з Росіє і розвертається у бік Заходу.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що «послання прем'єрміністра республіки Вірменія Нікола Пашиняна про незалежність від 24 вересня містить неприйнятні випади на адресу Росії і не може не викликати нічого, окрім відторгнення». Про це повідомив вірменський інформаційний портал News.am.

«Останні сентенції Пашиняна підтверджують наші раніші висновки про те, що інспіровані Заходом і деструктивні для власної країни і наших союзницьких відносин процеси, які підструнюються офіційним Єреваном, носять не епізодичний, а системний характер. Глава уряду (Вірменії) фактично, визнав, що весь цей час республіку свідомо готували до розвороту від Росії. Свої кроки, покликані задати новий – західний – вектор розвитку Вірменії, непереконливо виправдовуються помилками, які нібито мали місце з боку Російської Федерації і ОДКБ. Переконані, що єреванське керівництво робить величезну помилку, свідомо намагаючись зруйнувати багатогранні та багатовікові зв'язки Вірменії з Росією та роблячи країну заручником геополітичних ігор Заходу», – говориться в заяві МЗС РФ.

Російське зовнішньополітичне відомство наголосило, що «Росія завжди була вірною союзницьким зобов'язанням, поважала вірменську державність і ніколи не ставила республіку перед вибором: з нами чи проти нас».

Нікол Пашинян у своєму виступі 24 вересня, присвяченому річниці незалежності Вірменії, зазначив, що «перед Вірменією стоїть вибір стати незалежною країною чи чиєюсь губернією», натякаючи на російську зверхність. Він, зокрема, поклав відповідальність за події в Карабаху на російських миротворців. У своїй промові Пашинян пролунав і такий завуальований закид Москві: «Ми ніколи не погоджувалися з формулюваннями, що ставлять під сумнів незалежність Вірменії. Однак викликає занепокоєння те, що замість того, щоб прислухатися до нашого бажання мати незалежну, суверенну, вільну і демократичну державу, деякі з наших партнерів докладають зусиль, щоб виставити на показ наші вразливості у сфері безпеки, ставлячи під удар не тільки нашу зовнішню, але й внутрішню безпеку та стабільність, порушуючи при цьому всі норми етикету та коректності у дипломатичних та міждержавних відносинах, у тому числі взяті у рамках договорів зобов'язання».

Пашинян також пообіцяв, що парламент Вірменії найближчим часом ратифікує Римський статут. Відтак на території республіки набере чинності діяльність Міжнародного Кримінального суду, який, зокрема, видав ордер на арешт Володимира Путіна.