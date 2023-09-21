576-й день війни Росії в Україні. Хроніка

09:50 Президент України Володимир Зеленський зробив заяву за результатами зустрічі із президентом США Джозефом Байденом:

"Дуже вагома зустріч із Президентом Байденом, його командою. Вдячний за новий оборонний пакет. Саме те, що треба нашим воїнам саме зараз. Обговорили системне посилення України та нашого захисту, наших оборонних спроможностей. Важлива домовленість: Україна й Сполучені Штати працюватимуть разом для виробництва зброї та оборонних систем. Готуємо промислову базу, щоб виробляти системи ППО та інші необхідні речі в копродукції. Україна вистоїть у цій війні. Та ми маємо дати надійний захист від повторення агресій. Формула миру – дякую за підтримку. Посилення наших інституцій, Української держави, відновлення країни після бойових дій, міжнародна співпраця – сьогодні встигли обговорити багато тем. Наші команди працюватимуть над реалізацією деталей домовленостей. Дякую, Америко! Дякую, пане Президент Байден!"

09:40 Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Українські війська продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута, завдають ворогу втрат, закріплюються на досягнутих рубежах. На цьому напрямку були успішно відбиті атаки противника в районі північно-східніше Григорівки. Російські війська також намагались відновити втрачене положення в районі Андріївки, успіху не мали.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українська бронетехніка діє за останньою лінією російської оборонної смуги, через який наразі проникають українські сили на заході Запорізькій області, хоча ISW ще не готовий оцінити, чи українські сили повністю прорвали цю російську оборонну смугу. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, вказують на те, що українська бронетехніка просунулася на південь від російських протитанкових ровів і загороджень "зуби дракона", які є частиною тришарової оборони, і вступила в обмежений бій безпосередньо на захід від Вербового. Однак незрозуміло, чи українські війська утримують ці позиції. Це перший спостережуваний випадок, коли українські війська використовують бронетехніку за межами російської тришарової оборони. Присутність української бронетехніки за останньою лінією нинішнього російської смуги оборони вказує на те, що українці забезпечили прорив перших двох ліній цього шару достатньою мірою для того, щоб використовувати бронетехніку через пролом. Українські сили, ймовірно, придушили російську артилерію та інші протитанкові системи в цьому районі достатньо, щоб перекинути свою техніку вперед. Здатність українських військ перекинути бронетехніку до найпотужніших російських оборонних рубежів, призначених для їх зупинки, і прорвати їх, а також керувати цією технікою поблизу підготовлених російських оборонних позицій є важливими ознаками прогресу в українському контрнаступі. Інші геолокаційні відеозаписи, опубліковані 20 і 21 вересня, вказують на те, що українські війська просунулися також на захід і південний захід від Вербового. The Wall Street Journal, посилаючись на неназваного українського офіцера, який служить у цьому районі, підтвердила, що українські війська прорвали бронетехнікою основну російську лінію оборони на заході Запорізької області, також повідомивши, що українські війська просунулися до околиць Новопрокопівки, хоча на момент написання цієї публікації ISW не бачив візуального підтвердження цього повідомлення.

• Російські сили, які зараз обороняються на заході Запорізької області, не змогли перешкодити українським силам поступово, але стабільно просуватися з середини серпня. ISW постійно спостерігає за повільним, але регулярним просуванням українських військ у західній частині Запорізької області, незважаючи на те, що російські військові перекидають підрозділи відносно елітних частин для посилення там російських оборонних операцій. Український військовий, який воює на півдні України, розповів WSJ, що російські війська, які захищають передові окопи, "неякісні", але штурмові війська, які контратакують, "сильніші". Його заяви українського солдата узгоджуються зі спостереженнями ISW, що відносно елітний російський спецназ та підрозділи повітряно-десантних військ, схоже, є основними підрозділами контратак на заході Запорізької області.

• Українські війська завдали серії ударів з безпілотників і ракет по російському аеродрому поблизу окупованих Саків у Криму та, можливо, пошкодили російські літаки. Стратком ЗСУ заявив, що українські війська розпочали комбіновану атаку на російський аеродром поблизу Сак (60 км на північ від Севастополя). "Суспільне Крим" повідомило, що джерела в СБУ розповіли, що СБУ та ВМС України запустили безпілотники для придушення російських систем протиповітряної оборони поблизу аеродрому, а потім завдали ударів ракетами "Нептун". За повідомленнями, під час ударів на аеродромі було дванадцять російських бойових літаків, включаючи винищувачі-бомбардувальники Су-24 і Су-30, і удари завдали аеродрому серйозної шкоди. Проте ISW ще не бачив відеозаписів, які б детально описували наслідки українського удару. Російські джерела, в тому числі міністерство оборони Росії, стверджують, що російські засоби ППО збили до 19 українських безпілотників над Чорним морем і Кримом в ніч з 20 на 21 вересня, але не згадували жодних українських ракетних ударів. Аеродром "Саки" є новим об'єктом Чорноморського флоту Росії, по якій українські війська завдали удару.

• Супутникові знимки підтверджують, що українські війська 20 вересня завдали удару по 744-му центру зв’язку командування Чорноморського флоту в окупованому Криму в рамках очевидних операцій, спрямованих на об'єкти Чорноморського флоту. На знимках видно, що українські удари зруйнували значну частину командного пункту поблизу Верхньосадове (16 км на північний схід від Севастополя). Останніми тижнями українські війська все частіше завдають ударів по військово-морських об'єктах Чорноморського флоту в Криму та навколо нього, зокрема, в результаті ударів було знищено десантний корабель класу "Ропуха" і підводний човен класу "Кіло", а також пошкоджено військово-морський ремонтний завод "Севморзавод" в Севастополі. Чорноморський флот Росії є елементом російського військово-морського флоту, що підпорядковується Південному військовому округу, але окрім своїх кораблів має повітряні та наземні підрозділи в окупованому Криму та в інших місцях уздовж фронту в Україні. Частини 810-ї морської піхотної бригади Чорноморського флоту беруть участь у важливих оборонних операціях на заході Запорізької області, а 22-й армійський корпус Чорноморського флоту захищає позиції на східному (лівому) березі Херсонської області. Аеродром "Саки" дає можливість Чорноморському флоту на додаток до військово-морських засобів уравляти наземною авіацією. Чорноморський флот, схоже, несе велику відповідальність за підтримку російської логістики з Краснодарського краю і окупованого Криму до російського угруповання на півдні України, особливо після того, як українські удари ускладнили роботу російських наземних ліній комунікацій в цьому регіоні. Російські війська регулярно завдають ударів з безпілотників і ракет з об'єктів Чорноморського флоту і в межах зони відповідальності Чорноморського флоту в окупованому Криму і Краснодарському краї. Чорноморський флот є єдиною офіційною структурою російських збройних сил, яка має довгострокову присутність в окупованій Україні, оскільки його штаб-квартира розташована в Севастополі ще до незаконної анексії Криму Росією в 2014 році. Чорноморський флот - це більше, ніж його військово-морські активи, і українські атаки на Чорноморський флот, ймовірно, матимуть наслідки, що виходять за рамки виснаження російських військово-морських можливостей.

• Російські війська в ніч з 20 на 21 вересня завдали особливо великої серії ракетних ударів по Україні, що, ймовірно, було приурочена до візиту президента України Володимира Зеленського до США.

• Після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи Кремль продовжує намагатися посилити розбіжності між Україною та її центральноєвропейськими партнерами. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Морвецький оголосив 20 вересня, що Польща зосередиться на нарощуванні власних збройних арсеналів і більше не передаватиме зброю Україні. Однак 21 вересня польський та український міністри аграрної політики домовилися працювати разом, щоб в найближчі дні знайти рішення щодо експорту української сільськогосподарської продукції.

• На тлі чуток про те, що "група Ваґнера" діє разом з Росгвардією повідомляється, що в Держдуму Росії внесуть законопроект, що дозволяє включати в Росгвардію добровольчі формування.

• Кремль, як повідомляється просуває пропагандистські наративи, які висвітлюють російську артилерію та авіацію, применшуючи зусилля російських сил, що проводять наземні операції, ймовірно, для того, щоб уникнути обговорення втрат російського особового складу і слабких контрбатарейних можливостей. Російське опозиційне видання Meduza вчора повідомило, що 19 вересня адміністрація президента Росії розповсюдила інструкцію, в якій наказувала кремлівським ЗМІ висвітлювати втрати української техніки та особового складу та підкреслити, що вогонь російської артилерії та авіаційні удари ефективно стримують українські наступальні дії. ISW регулярно спостерігав, як російські підрозділи активно брали участь у наземних штурмах, і російський інформаційний простір неодноразово скаржився на слабкі контрбатарейні можливості російських військ.

• Кремль, ймовірно, прагне звинуватити керівництво Вірменії та Захід у нещодавній військовій операції Азербайджану в Нагірному Карабасі.

• Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на межі Донецькох і Запорізької областей та на заході Запорізької області, але не просувань.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: