США отримали нового голову Об'єднаного комітету начальників штабів.

Першого жовтня афроамериканець генерал Чарльз Бравн заступить на цій посаді Марка Міллі.

У середу ввечері, 20 вересня, Сенат Сполучених Штатів затвердив на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів кандидатуру генерала-афроамериканця Чарльза Квінтона Бравна-молодшого (Charles Quinton Brown Jr.), який досі очолював Військово-повітряні сили США. Про це повідомило видання Politico. Сенатори проголосували 83 голосами за кандидатуру Бравна, 11 виступили проти.

Чарльз Бравн змінить на посаді голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі (Mark Milley), термін повноважень якого спливає першого жовтня.

У 2020 році Браун став першим афроамериканцем, затвердженим на посаду головнокомандувача ВПС США. Як голова Об'єднаного комітету начальників штабів він стане другим після Коліна Павелла афроамериканцем, який обійняв цю посаду. Окрім того, затвердження Бравна знаменує перший випадок в історії США, коли обидва вищі керівники Пентаґону – міністр оборони Ллойд Остін (Lloyd Austin) та голова Об'єднаного комітету начальників штабів – афроамериканці.

Очікується, що цього тижня Сенат також проголосує за затвердження генерала Еріка Сміта (Eric Smith) командувачем корпусу морської піхоти, а генерала Ренді Джорджа (Randy George) – начальником штабу армії.

Варто зазначити, що голосування щодо Бравна тривалий час затягувалося через багатомісячну блокаду призначень на військові посади, яку влаштував сенатор-республіканець від штату Алабама Томмі Тубервіл (Tommy Tuberville). Як затятий трампіст він досі не визнає перемоги Джо Байдена на виборах 2020 року. У лютому 2023 року Тубервілл оголосив, що блокуватиме всі військові призначення, які вимагають підтвердження Сенатом, на знак протесту проти змін у політиці міністерства оборони США (зокрема щодо відшкодування військовикам). Через його спротив понад 300 старших офіцерів усе ще залишаються у підвішеному стані.