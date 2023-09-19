США та Іран обмінялися ув'язненими.

Посередниках у перемовинах виступив Катар.

 

 

CША та Іран за посередництва Катару провели обмін ув'язненими. Про це у понеділок, 18 вересня, повідомила інформаційна аґенція Reuters. П'ять американських громадян, відпущених з-під варти в Ірані, вилетіли з Тегерана до столиці Катару Дохи невдовзі після того, як обидві сторони отримали підтвердження, що на відповідний рахунок надійшли 6 млрд доларів. Ці кошти Ірану  було розморожено США в рамках угоди.

 

Своєю чергою, два з п'яти звільнених іранців приземлилися в Катарі, повідомив представник США. Ще три особи, які фігурують в угоді, вирішили не повертатися до Ірану. За словами представника МЗС країни, двоє з них залишаться в США, а ще один возз'єднається зі своєю родиною у третій країні.

 

США в рамках обміну повернули бізнесменів Сіамака Намазі та Емада Шаргі, а також захисника довкілля Морада Тахбаза. Усі троє мають подвійне громадянство  трьох було засуджено до десятирічних термінів ув’язнення за співпрацю з іноземною державою або шпигунство. Особи ще двох людей не розкривається.

 

Угода з обміну ув'язненими була погоджена за активного посередництва  Катару, де відбулося щонайменше вісім раундів перемовин. До банку цієї країни також було переказано згадані шість мільярдів доларів, заарештованих владою США. Ці гроші будуть доступні Тегерану для витрати на суто гуманітарні потреби, наголосила американська сторона.

 

Передача іранських коштів відповідно до угоди викликала критику з боку американських республіканців, які стверджують, що президент Джо Байден фактично заплатив викуп за громадян США.

19.09.2023

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