Найвпливовіші громадські організації виступили проти виборів під час війни.

Понад сто громадських організацій підписали заяву, в якій закликали облишити ідею проведення виборів в Україні під час воєнного стану й припинити маніпуляції темою.

"Вибори і повномасштабна війна – несумісні. Ця ідея вкрай небезпечна та призведе до втрати легітимності як процесу, так і виборних органів, а з високою імовірністю — і до значної дестабілізації держави в цілому", – йдеться у заяві, опублікованій на офіційній сторінці громадської мережі "ОПОРА".

Представники громадських організацій пояснили, що ключові виклики довкола вірогідних виборів пов'язані з вільним формуванням політичної волі в умовах активної фази війни, неможливістю забезпечити повноцінну участь військовослужбовців, а також виборців за кордоном, відсутністю політичної конкуренції в умовах звуження прав і свобод під час правового режиму воєнного стану.

"Проведення виборів під час війни здатне підірвати національну єдність. Дезінформація, яку масово поширюють в Україні та світі росіяни, буде спрямована на підрив довіри до організаторів та учасників кампанії з метою делегітимізації процесу та його результатів. Розкол суспільства може бути спровокований тим, що в умовах війни справжні герої воюють і ризикують своїм життям, натомість політики цинічно борються за владу. Доки військові й волонтери в силу своїх щоденних пріоритетів не зможуть брати участь у кампанії не лише як виборці, а й як кандидати, це стане приводом для внутрішніх протистоянь і непорозумінь. Якщо громадяни України, які перебувають за кордоном, не зможуть реалізувати право голосу або стати кандидатами, які роблять посильний внесок у програму розвитку повоєнної України, це спровокує розкол між біженцями та місцевими", – ідеться у заяві.

Законодавство забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Частина 4 статті 83 Конституції України прямо забороняє припиняти повноваження парламенту й автоматично продовжує їх до обрання нового скликання після війни: “У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану”.

"Безсумнівно, вибори в Україні мають відбутися – але тільки після завершення війни і перемоги України, настання безпекових та інших умов, за яких такі вибори буде можливо організувати вільно, чесно, демократично і доступно. Ба більше, проведення виборів Президента й парламенту слід розвести в часі, інакше ми не матимемо навіть формальної системи стримування і противаг між гілками влади. Парламентські вибори не повинні стати апендиксом повноцінної президентської кампанії, а його обрання має відбуватися усвідомлено", – йдеться у заяві, адресованій Верховній Раді, політичним партіям, а також міжнародним партнерам.

На момент підготовки цієї публікації звернення підтримали 106 громадських організацій, серед них – "ОПОРА", Центр політико-правових реформ, Мережа захисту національних Інтересів “АНТС”, Transparency International Ukraine, рух "ЧЕСНО", Фундація DEJURE, Міжнародний фонд "Відродження", Центр протидії корупції, Лабораторія законодавчих ініціатив, Центр прав людини ZMINA, "Інтерньюз-Україна", Центр спільних дій, Київська школа економіки, pro.mova, Cedos, Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, "Медійна ініціатива за права людини", "Вокс-Україна", Львівський медіафорум, Харківська правозахисна група, Центр економічної стратегії, Київський безпековий форум, аналітичний центр StateWatch, Школа політичної аналітики НаУКМА та ін.