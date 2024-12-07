Президент Південної Кореї попросив вибачення за запровадження воєнного стану.

Парламент наразі не зміг оголосити демісію Юнові Соку Йолю.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль звернувся до нації напередодні розгляду в парламенті питання про імпічмент. Він попросив вибачення за запровадження воєнного стану на території країни й пообіцяв більше не такого не чинити. Про це повідомила південнокорейська інформаційна аґенція Yonhap.

«Мені щиро шкода, і я прошу вибачення у людей, які, мабуть, були дуже заскочені. Ходять чутки, що воєнний стан буде введено знову. Дозвольте мені внести ясність: ніколи не буде нічого схожого на другий воєнний стан», – запевнив Юн Сок Йоль у публічному телевізійному зверненні.

Президент розповів, що запровадив воєнний стан «через відчай», але визнав, що раптове рішення викликало «занепокоєння та незручності» для людей. «Я не уникатиму юридичної та політичної відповідальності, пов’язаної з цим оголошенням воєнного стану. Я надам своїй партії ("Сила народу", – ред.) можливість стабілізувати політичну ситуацію, включно з питанням про мій термін перебування на посаді», – сказав він.

Невдовзі після телезвернення Юна Сока Йоля голова правлячої партії «Сила народу» Хан Дон Хун назвав демісію президента неминучою. На його думку, голова держави більше не здатний виконувати обов'язки належним чином.

Проте у парламенті країни – Національних зборах – партія «Сила народу» майже в повному складі бойкотувала голосування щодо імпічменту. Таким чином для ухвалення позитивного рішення забракло голосів. Опозиційний блок диспонує 192 місцями, правляча партія – 108. Для імпічменту потрібно, щоб за процедуру проголосувало дві третини депутатського складу, тобто щонайменше 200 депутатів.

Нагадаємо, що Юн Сок Йоль був обраний президентом у травні 2022 року на п'ятирічний термін. Того ж року він потрапив до списку ста найвпливовіших осіб світу за версією часопису Time. Третього грудня 2024 року Юн Сок Йоль на кілька годин запровадив у країні воєнний стан, пояснивши це бажанням «викорінити пропівнічнокорейські сили та захистити вільний конституційний порядок». Робота парламенту та політичних партій була заборонена. Попри це парламент, який контролює опозиція, зібрався на засіданні та проголосував за скасування воєнного стану.