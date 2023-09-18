Спікер парламенту Угорщини виступив проти ратифікації вступу Швеції до НАТО.

Наразі заявку Стокгольма на вступ до НАТО не ратифікували лише Туреччина й Угорщина.

             

 

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кьовер (Kövér László) заявив, що Угорщина може не ратифікувати вступ Швеції до НАТО впродовж найближчих тижнів. Про це повідомляє угорське видання Index. Швеція очікує, що парламент Туреччини восени схвалить її заявку на членство в НАТО.

 

Заява Кьовера пролунала в політичному ток-шоу на телеканалі Hír TV. Журналісти запитали спікера про терміни ратифікації шведської заявки, той відповів, що не впевнений, чи парламент взагалі повинен це ратифікувати.

 

Кьовер сказав це після того, як шведські ЗМІ опублікували десятихвилинне відео з критикою політики Будапешта, яке показували, зокрема, у шведських школах. У ньому йдеться, що з 2010 року, коли до влади в Угорщині прийшла партія FIDESZ, демократія в Угорщині «поступово перестає існувати».

 

«Я думаю, що нам не потрібен союзник, який має таку саму думку про нас і наш патріотизм, як це відображається в цьому маленькому фільмі», – сказав Ласло Кьовер. Він також висловив думку, що «в бездуховній Європі існує моральний і духовний терор, який іноді має екзистенційні наслідки».

 

Минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто надіслав шведському колезі листа, в якому висловив стурбованість «упередженими та несправедливими» звинуваченнями деяких шведських політиків на адресу угорського уряду.

 

Наразі вступ Швеції до НАТО не ратифікували лише Туреччина та Угорщина. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоґан у липні заявив, що турецький парламент не ратифікує протокол про приєднання Швеції до НАТО раніше за жовтень. Угорська влада зі свого боку запевняла, що буде готова ратифікувати вступ Швеції до НАТО, щойно Туреччина висловить готовність зробити це.

18.09.2023

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