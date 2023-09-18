Польща встановлює електронний бар'єр по річці Буг.

Йдеться про ділянку річки на польсько-білоруському кордоні.

Польща має намір встановити електронний бар'єр по річці Буг на кордоні з Білоруссю. Про це повідомив часопис Wprost із покликом на заяву міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуша Каміньського (Mariusz Kamiński). Будівництво розпочнеться ще цього року.

«Прикордонна варта оголосила тендер на будівництво електронного бар'єра на річці Буг уздовж кордону з Білоруссю. Тендер буде завершено в середині листопада, щоб обраний підрядник міг розпочати будівництво вже цього року», – зазначив керівник МВС Польщі, виступаючи у неділю, 17 вересня, на пресконференції на прикордонному переході Тересполь–Брест.

«Електронний бар'єр матиме довжину 172 км; це буде приблизно 4,5 тис. камер "день-ніч" і тепловізійних камер, датчики руху, сотні кілометрів кабелів передачі», – зазначив міністр. Він наголосив, що «будь-яку спробу незаконного перетину кордону через річку буде виявлено нашими прикордонниками».

Глава МВС також повідомив, що «на річці Буг не планується будівництво інженерного, фізичного загородження, щоб не відтинати наших громадян від річки».

У січні-грудні 2022 року Польща звела загорожу на кордоні з Білоруссю, на всій його протяжності, за винятком ділянки, що проходить річкою Буг. Це сталевий паркан завдовжки 186 км і завишки 5,5 метра з колючим дротом нагорі.

Встановлення електронного бар'єра на сухопутній ділянці польсько-білоруського кордону завершилося влітку 2023 р. Він охоплює 11 контейнерів, в які інтегровані електронні системи контролю, включно з камерами нічного бачення та тепловізійними, десятки кілометрів кабелів виявлення. Контролює роботу електронного бар'єра Центр нагляду в Білостоці.