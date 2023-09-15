Фінляндія запроваджує заборону на в'їзд машин із російськими номерами.

Такі санкції запровадили вже Естонія, Латвія та Литва.

Фінляндія запроваджує заборону на в'їзд автомобілів з російськими номерами. Про це повідомила фінська телерадіокомпанія Yle з покликом на заяву міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен (Elina Valtonen). Заборона почне діяти з 00.00 годин в суботу, 16 вересня.

«Слідом за Естонією, Латвією та Литвою Фінляндія забороняє в'їзд до країну автомобілів з російськими номерами», – Заявила Валтонен на пресконференції в п'ятницю, 15 вересня. Однак, за її твердженням, у правилах будуть винятки.

«Запровадження заборони означає заборону на в’їзд автомобілів з російськими номерами. Надалі тільки громадянин ЄУ, який постійно проживає в Росії, або член його сім'ї, дипломат або особа, яка прирівняна до нього, або з гуманітарних міркувань можуть привезти до Фінляндії автомобіль, зареєстрований в Росії. Ці винятки відповідно до національної політики є ширшими, ніж в інструкціях з тлумачення Європейської Комісії», – уточнила Валтонен.

Автомобілі з російськими номерами, які вже перебувають у Фінляндії, повинні будуть залишити країну протягом шести місяців, тобто до 16 березня 2024 року. Що буде з машинами, які залишаться у Фінляндії після цього терміну, поки що не уточнюється.

Еліна Валтонен зазначила, що заборона на імпорт транспортних засобів значно скоротить транскордонний рух між Фінляндією та Росією.