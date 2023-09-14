В Італії виявили 88 гнізд небезпечних мурах, яких в Європі раніше не було.

Укус вогняних мурах може стати смертельним для людини.

В Італії виявили 88 гнізд мурах, яких вважають одними з найбільш агресивних і небезпечних комах у світі. Про це повідомила Gazeta Wyborcza. Йдеться про вогняних мурах, латиною – solenopsis invicta. Їхній укус може стати смертельним для людини.

Американський біолог Джастін Шмідт (Justin Schmidt) створив шкалу класифікації болю від укусу комах – від одного до чотирьох балів. Найболячіше за цією шкалою кусають мурахи з виду paraponera clavata (мураха-куля) – біль від їхнього укусу порівнянна з вогнепальним пораненням і триває 24 години.

Укус мурашок solenopsis invicta лиш трохи менш болючий: він різкий, раптовий і нагадує опік. Звідси і назва – вогняна мураха.

Вогняні мурахи мають сильну отруту, яку вони впорскують під шкіру за допомогою жала із залози, розташованої в задній частині черевця. Отрута містить алкалоїд соленопсин і має дерматонекротичну, цитотоксичну, гемолітичну, нейротоксичну й інсектицидну дію. У людей, ужалених цими мурахами, часто спостерігається алергічна реакція, почервоніння шкіри, набряк, пухирі, нудота, блювання, запаморочення та реакції аж до анафілактичного шоку з летальним наслідком. Особливу небезпеку укуси вогняних мурах становлять для дітей.

Цей вид комах первинно був поширений у Південній Америці. Науковці вважають, що мурашині королеви прибули до Європи, найімовірніше, з Китаю або США, на що вказує генетичний аналіз. Вони припускають, що комах привезли сюди з рослинами або ґрунтом.

Invicta латиною означає «непереможний». Ця назва ідеально підходить для вогняних мурах, які стійкі як до посухи, так і до повеней. У США ці комахи завдають шкоди на шість мільярдів доларів річно, а Австралія щороку витрачає на боротьбу з ними 400 мільйонів австралійських доларів.

Вчені побоюються, що з потеплінням клімату вогняні мурахи міґруватимуть до Західної та Центральної Європи, а також, евентуально, до України.