568-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:36 Правоохоронці встановили особи та склали підозру чотирьом військовослужбовцям РФ, причетним до вбивства цивільного мешканця в Бучі. Їм інкримінують порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством. Згідно з даними слідства, 27 лютого 2022 року один із командирів наказав підлеглим трактувати як ворогів людей, вбраних у чорне. Росіяни, спираючись на принцип кругової поруки у військовому формуванні, відкрили вогонь із автоматичної вогнепальної зброї по охоронцю біля магазину "Новус", що був вбраний у службовий одяг чорного кольору з позначенням "Охорона Новус".

15:19 "Радіо Свобода" опублікувало супутниковий знімок, на якому видно наслідки удару по позиціях російських систем ППО С-400.

14:55 Правління Національного банку України ухвалило рішення знизити облікову ставку з 22% до 20%. Як зазначив на брифінгу голова НБУ Андрій Пишний, подальше сповільнення інфляції та спроможність НБУ забезпечувати курсову стійкість дають змогу продовжити цикл зниження ставки за збереження достатньої привабливості гривневих заощаджень. "Такий крок підтримає відновлення економіки та водночас не створюватиме загроз для макрофінансової стабільності", – сказав голова Нацбанку.

14:36 Цієї осені "Укрзалізниця" планує запустити новий поїзд сполученням Рава-Руська–Варшава. "Залізничний пункт пропуску Рава-Руська понад 20 років не працював, а минулого року ми отримали доручення від КМУ щодо його відновлення та запуску нового поїзда. Поїзд Рава-Руська–Варшава – це альтернативне залізничне сполучення зі столицею Польщі. Цей поїзд зможе щоденно забезпечити перевезення майже 500 пасажирів загалом в обидва напрямки. На станції Рава-Руська буде організовано зручну пересадку на поїзди, які доправлятимуть пасажирів до Львова", – заявив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.

14:14 Українські пілоти виконали тестові польоти на шведських винищувачах четвертого покоління Gripen. Як повідомив міністр оборони Поль Йонсон, українці пройшли орієнтаційну підготовку, яка включає тестові польоти як на тренажері, так і на літаку, а також інструктаж для наземного персоналу. Ці тренування дозволять з'ясувати, чи є умови для відправки літаків Gripen в Україну.

14:10 Держспецтрансслужба Міністерства оборони України відремонтувала більш ніж 500 км пошкоджених у боях залізничних шляхів, повідомив начальник управління будівництва та відновлення спецслужби полковник Павло Бурштейн.

13:58 Вищий антикорупційний суд заочно заарештував колишнього міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Його підозрюють у махінаціях із виготовленням паспортів на 450 млн грн у роки керівництва ДП “Поліграфкомбінат”.

13:40 Багато експертів вважають, що візит Кім Чен Ина до Росії демонструє реальність похмурої математики поля бою: російська армія витрачає артилерійські снаряди в Україні зі швидкістю, яку вона не може витримати, пише нині The Washington Post, зазначаючи, що за останніми західними оцінками, минулого року Росія випустила 11 мільйонів снарядів по Україні, цього року вона випустить ще 7 мільйонів при можливостях виробництва 2 мільйони. Невідомо, скільки могла б поставити Росії Північна Корея, але минулого року Кірбі заявив, що Росія сподівається отримати "буквально мільйони снарядів", однак є ще проблема якості: КНДР, ізольована та під санкціями, протягом останніх років зосередилася на розробці своєї ядерної зброї та програм балістичних ракет, залишивши артилерійські боєприпаси радянських часів припадати пилом. Аналіз обстрілу південнокорейського острова Йонпьон у 2010 році, проведений сайтом 38 North, виявив, що придатними виявилися лиш 25% снарядів: половина снарядів впала в океан, не досягнувши своєї цілі; ще одна чверть не вибухнула.

13:11 Національні збори Болгарії проголосували за скасування заборони на імпорт української агропродукції після 15 вересня. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував: "Болгарія підтримує відновлення експорту української агропродукції після 15 вересня. Дякую парламенту Болгарії, уряду та прем'єр-міністру Ніколаю Денкову за підтримку українського народу і шляхів солідарності!".

12:57 Служба безпеки України затримала мешканку Херсона, яка працювала інформатором депутата ґосдуми РФ Іґоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним із "кураторів" над тимчасово окупованою частиною регіону. "Вона обходила вулиці й приховано фіксувала локації базування бойових підрозділів українських захисників. Отримані відомості пересилала на інтернет-ресурс Кастюкевича у вигляді текстової інформації з прив’язкою до місцевості. Далі ці дані потрапляли до штабу Південного військового округу ЗС РФ для підготовки обстрілів Херсона", – йдеться у повідомленні.

12:40 Вчора, у середу 13 вересня, вечірній максимум споживання виріс на 0,9% щодо відповідного показника 12 вересня, повідомили в Укренерго. Через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 430 населених пунктів.

12:30 Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів, заспокоюють у Міненерго. Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 525 МВт·год, експорт – 2360 МВт·год до Словаччини і 1898 МВт·год до Молдови. Залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Харківській, Херсонській, Сумській та Чернігівській областях.

12:19 Офіційне підтвердження від Генштабу ЗСУ: українські сили завдали удару по місцю розташуванню ворожих ракетних комплексів "земля-повітря" поблизу Євпаторії.

12:05 Станом на нинішній ранок до Умані прибули майже 22 тисячі паломників, переважно з Ізраїлю, США та Європи, повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. У 2023 році Рош Гашана (єврейський Новий рік) відзначатимуть із 15 до 17 вересня. Наразі ситуація в Умані стабільна та контрольована. Наші сили безпеки й оборони працюють у посиленому режимі. Разом із українськими правоохоронцями службу в мікрорайоні паломництва вже несуть ізраїльські поліцейські.

11:50 На південному фронті тривають дуже активні бої, фіксують приблизно 4–5 тисяч обстрілів із боку ворога за тиждень, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемаратону:

"Південь – основний напрямок нашого наступу, і скрізь по південному регіону ворог перебуває в обороні. Це означає, що ми там рухаємося, а вони обороняються. Навіть коли здається, що новини схожі щодня, ситуація насправді дуже динамічна. Це не означає, що ворог просто стоїть в обороні: це означає, що там ідуть дуже активні бої. За кількістю обстрілів, якщо ми дивимося південний фронт, із боку ворога там вистрілюють сотні тисяч боєприпасів. Налічується майже 4–5 тис. обстрілів за тиждень".

11:20 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 138 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 74 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:00 Болгарія веде переговори з союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду її вод виключної економічної зони в Чорному морі Росією, яка оголосила частину болгарської економічної зони закритою для судноплавства до кінця вересня через військові навчання, які тривають у цьому районі, заявив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев, зазначивши, що ці дії розцінюються як провокація, але на даний момент немає безпосередньої загрози або ризику нападу на судна.

10:45 Сили оборони продовжують вибивати ворога так, щоб смуга від лівого берега Дніпра хоча б на 10–15 кілометрів була зачищена, повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".

10:40 Нині вночі військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії, підтвердили в СБУ. Знищено російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд дол. США. Спочатку безпілотники СБУ вразили радари й антени комплексу, а після виведення з ладу радіолокаційних станцій, підрозділи ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових комплексах С300/400 "Тріумф".

10:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• 10 вересня 2023 року "Енергоатом", оператор українських атомних електростанцій, оголосив, що успішно перезавантажив реактор на Рівненській атомній електростанції (АЕС), використовуючи ядерні паливні збірки західного виробництва. • Всі українські АЕС мають реактори радянського зразка, і до лютого 2022 року Україна залежала від постачання ядерного палива з Росії. Після повномасштабного вторгнення Росії Україна прискорила плани з диверсифікації поставок. • З огляду на те, що атомна енергетика постачає приблизно половину електроенергії в Україні, успіх "Енергоатома" в постачаннях та установці західного палива є основною точкою шляху довгострокового відокремлення України від Росії, чий вплив на енергопостачання України значно зменшився.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

134,6% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

50,8% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

141,0% автомобільної техніки (з них 3,2% за минулий тиждень),

192,9% артилерійських систем (з них 6,2% за минулий тиждень),

69,0% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

36,8% засобів ППО (з них 0,7% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Нині вранці в окупованій Євпаторії пролунали вибухи, найпотужніший вибух був о 05:40. Повідомляють про удари безпілотників, спекулюють, що влучили, імовірно, по установці ППО.

09:50 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 8 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:45 Вночі з 21:00 по 02:30 російські війська атакували Україну кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” із трьох напрямків: мис Чауда – Крим; Єйськ, Курськ – РФ. У напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей було зафіксовано пуски 22 “шахедів”, 17 (77%) із них знищено протиповітряною обороною.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська 13 вересня завдали ракетних ударів по окупованому Севастополю в Криму, в результаті чого було пошкоджено російський десантний корабель, підводний човен проєкту 877 "Палтус" та портову інфраструктуру. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили, що українські війська успішно завдали ракетних ударів по російських військово-морських засобах та портовій інфраструктурі в окупованому Севастополі. Речник ГУР Андрій Юсов заявив, що ракети вразили російський державний судноремонтний завод "Севморзавод", пошкодивши ремонтні споруди, а також десантний корабель і підводний човен, які він назвав невідновними. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російська ППО перехопила сім із 10 українських крилатих ракет, націлених на судноремонтний завод "Севморзавод", але визнало, що українські ракети вразили два кораблі, які були на ремонті. На геолокаційних кадрах, опублікованих учора, видно вибухи в сухому доці Севастопольського порту. Позавчора опубліковані супутникові знимки показують один десантний корабель проєкту 775 та один підводний човен проєкту 877 "Палтус" у сухому доку, а супутникові зображення, опубліковані вчора, показують, що український ракетний удар, ймовірно, знищив два кораблі. Речник Південного оперативного командування України капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що серед вражених кораблів у Севастополі може не бути носів крилатих ракет, але зазначила, що українська розвідка досі не знає, який підводний човен перебував у сухому доку. Очевидне знищення двох суден, найімовірніше, призведе до того, що сухий док стане непрацездатним, доки російські сили не зможуть розчистити уламки, на що може знадобитися значний проміжок часу. Масштаби пошкоджень ремонтних потужностей Севморзаводу за межами сухого доку незрозумілі, і будь-яке пошкодження одного з головних ремонтних об'єктів Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму, як і раніше, матиме неабиякий вплив на економіку країни. Російські офіційні особи здебільшого ніяк не відреагували на удар, тоді як окремі російські ультранаціоналісти відреагували на нього з передбачуваним обуренням. Кримські окупаційні чиновники заявили, що внаслідок ударів було пошкоджено житлові будинки і поранено кілька десятків людей, хоча вони не сказали, чи були поранені російські військовослужбовці. Відомий кремлівський пропагандист Володимир Соловйов висловив глибоке обурення ударом і закликав завдати ударів у відповідь по західних об'єктах, які, як стверджується, виробляють ракети, що їх Україна використовувала під час удару. Заклик Соловйова до ескалації відносин із Заходом – це стандартна риторика, розрахована на внутрішню аудиторію, яка, втім, не відбиває жодної реальної позиції Кремля з цього питання. Російські мілблогери висловили занепокоєння тим, що український удар передвіщає посилення української кампанії блокувань тилу, спрямованої на окупований Крим. Один мілблогер стверджував, що російські сили не здатні завдати масштабних ударів по українських аеродромах і що бездіяльність російських військових дозволила українським силам належно укріпити аеродроми для захисту від російських ударів.

• Українські війська вчора в умовах продовження контрнаступальних операцій на обох ділянках фронту просунулися на заході Запорізької області та, як повідомляється, в районі Бахмута. Геолокаційні кадри, опубліковані позавчора, вказують на те, що українські сили досягли обмежених успіхів на південь від Роботиного. Український Генеральний штаб вчора повідомив, що українські сили досягли неуточнених часткових успіхів біля Роботиного, а також біля Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки на Бахмутському напрямку.

• Російські війська в ніч з 12 на 13 вересня завдали серії ударів з безпілотників "Шахед-131/136" по Сумській та Одеській областях.

• Президент Росії Путін, ймовірно, стурбований тим, що зростання відносин Росії з Північною Кореєю можуть поставити під загрозу теперішні схеми ухилення Росії від санкцій. Путін зустрівся з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином на космодромі Східний в Амурській області. Путін назвав зустріч "продуктивною" і повідомив, що між ним і Кімом відбувся "відвертий обмін думками про ситуацію в регіоні і про двосторонні відносини" та заявив, що Росія продовжує дотримуватися обмежень на військово-технічне співробітництво з Північною Кореєю, але зазначив, що в "рамках чинних правил існують можливості". Путін, ймовірно, нейтрально зображує свою зустріч з Кімом, щоби збалансувати зацікавленість Росії в придбанні північнокорейських артилерійських боєприпасів із занепокоєнням щодо ризику ініціювання вторинних міжнародних санкцій проти Росії через потенційну торгівлю з Північною Кореєю на тлі посиленої міжнародної уваги до ухиляння від російських санкцій.

• Повідомляється, що на тлі повідомлень про триваючі зусилля міноборони Росії з блокування операцій "Ваґнера" у Сирії міністерство оборони Росії на якийсь час порушило ротацію сил "групи Ваґнера" до Сирії. Відомий прокремліський мілблогер вчора поширив заяву про те, що міноборони Росії заблокувало ротацію сил "Ваґнера" з Африки через авіабазу Хмеймім у Латакії (Сирія), що спонукало сили "Ваґнера" до переговорів із міноборони Сирії про ротацію через авіабазу Тіяс у провінції Хомс. Він стверджував, що міноборони Росії вивели пожежні машини на злітно-посадкову смугу, щоб не дати літаку "Ваґнера" приземлитися на авіабазі Тіяс 12 вересня, а потім розгорнуло гелікоптери, погрожуючи збити літак "Ваґнера", і що керівництво "Ваґнера" в Сирії зв'язалося із заступником міністра оборони Росії генерал-полковником Юнус-Беком Євкуровим, який дозволив літаку приземлитися. Повідомлення про конфлікт російського міноборони та "Ваґнера" в Сирії свідчить про те, що підрозділи "групи Ваґнера" все ще можуть мати консолідоване командування та що міноборони глибоко стурбоване напівнезалежністю сирійського контингенту "Ваґнера". Здатність "Ваґнера" вести переговори з високопоставленими чиновниками російського та сирійського міноборони вказує на те, що "Ваґнер", ймовірно, зберігає достатньо консолідоване командування, щоб діяти напівнезалежно від російського міноборони. Рішення міноборони Росії відмовити "Ваґнеру" у використанні авіабази Хмеймім і зірвати ротацію сил свідчить про те, що міноборони, ймовірно, стурбоване непідпорядкуванням "Ваґнера" російським військовим у Сирії, хоча точні проблеми неясні. Контингент "Ваґнера" в Сирії може мати кращі бойові можливості, ніж контингенти "Ваґнера" в інших африканських державах завдяки певній комбінації підготовки, забезпечення та організації. Міноборони також може бути стурбоване тим, що сирійський контингент "Ваґнера" був більш лояльний до Пріґожина, ніж інші підрозділи "Ваґнера".

• Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, на межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області, але не мали жодного підтвердженого успіху.

• Звіти західних і російських незалежних джерел свідчать про те, що Росія обійшла деякі західні санкції, щоб збільшити виробництво зброї, але все ще лиш намагається виробляти зброю темпами, яких вимагає війна в Україні.

• Головне управління військової розвідки України опублікувало кадри, на яких видно, як 12 ГУР і українські партизани завдали удару з безпілотника по російському окупаційному паспортному столу в окупованому Енергодарі Запорізької області.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: