Американський уряд позивається з Google.

Найпопулярнішому інтернет-пошуковику закидають монополізацію ринку пошуку та порушення правил чесної конкуренції.

 

 

Міністерство юстиції США та коаліція генеральних прокурорів штатів розпочали у вівторок, 12 вересня, антимонопольний процес проти компанії Alphabet Google. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters. Компанію звинувачують у монополізації ринку інтернет-пошуковиків і порушенні правил чесної конкуренції.

 

За версією Міністерства юстиції США, Google несумлінно домігся домінуючого становища на ринку пошуку. Наприклад, компанія платить до 10 млрд доларів на рік виробникам мобільних телефонів, таким як Apple і Samsung, щоб пошукова система Google відображалася за замовчуванням. Завдяки контролю в цій ніші Google також стає монополістом у сфері контекстної реклами та торгівлі знеособленими даними про інтереси користувача.

 

На першому засіданні суду правник Кеннет Дінцер (Kenneth Dintzer), який репрезентує американський уряд, назвав цю схему «замкненим колом», у якому домінування Google стає дедалі сильнішим. «Ця справа про майбутнє інтернету, про те, чи зіткнеться Google колись зі значною конкуренцією у сфері інтернет-пошуку», – заявив Дінцер.

 

Компанія Google, на яку припадає близько 90 відсотків ринку пошукових систем в інтернеті, відкидає звинувачення і стверджує, що успіх пошукової системи обумовлений тим, що вона краща за конкурентів. «Google впроваджує інновації та вдосконалює свою пошукову систему протягом десятиліть», – заявив у суді юрист Google Джон Шмідтлейн (John Schmidtlein).

 

У компанії також вказують на те, що продукт Google безкоштовний, а використання пошуковика не є обов'язковим, його можна видалити з пристрою та встановити інший. «Виробники пристроїв і розробники браузерів обирають Google, тому що це варіант найвищої якості, і користувачі можуть легко вибрати іншу пошукову систему», – зазначив Шмідтлейн.

 

Справа фактично зводиться до визначення того, чи поведінка Google завдала шкоди споживачам через монополію, яку компанія створила. Очікується, що нинішній процес триватиме щонайменше 10 тижнів. Якщо суддя прийме аргументи позивачів і визнає, що Google порушив закон про конкуренцію, то він може розпорядитися про низку заходів, аж до поділу бізнесу пошуковика.

13.09.2023

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