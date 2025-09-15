Starlink тимчасово перестав працювати у цілому світі.

Через деякий час збій супутникового інтернет-сервісу вдалося усунути.

У понеділок зранку, 15 вересня, система супутникового зв'язку Starlink, якою керує компанія SpaceX Ілона Маска, перестала працювати. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на дані сервісу відстеження Downdetector. На недоступність інтернету, який забезпечував Starlink, поскаржилися користувачі з усього світу.

Вебсайт Starlink повідомив про збій, не надаючи додаткових подробиць. «Starlink зараз перебуває у стані перебоїв у роботі. Наша команда проводить розслідування», – йшлося у повідомленні.

Після короткочасного збою супутниковий інтернет-сервіс Starlink знову запрацював для більшості користувачів. Про це повідомив Downdetector. Станом на 7:15 ранку за Київським часом кількість користувачів у США, які повідомляли про проблеми, впала нижче за тисячу, порівняно з піковим показником понад 43 тисячі, повідомив Downdetector. Платформа відстежує збої, зіставляючи звіти про стан з кількох джерел.

Про те, що система супутникового зв'язку Starlink не працювала також і в Україні, поскаржився командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадьяр). За його словами, Starlink «знов ліг вздовж усієї лінії фронту».

Попереднього разу Starlink не працював у багатьох країнах світу 24 липня. Тоді представники ЗСУ також повідомляли, що виникли проблеми зі зв'язком. У Starlink говорили, що причиною збою стала «відмова ключових внутрішніх програмних служб». Збройні сили України постійно використовують Starlink майже з початку повномасштабного вторгнення військ РФ у 2022 році.