У Росії штрафуватимуть навіть за пошук «екстремістських матеріалів» в інтернеті.

Відповідну поправку до законодавства ухвалила держдума РФ.

 

 

Депутати державної думи Росії одностайно підтримали поправку, яка передбачає запровадження штрафів за «пошук завідомо екстремістських матеріалів і отримання доступу до них», в тому числі з використанням VPN-сервісів. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax.

 

Поправка була внесена 14 липня до другого читання законопроєкту, який стосується «посилення адміністративної відповідальності за окремі правопорушення у сфері транспортно-експедиційної діяльності». Автори поправки запропонували додати до кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення (КоАП) нову статтю 13.53 під назвою «Пошук завідомо екстремістських матеріалів і отримання доступу до них, у тому числі з використанням програмно-апаратних засобів доступу до інформаційних ресурсів, інформаційно-телекомунікаційних мереж, доступ до яких обмежений».

 

За «навмисний пошук екстремістських матеріалів» пропонується накладати адміністративний штраф у розмірі від трьох тисяч до п'яти тисяч рублів. Також до другого читання законопроєкту про роботу експедиторів було додано поправку про введення штрафу до 500 тисяч рублів за рекламу VPN-сервісів. Окрім того, держдума ухвалила поправку про визнання обтяжуючою обставиною вчинення злочину використання VPN-сервісів.

 

Цікаво, що з критикою нової поправки виступили такі затяті кремлівські пропагандисти, як керівниця телеканалу Russia Today Маргаріта Сімоньян і голова Ліги безпечного інтернету Катєріна Мізуліна.

 

Сімоньян, зокрема, задалася питанням, як тепер російським пропагандистам «розслідувати діяльність і таврувати ганьбою» людей і організації, оголошені владою «екстремістами». «Шановна державо, підкажіть, будь ласка, а як нам надалі розслідувати діяльність і таврувати ганьбою різних там екстремістських ФБК, якщо нам буде заборонено їх навіть читати? Сподіваюся, будуть поправки», – написала вона в своєму телеграм-каналі.

 

Навіть речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що пропозиція штрафувати за пошук «екстремістських матеріалів» потребує детальніших пояснень.

 

17.07.2025

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