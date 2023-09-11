565-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:09 Верховний представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель засудив проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України. "Ми рішуче відкидаємо цю подальшу марну спробу Росії легітимізувати або нормалізувати свій незаконний військовий контроль і спробу анексії частин українських територій", – заявив Боррель. Головний дипломат Євроунії підкреслив, що російська акція з виборчими дільницями є порушенням міжнародного права. Боррель додав, що "для політичного керівництва Росії та тих, хто причетний до їх організації, будуть наслідки за ці незаконні дії". Російську акцію з "голосуванням" також засудили президент Комітету міністрів Ради Європи Кріш'яніс Каріньш, президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс та генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич.

15:41 Головне управління розвідки Міноборони опублікувало фото спецоперації на "вежах Бойка" у Чорному морі.

15:12 Росіяни вдруге за день обстріляли Нікополь. Троє чоловіків зазнали поранень (вік постраждалих – 24, 47 і 56 років). Потрощено магазин і два підприємства. Понівечено п’ятиповерхівку, господарські споруди й навчальний заклад.

14:57 До Умані на святкування Рош га-Шана прибули понад три тисячі прочан-хасидів, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. "Відсьогодні запрацював особливий режим в’їзду/виїзду, а також пересування містом. Зокрема, функціонують дев’ять пропускних пунктів. Процедури контролю – як і торік. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Задіяно піші патрулі. Попри застереження, як на рівні дипломатичних служб, так і ОВА, маємо вже понад три тисячі паломників", – поінформував Табурець.

14:29 Президент Володимир Зеленський запевняє, що випадки корупції, які виявляють в Україні, не пов’язані з міжнародною допомогою. "Усі ці випадки не пов’язані з допомогою від наших партнерів. Тобто йдеться не про зброю наших партнерів, не про гроші на зброю, не про гроші для бюджету, щоб виплачувати пенсії, соціальну підтримку тощо. Це інші справи, це не про партнерів", – сказав Зеленський в інтерв’ю CNN.

14:05 Служба безпеки України склала підозру в державній зраді народному депутату V скликання Сергієві Поліщуку (був нардепом у 2006–2007 роках, обирався від БЮТ). До початку повномасштабного вторгнення РФ Поліщук регулярно відвідував Москву для участі в російських телепередачах; підтримував агресивну політику Кремля, публічно заперечував існування української державності та поширював ворожі наративи про наявність між українцями ідеологічного протистояння. Встановлено, що за свої коментарі він отримував грошову винагороду від росіян. Поліщук переховується за кордоном.

13:37 У Черкасах демонтували "памʼятник чекістам" – пам'ятний знак "Загиблим працівникам правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обовʼязків".

13:30 Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів, після довгої паузи знову повідомили в щоденному рапорті Міненерго. Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу становив 600 МВт·год, натомість експорт – 4343 МВт·год.

13:05 Вчора, в неділю 10 вересня, вечірній максимум споживання був на 1,4% вищим, ніж у попередню неділю 3 вересня, повідомили в Укренерго.

12:39 Українські воїни минулої доби знищили шість катерів із росіянами, які спробували вийти на втрачені позиції в Херсонській області, повідомила речниця командування "Південь". Їх знешкодили серед островів уздовж окупованого лівобережжя Херсонщини.

12:15 Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва цофнувся і заявив, що питання арешту російського президента Путіна буде вирішувати суд, хоча раніше стверджував, що не збирається заарештовувати Путіна в разі його візиту в країну на саміт G20 у 2024 році, повідомляє UOL.

12:00 Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони провели спецоперацію, внаслідок якої повернули під контроль України так звані “вишки Бойка” – бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у воєнних цілях, зокрема як вертолітні майданчики і для розміщення засобів РЛС.

Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї: запас вертолітних боєприпасів типу НАР (некерованих авіаційних ракет), а також РЛС «Неву», що може відстежувати рух суден у Чорному морі.

Під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах і російським винищувачем Су-30. Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити.

11:35 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 106 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 28 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:20 470 тисяч гектарів родючих земель підлягають обстеженню відповідно до Плану розмінування сільськогосподарських земель на деокупованих територіях у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Харківська областях, повідомили в Міністерстві оборони України.

На сьогодні обстежено майже 188 600 га сільськогосподарських земель, з яких 124 017 га потребують очищення, з них вже очищено 76 223 га в рамках оперативного реагування, понад 7800 га потребують проведення заходів гуманітарного розмінування, яке здійснюють оператори протимінної діяльності.

Оперативне реагування суттєво знижує рівень небезпеки, але не надає повної гарантії щодо відсутності ВНП.

У рамках оперативного реагування станом на 04.09.2023 року очищено від вибухонебезпечних предметів сільськогосподарських земель:

– Херсонська область – 68 310 га;

– Харківська область – 49 га;

– Миколаївська область – 8417 га;

– Київська область – 947 га;

– Чернігівська область – 95 га.

11:05 Українські війська розширили за минулу добу своє вклинювання в першу позицію головного рубежу оборони супротивника між с. Роботине і с. Вербове до більш як 10 км, причому створивши адекватні тактичні групи, що прикривають фланги (принаймні в районі с. Вербове це відбувається настільки ефективно, що противник змушений залучати туди всі свої резерви, які підходять на цей напрямок на даний момент), пише військовий оглядач Костянтин Машовець.

10:50 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• До кінця 2023 року російські військові мають намір набрати 420 тис. військовослужбовців за контрактом. 3 вересня 2023 р. заступник голови ради безпеки Росії Мєдвєдєв заявив, що наразі набрано 280 тис. військовослужбовців. Ці цифри неможливо перевірити незалежно. Призов у Росію продовжує негативно впливати на робочу силу промисловості. Інститут економічної політики імені Єгора Гайдара виявив, що в липні 2023 року нестача працівників у промисловості Росії досягла нового максимуму в 42%, що на 7% вище, ніж у квітні 2023 року. • На відміну від призову в інших галузях, в ІТ-секторі Росія вжила заходів для збереження робочої сили. Це, ймовірно, підкреслює особливо гострий дефіцит у секторі після того, як близько 100 тисяч ІТ-працівників покинули Росію у 2022 році. Це становить 10% робочої сили в ІТ-секторі. 4 вересня 2023 року президент Путін підписав указ про збільшення призовного віку для ІТ-спеціалістів з 27 до 30 років. • Це свідчить про те, що мобілізація та призов до армії в Росії посилили дефіцит робочої сили в невійськових сферах. Напередодні президентських виборів у Росії, запланованих на березень 2024 року, російська влада, ймовірно, намагатиметься уникнути подальших непопулярних мобілізацій.

10:30 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

133,5% танків (з них 2,2% за минулий тиждень),

50,6% бойових броньованих машин (з них 0,6% за минулий тиждень),

139,5% автомобільної техніки (з них 3,3% за минулий тиждень),

188,6% артилерійських систем (з них 6,2% за минулий тиждень),

68,2% РСЗВ (з них 1,2% за минулий тиждень),

36,4% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:15 Нині вранці міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прибула в Україну з неанонсованим візитом − вчетверте з початку повномасштабного вторгнення Росії, пише Tagesschau.

10:10 Станом на 09:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:00 Вночі росіяни атакували ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ) у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей, було зафіксовано пуски 12 “шахедів”, всі 12 із них, а також один БпЛА невстановленого типу було знищено у межах Запорізької, Дніпропетровської та Миколаївської областей. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що 11 БпЛА Shahed-131/136 було збито над Дніпропетровською областю.

Ворог на Дніпропетровщині застосував тактичну авіацію, випустивши із літаків Су-34/Су-35 протирадіолокаційні ракети Х-31П та керовані авіаційні ракети Х-59. Попередньо без втрат.

09:50 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки – без змін.

• Сватівський відтинок – біля Новоєгорівки триває битва за висоту 190.8; росіяни продовжують зазнавати втрат у живій силі.

• Бахмутський напрямок – триває витіснення ворога в Кліщіївці та біля Андріївки.

• Авдіївський відтинок – без змін.

• Бердянський відтинок – росіянам не вдалося закріпитися у "підарлісі" біля Приютного. Біля Новодонецького морпіхам вдалося підбити щонайменше 4 танки ворога.

• Запорізький відтинок – бої йдуть фактично вже на околицях Новопрокопівки.

• Таврійський відтинок – без змін.

09:40 Українські війська звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки, підтвердила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Минулого тижня українські війська мали частковий успіх у районі Новомайорського Донецької області й зараз закріплюються у цих районах.

На Бахмутському напрямку Сили оборони мали успіх у районі Кліщіївки й Андріївки, звільнивши минулого тижня 2 кв. км, загалом за час наступальної кампанії під Бахмутом вже звільнено 49 кв. км території.

Минулого тижня українські війська вдало наступали на південному фронті, мали успіхи південніше Роботиного і західніше Вербового, закріплюються у цих районах. За минулий тиждень Збройні Сили України на півдні звільнили 1,5 кв. км. Українські війська стикаються із серйозними перепонами з боку ворога, але "вже подекуди прорвана перша лінія оборони" росіян і "наші війська рухаються далі".

09:25 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська вчора продовжували просуватися на південь від Роботиного на заході Запорізької області і, як повідомляється, просунулися поблизу Бахмута. Опубліковані геолокаційні кадри показують, що українські війська просунулися на схід від Новопрокопівки. Речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун зазначив, що українські війська продовжують просування в районі Роботиного і звільнили на цьому напрямку 1,5 кв. км території. Речник Генерального штабу України та Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що українські сили досягли неконкретизованого успіху поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута).

• Начальник Головного управління військової розвідки України Кирило Буданов вчора заявив, що українські війська продовжуватимуть контрнаступальні дії до кінця 2023 року. Холодна та волога погода вплине, але не припинить активних бойових дій, як це було в перші 18 місяців війни. Голова ж Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вчора заявив, що українським силам, ймовірно, залишилося від 30 до 45 днів "бойової погоди". Сезонні проливні дощі та інтенсивна заболоченість пізньої осені сповільнять рух на ґрунті для обох сторін, а низькі температури створюють різні логістичні проблеми. Однак початок такої сезонної погоди може бути різним. Хоча погодні умови впливатимуть на контрнаступальні операції України, вони не призведуть до їх остаточного завершення. Взимку по всій території України буває сильний мороз, що робить землю більш сприятливою для механізованих маневрів, і українські посадовці висловили рутинну зацікавленість у використанні цих погодних умов взимку 2022–2023 років.

• Російські військовослужбовці продовжують детально описувати постійні проблеми, які перешкоджають російським операціям на лінії фронту в Україні. Диверсійно-розвідувальна група «Русич», ультраправе російське нерегулярне воєнізоване формування, 8 вересня опублікувала список різноманітних проблем, які, як вона стверджує, постійно виникають на лінії фронту, стверджуючи, що російська контрбатарейна дальність і точність поступаються українським можливостям, що російські війська не мають снарядів із лазерним наведенням "Краснопіль" і БПЛА, щоб керувати ними; що російська реактивна система залпового вогню «Торнадо-С» менш стійка до радіоелектронної боротьби (РЕБ), ніж українські системи HIMARS, надані США; що багато російських військовослужбовців купують власні комунікаційні технології – і це ускладнює зв’язок між різними підрозділами, які використовують різні моделі технологій; що російські сили не евакуюють поранених або вбитих із прифронтових районів, і ця відсутність евакуації спонукала частину російського персоналу відмовитися від виконання бойових завдань. Група "Русич" може стикатися з цими проблемами з більшою інтенсивністю та частотою, ніж російські війська, оскільки це невелике та нерегулярне формування, але ISW регулярно спостерігає, як інші російські підрозділи висловлюють подібні проблеми з контрбатарейними можливостями, зв’язком та евакуацією.

• Російські війська в ніч з 9 на 10 вересня завдали серії ударів з безпілотників Шахед-131/-136 по Київській області. Російські мілблогери стверджували – дані NASA FIRMS/VIIRS свідчать про те, що російські війська завдали удару по українському військовому арсеналу в Рокитнянському районі Київської області.

• Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії міста Авдіївка–Донецьк, на межі Донецької та Запорізької області та на заході Запорізької області та, як повідомляється, повернули деякі втрачені позиції на деяких ділянках.

• Повідомляється, що колишній командувач повітряно-космічних сил Росії генерал армії Суровікін, пов'язаний з "Ваґнером" і раніше звільнений, став головою координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при раді міністрів оборони СНД.

• Вчора речник Головного управління розвідки України генерал-майор Вадим Скібіцький заявив, що російські військові сконцентрували на окупованій території України понад 420 тисяч військовослужбовців, не враховуючи росгвардії та інших військових частин і структур.

• Російські окупаційні чиновники вчора провели останній день голосування на російських регіональних виборах на окупованих територіях, продовжуючи спроби примусити жителів голосувати та представити вибори як законні.

• Російські джерела стверджували, що російський миротворчий контингент у Нагірному Карабасі не проводив ротацію особового складу через зростання напруженості між Вірменією й Азербайджаном. Російські джерела також стверджували, що російський миротворчий контингент перебуває в "повній бойовій готовності" через можливу ескалацію між вірменськими та азербайджанськими силами.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: