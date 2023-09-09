Orient Point

Василь МАХНО

 

в серпневій поночі – удвох

що й тьма заквітла

змітали порох як горох

небесні мітли

 

цикади збилися в оркестр

в ґрунтах померхлих

рибалка був і темний пес

живі і мертві

 

цвів вдалині маяк чужий

й тримавсь за барки

рибалка рибу сторожив

а пес – рибалку

 

в серпневій поночі – в імлі

–тремтливий лікоть–

зникає серпень із землі

із теплим літом

 

все повертається в свої

незримі схови

річки – потічки – ручаї

й чиїсь корови

 

прозорі яблука й сливки

й тінь винограду

джмелі – басисті старики

та спів цикади

 

ще дозрівають маяки

ще пес рибалчин

рибин прозорі косяки

і снить, і бачить

 

змиває хвиля літо й нас

і смужку крейди

гудить джмеля прощальний бас

й цикадні флейти

 

 

09.09.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Перспективи проєкту Тримор'я і роль України в ньому
Максим МУЛЯР
Вторгнення Росії в Україну підтвердило багато занепокоєнь, які стояли за ініціативою Тримор'я. Тепер же участь у цій ініціативі України може надихнути її до нового життя
08.09.23 | | У світі
Перлина міжвоєнного репортажу з подільським родоводом
Ігор УСАТЕНКО
Антоній Собанський чітко розгледів, як байдужість обивателів перетворюється на зброю, що вбиває як справжня
08.09.23 | | Минуле
562-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках: за минулу добу 39 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
08.09.23 | | Україна
Море світла
Тарас Прохасько
Ціле своє життя думаємо про якусь винятковість. Думаємо про Творця як про того, хто має робити добре нам, як ми то собі уявляємо
07.09.23 | | Дискурси
561-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках: за минулу добу 39 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
07.09.23 | | Україна
«Український Зріз» — затакт до Конгресу Культури
Артпрограма цьогорічного Конгресу Культури — п’яте триєнале сучасного мистецтва «Український Зріз». Це спроба зафіксувати, яким є українське мистецтво тепер, коли реальність українців найбільшою мірою визначається війною.
06.09.23 | | Штука
«Як пройти до бібліотеки?»
Ростислав Кузик
Сьогодні бібліотеки є місцем спільнодії, а не лиш запорошеними книгозбірнями. Нині діти мають нагоду накопичувати геть інші спогади
06.09.23 | | Галичина
560-й день війни Росії в Україні. Хроніка
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках: за минулу добу 28 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.
06.09.23 | | Україна

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.