563-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:05 Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний вчора провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Даніелем Петреску, обговоривши ситуацію, що склалася через російські повітряні атаки на цивільну та портову інфраструктуру на Дунаї: безпекові ризики, питання взаємодії й обміну інформацією з партнерами.

12:38 Над тимчасово окупованим Донецьком запустили великий прапор України. Стяг можна було спостерігати у північно-західній частині Донецька. Акцію приурочили до 245-річчя міста Авдіївка. "Прапор полетів на Донецьк. Вже чуємо перехоплення, вони там трохи бісяться з цього приводу. Намагалися його збити", – розповів очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в етері телемаратону.

12:15 У Луганській області під селом Новоєгорівка точаться бої за важливі висоти, повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор. Ворог не полишає спроб продавити оборону ЗСУ в районах Новоєгорівки та південно-східніше Діброви.

12:04 Міністерство закордонних справ Росії викликало посла Вірменії для вручення ноти протесту через образу на "недружні кроки". У Москві шлякують через запуск Вірменією процесу ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду у Гаазі, поїздку дружини вірменського прем'єр-міністра Нікола Пашиняна Анни Акопян до Києва, передачу Україні першої гуманітарної допомоги з початку повномасштабної війни, а також планів проведення військових навчань зі США.

11:45 Росія, можливо, зможе протягом найближчих кількох років збільшити виробництво артилерійських снарядів приблизно до 2 мільйонів снарядів річно, що вдвічі перевищує попередній прогноз Заходу, але все ще далеко не відповідає її потребам для війни в Україні, пише Reuters з посиланням на неназваного західного посадовця. Він оцінив, що Росія минулого року витратила в Україні від 10 до 11 мільйонів снарядів: "Якщо Росія витратила 10 мільйонів снарядів минулого року і воює, а може виробляти лише 1-2 мільйони снарядів на рік, то я не думаю, що це дуже сильна позиція". Він же оцінив, що Росія може виробляти близько 200 танків на рік, що теж вдвічі перевищує попередні оцінки Заходу, але це теж далеко від того, що їй потрібно після важких втрат в Україні.

11:20 Міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаяші вперше з часу вторгнення РФ приїхав з неоголошеним візитом в Україну. В ході візиту японського міністра буде обговорюватися питання організації та проведення японсько-української конференції з економічного відновлення України.

11:10 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Підрозділи Збройних Сил України просунулися вглиб багатошарової лінії російської оборони на схід від Роботиного. країнські мотопіхотні підрозділи пішо продовжують поступове тактичне просування проти російських позицій і виснажують російські сили в цьому районі. • Українські війська також продовжують тиснути на російські позиції на південь від Бахмута, поступово просуваючись між Кліщіївкою та Адріївкою. • Дуже ймовірно, що Росія передислокувала сили з інших ділянок фронту, щоб замінити виснажені підрозділи навколо Роботина. Ці передислокації, ймовірно, обмежують здатність Росії проводити власні наступальні операції на інших ділянках фронту. Передислокація також, швидше за все, свідчить про тиск на їхні оборонні рубежі, особливо навколо Роботиного.

10:50 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 135 населених пунктів на території 9 областей України, підтверджено ураження 185 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:25 Адміністрація президента США Джо Байдена, дуже ймовірно, відправить Україні тактичні ракетні системи дальньої дії (ATACMS) для боротьби з російським вторгненням, повідомили американські посадовці телеканалу ABCNews: поставка ракет вже розглядається і, ймовірно, будуть включені до майбутнього пакету військової допомоги, додавши, однак, що остаточне рішення ще не ухвалено, і можуть пройти місяці, перш ніж Україна отримає ракети. Раніше Вашингтон відмовлявся передавати Україні ракети ATACMS частково через побоювання, що це призведе до ще більшої ескалації конфлікту, частково через обмеженість запасу таких комплексів. Тепер же США виявили, що на озброєнні у них більше ATACMS, ніж передбачалося спочатку, повідомили ці джерела, хоча поки що неясно, наскільки виявлені комплекси придатні до експлуатації.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

133,0% танків (з них 2,0% за минулий тиждень),

50,4% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

138,3% автомобільної техніки (з них 3,3% за минулий тиждень),

187,9% артилерійських систем (з них 6,7% за минулий тиждень),

68,0% РСЗВ (з них 1,6% за минулий тиждень),

36,1% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:40 Станом на 08:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 9 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що російські збройні сили внесли значні зміни в командування та управління в Україні, щоб захистити командну інфраструктуру та покращити обмін інформацією, хоча розгортання російських збройних сил, ймовірно, все ще загострює проблеми горизонтальної інтеграції. Заступник директора з аналізу Центру безпеки та нових технологій (CSET) Магаріта Конаєва та співробітник CSET Оуен Деніелс заявили 6 вересня, що російські війська вивели штаби за межі зони дії більшості українських ударних систем і розмістили передові командні пункти глибше під землею та позаду добре захищених позицій. Незрозуміло, чи використовували російські війська цю більш захищену командну інфраструктуру по всій Україні, і в якій мірі ці оборонні зусилля перешкоджали триваючій українській кампанії руйнування ворожого тилу. Конаєв і Деніелс заявили, що російські війська покращили зв’язок між командними пунктами та частинами на фронті, проклавши польові кабелі та використовуючи безпечніший радіозв’язок. Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI) 4 вересня заявив, що російські війська також намагаються покращити сигнали шляхом ширшого використання програм командування та управління, які вимагають меншої підготовки. Конаєв і Деніелс відзначили, що сигнали на батальйонному рівні все ще часто незашифровані, і що російський персонал все ще часто передає конфіденційну інформацію через незахищені канали. Конаєв і Деніелс прийшли до висновку, що російські війська все ще стикаються з проблемами створення горизонтально інтегрованої командної структури для обміну інформацією між різними підрозділами в режимі реального часу. Проблема, яку раніше визначили російські військові, посилюється нинішньою структурою російських сил в Україні. Російське угруповання збройних сил в Україні складається як з регулярних, так і з нерегулярних підрозділів, які часто розгортаються разом і окремо від відповідних головних формувань, що ще більше ускладнює зусилля з горизонтальної інтеграції підрозділів. Наприклад, російські сили в західній Запорізькій області складаються з підрозділів 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ), повітряно-десантних військ, спецназу, морської піхоти, нерегулярних добровольчих батальйонів і бригад, які повністю складаються з мобілізованих персоналу.

• Артилерійські проблеми в Україні спонукають російську армію прискорити давні зусилля щодо впровадження доктрини вогню, яка надає перевагу точності над кількістю. Конаєв і Деніелс заявили, що російські війська посилили зв'язок між розвідувальними системами і артилерійськими підрозділами для підвищення точності вогню, оскільки російські війська стикаються зі зростаючими проблемами щодо їхньої здатності використовувати масований вогонь непрямої дії. RUSI зазначила 4 вересня, що російське командування посилює увагу на необхідності пріоритетного розвитку комплексу розвідувального вогню через оцінку того, що існуюча російська вогнева доктрина, яка значною мірою покладається на велику кількість вогневих ударів і заздалегідь встановлені розрахунки необхідного для досягнення певних ефектів щільності вогню без надійної системи швидкої оцінки бойових втрат, є нежиттєздатною. Російські війська вже давно, ще до вторгнення в Україну в 2022 році, прагнули реалізувати концепцію, яка передбачає використання російськими військами високоточної зброї великої дальності, пов'язаної з даними розвідки в реальному часі і точним цілевказуванням, що забезпечується центром розвідки і наведення вогню. RUSI додала, що російські війська тепер надають перевагу точності удару над його обсягом, оскільки їм не вистачає боєприпасів для ведення масового непрямого вогню, вони мають труднощі з транспортуванням великої кількості боєприпасів до лінії фронту і бачать, що ефективність масових ударів зменшується. Росія також збільшує виробництво снарядів з лазерним наведенням "Краснополь" і безпілотників "Ланцет" для підвищення точності вогню. Російські підрозділи на фронті швидко навчаються і впроваджують інновації, але їхня здатність повністю реалізувати цю концепцію, ймовірно, буде обмежена їхньою здатністю випускати вдосконалені системи зв'язку і забезпечувати необхідну підготовку військ під час бойових дій.

• Російські війська адаптують також розгортання комплексів радіоелектронної боротьби. Конаєв і Деніелс заявили, що з весни 2022 року російські війська зменшили концентрацію своїх комплексів РЕБ з приблизно комплекс РЕБ на кожні 2 кілометрів фронту до основної системи РЕБ на кожні 10 кілометрів, з додатковими допоміжними засобами РЕБ, що розгортаються за необхідності. Розосередження цих засобів РЕБ свідчить про те, що російські війська покращили покриття, яке забезпечує один комплекс РЕБ, хоча Конаєв і Деніелс зазначили, що системи все ще мають проблеми з обмеженим покриттям і фратрицидом (взаємоураження) РЕБ. [14] RUSI заявило, що російські війська розосереджують системи "Полюс-21" і розглядають їх як одноразові системи РЕБ, щоб забезпечити захист великої території від ударів українських безпілотників. Російські джерела особливо відзначили перевагу російських засобів РЕБ в успішній обороні російських військ проти початку українського контрнаступу на півдні України в червні. Конаєв і Деніелс додали, що ці системи РЕБ продовжують створювати проблеми для українських безпілотників, які передають інформацію про наведення і забезпечують захист українських сигналів.

• Повідомляється, що українські війська продовжували просування на південь від Бахмута та на південь від Роботиного на заході Запорізької області, але вчора не досягли жодних підтверджених успіхів. Українські військові посадовці повідомили, що українські сили продовжують просування на південь від Бахмута та досягли неконкретизованих успіхів на південь від Роботиного. Один російський мілблогер стверджував, що українські сили просунулися на північ від Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута) і в Кліщіївці (7 км на південний захід від Бахмута), хоча інший мілблогер зазначив, що ситуація в Кліщіївці наразі неясна. Російські джерела також стверджували, що українські війська захопили позиції на північно-західній околиці Новомайорського (18 км на південний захід від Великої Новосілки) на межі Донецької та Запорізької областей.

• Російські війська в ніч з 7 на 8 вересня завдали чергової серії ударів з БПЛА Шахед-131/136 по Одеській області. Вчора Генштаб України повідомив, що українські війська збили 16 із 20 безпілотників «Шахед», які російські війська запустили по зерновій та портовій інфраструктурі Одеської області. Речник Південного командування ЗСУ капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські війська завдають ударів з безпілотників з Криму в обхід української ППО, зазначивши, що кількість запущених російськими військами безпілотників і маркування на них свідчать про те, що Росія налагодила власне виробництво безпілотників. Речник ВПС України полковник Юрій Ігнат також зазначив, що російські війська можуть збільшити частоту ударів безпілотників по Україні. Румунське інформаційне агентство Digi24 вчора повідомило, що Румунський національний комітет з надзвичайних ситуацій уповноважив Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій видавати попереджувальні та тривожні повідомлення, якщо в цьому районі відбуваються атаки російських безпілотників.

• 6 вересня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров публічно відхилив неймовірно сприятливу пропозицію Секретаріату ООН, яка відповідала багатьом заявленим вимогам Росії приєднатися до Чорноморської зернової ініціативи, що свідчить про те, що Кремль або відкладає повернення до зернової угоди, намагаючись добиватися від Заходу максимальних поступок, або взагалі не має наміру повертатися до зернової угоди.

• Міністерство закордонних справ Росії прямо відреагувало на нещодавні ознаки того, що уряд Вірменії може поставити під сумнів свої десятирічні стосунки з Росією у сфері безпеки. Вчора МЗС Росії заявило, що в офіційних колах і політичній еліті Вірменії спостерігає сумніви щодо двосторонніх зв’язків Вірменії з Росією, тристоронніх російсько-вірмено-азербайджанських зв’язків і зв’язків з Організацією договору про колективну безпеку (ОДКБ), де домінує Росія. У МЗС заявили, що керівництво Вірменії здійснювало "недружні дії" (зокрема, надання гуманітарної допомоги Україні, візит дружини прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна для доставки гуманітарної допомоги в Україну та рішення Вірменії провести спільні військові навчання зі Сполученими Штатами).

• 7 вересня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет допомоги у сфері безпеки, який передбачає надання Україні військового обладнання на 600 мільйонів доларів. Пакет включає: обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони України, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 105-мм артилерійські снаряди, обладнання для радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі, підривні боєприпаси для очищення перешкод, обладнання для розмінування та підтримку та обладнання для навчання, технічного обслуговування та діяльності з підтримки.

• Невідомі російські зловмисники, можливо, допомагають російським чиновникам цензурувати російських мілблогерів, які раніше критикували воєнні дії Кремля в Україні. Прихильники ув’язненого колишнього російського офіцера й ультранаціоналіста Гіркіна поширили звернення російського мілблогера та військовослужбовця Полинькова, який заявив, що невідомі зламали та вкрали доступ до його каналу в Telegram. Хакери почали видавати себе за нього та писати в соцмережах пости, які суперечать його думці. Полінков стверджує, що ці хакери не звичайні злодії, які намагаються обдурити його аудиторію за гроші, а люди, які не погоджуються з його критикою Кремля.

• Російські війська вчора вели наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, поблизу Бахмута та вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, але не мали жодних підтверджених просувань.

• New York Times з посиланням на західні, африканські та російські джерела повідомила, що російські розвідувальні структури конкурують за контроль над активами та операціями групи Вагнера в Африці.

• Російські окупаційні чиновники продовжують проводити незаконні регіональні вибори в окупованій Україні, оголосивши вчора про початок особистого голосування на окупованих територіях в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: