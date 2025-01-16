Вчителька з Івано-Франківська увійшла до переліку 50-ти найкращих у світі.

Учителька та співзасновниця навчального центру для дітей "ЛІО" Леся Павлюк, яка працює в ліцеї № 7 Івано-Франківської міської ради увійшла стало однією з п’ятдесяти найкращих вчителів світу. Про це повідомили у Global Teacher Prize Ukraine - організатори щорічної премії для вчителів.

"Світ має чути про незламність, стійкість і адаптивність української освіти в умовах війни, - поділилась емоціями Леся Павлюк. - Якщо я маю можливість розповісти про це, я зроблю все можливе. Ще кілька днів тому моя хресна бажала, щоб про мене дізналася Європа, а сьогодні я дізналася, що увійшла до ТОП-50 найкращих педагогів світу".

Раніше, нагадаємо, Леся Павлюк була визнана найкращою педагогинею року в Україні за версією національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Леся Павлюк однією з перших в Івано-Франківському ліцеї №7 почала працювати з інклюзивним класом ще до реформи НУШ. Вчителька розробляє методичні посібники, курси та навчає інших педагогів. Поза уроками заохочує учнів до творчих і благодійних заходів, зокрема на підтримку ЗСУ.

Свій перший інклюзивний клас Леся Павлюк почала вести ще за рік до освітньої реформи.