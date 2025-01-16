Вчителька з Івано-Франківська увійшла до переліку 50-ти найкращих у світі.

 

Учителька та співзасновниця навчального центру для дітей "ЛІО" Леся Павлюк, яка працює в ліцеї № 7 Івано-Франківської міської ради увійшла стало однією з п’ятдесяти найкращих вчителів світу. Про це повідомили у Global Teacher Prize Ukraine - організатори щорічної премії для вчителів.

 

"Світ має чути про незламність, стійкість і адаптивність української освіти в умовах війни, - поділилась емоціями Леся Павлюк. - Якщо я маю можливість розповісти про це, я зроблю все можливе. Ще кілька днів тому моя хресна бажала, щоб про мене дізналася Європа, а сьогодні я дізналася, що увійшла до ТОП-50 найкращих педагогів світу".

 

Раніше, нагадаємо, Леся Павлюк була визнана найкращою педагогинею року в Україні за версією національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024.

 

Леся Павлюк однією з перших в Івано-Франківському ліцеї №7 почала працювати з інклюзивним класом ще до реформи НУШ. Вчителька розробляє методичні посібники, курси та навчає інших педагогів. Поза уроками заохочує учнів до творчих і благодійних заходів, зокрема на підтримку ЗСУ.

 

Свій перший інклюзивний клас Леся Павлюк почала вести ще за рік до освітньої реформи.

 

 

"У 2016 році я почала працювати зі своїм новим 1-Б класом. Серед дітей були такі, які дещо по-іншому бачили все навколо, їхня поведінка відрізнялася від поведінки інших, виникали певні труднощі під час навчання. І разом з батьками ми прийняли рішення про інклюзивну форму навчання. Чесно кажучи, цю ідею запропонували самі батьки, адже я тоді не дуже багато знала про таку форму навчання, – розповідає вчителька.

 

- Ставлення до інклюзії було різним. Хтось не розумів, навіщо я ускладнюю собі життя, хтось боявся, що його також таке чекає, комусь було цікаво спостерігати, а хтось намагався допомогти. 

 

Та на той час інклюзія нас усіх у класі врятувала: в учнів зникли причини для зайвої тривожності, це позитивно вплинуло на поведінку та соціалізацію в колективі, корекційні заняття сприяли формуванню необхідних навичок. Діти змогли перебувати в учнівському колективі й комфортно в ньому почуватися. Щобільше, у хлопчика, який перший у моєму класі перейшов на інклюзивну форму навчання, за наступними висновками ІРЦ відбувся великий прогрес, і тепер він навчається на звичайній формі навчання. Ця ситуація підтверджує, що інклюзія – це не вирок".

16.01.2025

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