У Львові погодили грандіозні зміни у середній освіті.

 

 

У Львові затвердили перспективний план формування мережі закладів загальної середньої освіти. Рішення ухвалили на засіданні сесії депутати Львівської міської ради. Відповідно до плану, у Львівській громаді до 2027 року мають створити мережу різних типів закладів загальної середньої освіти. Зміни, зокрема, стосуватимуться старшої школи. Для учнів 10-11(12) класів створять 23 профільні ліцеї. З них 4 будуть наукового спрямування, 2 – спеціалізованого, 17 – академічного. Решта закладів загальної середньої освіти функціонуватимуть як гімназії та початкові школи. 

 

"Це дуже складна і важлива реформа для міста Львова і для всієї України. Ми маємо брати до уваги погляди, бажання і мрії наших старших школярів, щоб надавати їм якісну освіту. А для цього нам потрібно зробити багато якісних змін. Щоб і батьки, і діти були щасливі", - розповіла голова комісії освіти і науки, депутатка Львівської міської ради Вікторія Христенко.

 

Процес реформи системи загальної середньої освіти і формування її мережі, складатиметься із:

 

Початкової школи, що забезпечує здобуття початкової освіти

 

Гімназії, що забезпечує здобуття базової середньої освіти

 

Ліцею, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.

 

"Львів чекає велика зміна. Ми будемо виконувати міністерську реформу. У нас будуть створювати академічні ліцеї. Мережу, де саме вони будуть, у яких школах, зараз ще не знаємо до кінця, приймають ще певні рішення по районах міста, але так, як зараз триває бюджетний процес, необхідно закласти суму для покращення умов в тих школах. котрі будуть вибрані академічними ліцеями", – наголосила Христенко.

 

Як йдеться у додатку до ухвали про план формування мережі закладів освіти, першочергове завдання засновників ліцеїв – визначити своє бачення мережі ліцеїв з урахуванням вимог до таких закладів.

 

"Станом на 5 вересня 2024 року у закладах загальної середньої освіти Львівської міської територіальної громади навчаються 87914 учнів, з них у 5-7 класах – 26887 учнів. Саме ці учні у 2027 році підуть у профільні 10 класи ліцеїв. За результатами проведеного аналізу кількості випускників, які залишаються навчатись у 10-11 класах закладів загальної середньої освіти та тих, які продовжують здобуття освіти у професійних (професійно-технічних) закладах, можна стверджувати, що 65% від загальної кількості таких учнів все-таки продовжують навчатись у 10-11 класах шкіл", – зазначено в документі.

 

Тому, наголошують, важливим завданням є визначити профільні ліцеї, що стануть основою формування загальної мережі закладів освіти. 

 

Для початку реалізації цієї реформи в освіті на наступний рік у бюджеті Львівської громади потрібно запланувати 200 мільйонів гривень.

 

19.10.2024

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