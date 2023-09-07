561-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:01 Президент України Володимир Зеленський надав військове звання генерал-лейтенанта начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову. Про це йдеться в указі, опублікованому на сайті Президента у День воєнної розвідки.

12:40 Представники Китаю, які беруть участь у переговорах щодо заключного комюніке саміту G20 в Індії, змінили свою нейтральну позицію щодо війни в Україні на більш проукраїнську, пише Bloomberg з посиланням на неназваного французького високопосадовця, зазначивши, що всі країни G-20 домовилися про загальні формулювання мову щодо війни в Україні, тільки Індія все ще відмовляється засудити вторгнення Росії в Україну

12:31 Служба безпеки України викрила інформатора, який фіксував напрямки польотів бойових літаків та гвинтокрилів ЗСУ, що виконували завдання на фронті. Мешканець Кривого Рогу передавав інформацію через соцмережу "ВКонтактє" у вигляді фото з координатами приятельці з Краснодара. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку, яка використовувалася для передачі інформації, та символіку комуністичного режиму.

12:20 НАТО не має свідчень того, що уламки дрона, виявлені на території Румунії, були пов'язані з навмисною російською атакою на цю країну, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

12:05 Через попередні обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях, повідомили в Міненерго.

11:50 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 141 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 88 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:25 Російські війська вдарили по Запорізькому району, попередньо, балістичним озброєнням, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

11:00 США перебувають на ранніх стадіях переговорів з Україною щодо того, якими будуть елементи двосторонньої угоди про надання гарантій безпеки в рамках спільної з країнами G7 декларації про підтримку української держави, США хочуть бути впевнені, що Україна у довгостроковій перспективі, а не лише сьогодні, зможе стримувати агресію та захищатись від неї, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен:

"Зараз ми маємо 29 країн, які підписалися під декларацією, опублікованою G7 за підсумками саміту НАТО, яка спрямована на те, щоб допомагати Україні у створенні сил для майбутнього. І ми на ранніх стадіях прямих обговорень з Україною про те, якими будуть різні елементи. Інші країни аналогічно беруть участь або починають брати участь у цих обговореннях. І я думаю, це розвиватиметься найближчими місяцями. Нам потрібно, щоб президент Путін зрозумів, що він не зможе протриматися довше України, він не зможе “перечекати” прихильників України, що Україна насправді стане сильнішою завдяки військовій силі світового класу, а також сильній та динамічній економіці, сильній та динамічній демократії", - зазначив держсекретар США.

10:50 Російські загарбники зрізають і вивозять на територію РФ обладнання з Новокаховського електромеханічного заводу, розповів речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, додавши, що вони так часто так роблять, коли збираються тікати.

10:35 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Мешканці контрольованої Росією території Донецької області в Україні тепер отримують російськомовні випуски місцевих новин від однієї з головних телерадіокомпаній Росії. 4 вересня Всеросійська державна телерадіокомпанія (ВГТРК) відкрила донецьку франшизу та почала мовлення на території міжнародно невизнаної "Донецької Народної Республіки" ("ДНР"). Випуски місцевих новин надаються російським телеканалом «Росія 1» і подають російський погляд на війну. Це частина ширших зусиль Росії встановити постійний контроль над цією територією.

• До 2014 року на нині анексованих територіях вільно транслювалися російськомовні теле- і радіостанції, що базуються в Україні. Після вторгнення загальноукраїнські провайдери продовжували надавати місцевий російськомовний контент. Підконтрольні уряду "ДНР" та орієнтовані на нього мовники також ретранслювали російські загальнонаціональні програми новин у рамках пропагандистської кампанії, але регіональних випусків не надавали.

• Розгортання мовлення ВГТРК у Донецьку зайняло більше року, оскільки вперше про це було оголошено у 2022 році. Майже напевно це сталося через відмову підготовлених місцевих технічних спеціалістів брати в цьому участь. Тих, хто симпатизує "ДНР" і володіє необхідними навичками, тепер, швидше за все, привезли з Криму, Луганська та інших місць.

• Незважаючи на те, що українське мовлення заблоковано в ефірі, воно все ще доступне для широкої аудиторії через Інтернет. Там, де діють російські фільтраційні обмеження, аудиторія використовує VPN або інші технології активного обходу. Мобільні телефони, підключені до українських провайдерів, найімовірніше, не мають обмежень.

10:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

131,9% танків (з них 1,4% за минулий тиждень),

50,2% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

137,0% автомобільної техніки (з них 3,5% за минулий тиждень),

185,7% артилерійських систем (з них 6,2% за минулий тиждень),

67,6% РСЗВ (з них 1,6% за минулий тиждень),

36,0% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:05 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 8 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:00 Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

Мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки та Мар’їнки Донецької області.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Тут противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки та Оріхово-Василівки.

09:45 Міністерство оборони США оголосило про надання додаткової безпекової допомоги для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони. Це є сорок шостим траншем обладнання, яке Адміністрація Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.

Пакет, вартістю до 175 мільйонів доларів, включає:

Обладнання для підтримки систем протиповітряної оборони України;

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

81-мм мінометні системи та боєприпаси;

120-мм танкові боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;

Ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням TOW;

Протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

Понад 3 мільйони боєприпасів для стрілецької зброї;

Тактичні аеронавігаційні системи;

Тактичні системи захищеного зв’язку та допоміжне обладнання;

Боєприпаси для руйнування перешкод; та

Запасні частини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Цей пакет безпекової допомоги включатиме допомогу, раніше виділену в рамках президентської ухвали про виділення Україні допомоги з наявних армійських запасів, що залишились після завершення процесу переоцінки цієї ухвали в червні.

09:30 Внаслідок російської нічної атаки півдня Одеської області ударними безпілотниками один мирний житель дістав поранення, пошкоджено цивільну та припортову інфраструктуру (елеватор, адміністративну будівлю), повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

09:25 Вночі росіяни атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного, південно-східного та південного напрямків (Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – ТОТ, Крим). Усього зафіксовано пуски 33 “шахедів”, в основному – у напрямку південних районів Одеської області. За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 “Shahed-136/131” (76%).

09:20 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському та заході Запорізької області та станом на 6 вересня досягли успіхів. Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися вздовж лінії окопів на захід від Вербового, а український Генеральний штаб заявив, що українські сили досягли неконкретизованих успіхів у напрямку Роботине-Новопрокопівка на південь від Оріхова. Український Генеральний штаб також повідомив, що українські сили продовжують успішні наступальні операції на південь від Бахмута.

• Українські та російські джерела повідомляють, що російська військово-промисловий комплекс стикається зі зростаючими проблемами щодо заміни основних поставок на додаток до відомих проблем із відновленням запасів високоточної зброї. Представник Головного управління військової розвідки України Андрій Юсов повідомив вчора, що Росія може виробляти лише "десятки" крилатих ракет "Калібр" і меншу кількість ракет "Іскандер" на місяць, що не дозволить Росії поповнити свої запаси до рівня 2022 року. Юсов повідомив, що Росія намагається отримати сучасне оптичне обладнання, електроніку, мікросхеми і схеми, і що "сірий імпорт" і контрабанда не можуть повністю покрити потреби російського ВПК. Російські джерела також зазначили, що російський ВПК не може виробляти достатньо гуми для заміни зношених шин для військової техніки, життєво важливої для фронтових операцій, і відзначили, що збільшення зносу шин ускладнить пересування колісної техніки в умовах болота, дощу та ожеледиці. Російські джерела стверджували, що російська влада заявляла, що знайде рішення проблеми зношених шин до середини серпня, але станом на 5 вересня ситуація не змінилася. Низька якість і недостатня кількість шин накладатиме все більше обмежень на мобільність російських військ у болотяну пору року і взимку.

• Російські війська в ніч з 5 на 6 вересня завдали великого ракетно-безпілотного удару по Україні. Українські офіційні особи повідомили, що російські сили запустили сім крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 і Х-55 з літаків, які діяли з авіабази Енгельс у Саратовській області, та одну балістичну ракета «Іскандер-М», а також 25 БПЛА "Шахед 136/131" з Приморсько-Ахтарського напрямку. Українська ППО збила всі вісім ракет і 15 безпілотників. Українські посадовці повідомили, що російський удар завдав шкоди порту та сільськогосподарській інфраструктурі в Одеській області. Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар вчора заявив, що кілька частин російського безпілотника впали на територію Румунії поблизу її кордону з Україною. Раніше Міністерство оборони Румунії було спростувало заяву МЗС України від 4 вересня про падіння російського безпілотника на територію Румунії.

• Російські джерела продовжують спекулювати про поточну роль і майбутнє звільненого генерала армії Суровікіна, колишнього, пов’язаного з "Ваґнером", командувача Повітряно-космічними силами Росії.

• Держсекретар США Ентоні Блінкен під час неоголошеного візиту до Києва 6 вересня оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні на суму 175 мільйонів доларів. Пакет включає засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди та протитанкову зброю. Блінкен заявив, що Сполучені Штати прагнуть забезпечити Україну "всім необхідним" як для успіху в поточному контрнаступі, так і для розвитку довгострокового оборонного потенціалу. Блінкен назвав прогрес України в контрнаступі "дуже, дуже обнадійливим".

• Російські війська вчора вели наступальні дії на лінії Куп’янськ – Сватове – Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка – Донецьк, на заході Запорізької області і просунулися на окремих ділянках.

• Українські війська вчора вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області.

• Російська влада продовжує зусилля з криптомобілізації на тлі триваючих чуток про нову хвилю загальної мобілізації.

• Українські донесення свідчать про те, що російська та окупаційна влада продовжує намагатися посилити соціальний контроль в окупованій Україні шляхом придушення проукраїнських матеріалів в окупованих школах.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: