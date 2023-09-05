559-й день війни Росії в Україні. Хроніка

13:15 Німеччина передала Україні десятки тисяч боєприпасів для зенітного встановлення Gepard, виготовлених на новій виробничій лінії компанії Rheinmetall, повідомило Міністерство оборони Німеччини. Раніше постачання до Німеччини йшло зі Швейцарії, яка забороняла передавати їх в Україну.

12:57 Голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська подала до Верховної Ради заяву про звільнення, повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія написав, що місце Піщанської займе керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

12:35 Тепер в державному застосунку "Дія" можна шерити студентський квиток, ця функція допоможе отримати знижку за студентським, зареєструватися в системі університету, а також створити персональний кабінет на освітніх ресурсах.

12:18 На окупованій території Луганщини підірвали очільника митниці при окупаційній адміністрації Юрія Афанасьєвського, повідомляє "Укрінформ", покликаючись на джерела у Службі безпеки України. "Його підірвали у власному помешканні. Чергова «бавовна» – справа рук СБУ. Афанасьєвський отримав множинні осколкові поранення голови, шиї, живота та перебуває у реанімації у важкому стані", – розповіло джерело. Афанасьєвський має звання генерал-майора і є аґентом центрального апарату ФСБ; він фінансист ватажка організації "ЛНР" Леоніда Пасічника.

12:05 Вчора з технологічних причин було на кілька годин знеструмлено близько 8 тисяч споживачів в Івано-Франківській області, більше 7 тисяч споживачів у Дніпропетровській області, 3 тисячі споживачів у Київській області, повідомили в Укренерго. Через обстріли залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

11:45 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

• Російська влада в окупованих регіонах України планує 8 вересня 2023 року вперше провести вибори паралельно з виборами в РФ. Голосування вже стартувало в Запоріжжі та Маріуполі. • Хоча було зареєстровано понад тисячу кандидатів, за деякими повідомленнями, бракує кваліфікованих, досвідчених і готових до участі у виборах кандидатів. Відсутність незалежних кандидатів, які не є членами партій, що підтримуються Кремлем, вказує на те, що ці вибори не будуть вільними і чесними. Український центр національного спротиву стверджує, що окупаційні адміністрації значно завищили кількість виборців у виборчих списках. • Кремлівські опитування показують, що "Єдина Росія", домінантна політична партія в РФ, за прогнозами, отримає 80% голосів у чотирьох окупованих областях. Партія "Єдина Росія", ймовірно, отримає більшість місць у спробі забезпечити контроль і вплив Кремля на окуповані регіони.

11:25 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 133 населені пункти на території 9 областей України, підтверджено ураження 85 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:05 Куба заявила про ліквідацію мережі постачання кубинських найманців для участі на боці Росії у війні проти України: "Міністерство внутрішніх справ Куби виявило та працює над нейтралізацією та ліквідацією мережі торгівлі людьми, яка діє з Росії, щоб включити кубинських громадян, які проживають там, і навіть деяких, які проживають на Кубі, до військових сил, які беруть участь у воєнних операціях в Україні. Подібні спроби нейтралізовано, проти осіб, причетних до цих дій, відкрито кримінальні провадження. Куба діє і буде рішуче діяти проти тих, хто на національній території бере участь у будь-якій формі торгівлі людьми з метою найманства або вербування, щоб громадяни Куби могли підняти зброю проти будь-якої країни".

10:42 Мілітарний паблік GeoConfirmed геолокував точки перебування українських сил та вірогідних напрямків прориву біля Вербового.

10:30 Щотижня по всій східній лінії фронту росіяни здійснюють близько 8 тисяч обстрілів, витрачаючи близько 400 тисяч снарядів, розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

10:10 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

131,4% танків (з них 1,9% за минулий тиждень),

50,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

136,3% автомобільної техніки (з них 3,7% за минулий тиждень),

183,3% артилерійських систем (з них 5,6% за минулий тиждень),

67,1% РСЗВ (з них 1,3% за минулий тиждень),

35,8% засобів ППО (з них 0,3% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:55 Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Павло Ковальчук.

У напрямку Роботине–Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів і військ, застосовує резерви.

У той же час Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області.

Також на Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки, Білогорівки та північніше Кліщіївки. Важкі бої тривають.

09:40 Станом на нинішній ранок в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 10 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомила керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українська легка піхота просунулася до позицій за протитанковими ровами та протитанковими перешкодами "зуби дракона", які складають нинішню російську смугу оборони перед українським наступом на заході Запорізькій області, – українські сили, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції. ISW не готовий оцінити, чи українські сили прорвали цю російську смугу оборони за відсутності поміченої важкої техніки в цих районах. Геолокаційні кадри, опубліковані вчора, показують, що українські війська просунулися до позицій, розташованих на схід від російських протитанкових ровів і перешкод із "зубами дракона", які є частиною трирівневої оборони безпосередньо на захід від Вербового. Опубліковані вчора геолокаційні кадри показують, що українська легка піхота також просунулася далі за лінію підготовлених російських оборонних позицій вздовж дороги, яка йде на північний захід до Вербового. Інші геолокаційні кадри, опубліковані вчора, свідчать про те, що українські війська підійшли до російських оборонних позицій між Роботиним та Новопрокопівкою. Українські сили розширюють пролом, який вони вже зробили в одній смузі російської оборони, і, як повідомляється, перекидають більше техніки й особового складу в тактичні тили цієї смуги. Схоже, що українські сили досягають успіхів у безпосередній близькості від ще не подоланої смуги російської оборони, який тягнеться на північний захід від Вербового на північ від Солодкої Балки, атакуючи піхотою та обстрілюючи важкою артилерією російські позиції далі й південніше цієї смуги. Розгортання української важкої техніки та більш значних сил у цих районах, ніж ISW наразі спостерігала, означатиме як прорив цього російського оборонного шару, так і спробу розширити цей пролом. Розгортання української важкої техніки і більш значних, ніж спостерігається, сил у цих районах може свідчити як про прорив цього російського оборонного шару, так і про зусилля, спрямовані на те, щоб цей прорив став масштабнішим.

• Повідомляється, що російські війська намагалися розширити мінні поля на півдні України після початку українського контрнаступу в червні. Королівський інститут об’єднаних військ (RUSI) повідомив, що на початку українського контрнаступу російське командування визначило, що українські сили можуть легко пробити російське мінне поле завширшки 120 метрів, через що російські сили прагнуть збільшити ширину своїх мінних полів до 500 метрів. RUSI заявив, що російським силам не вистачає мін, щоб мінувати ці більші території так щільно, як цього вимагає російська доктрина. Це змушує російські сили відхилятися від доктрини, в тому числі шляхом використання саморобних вибухових пристроїв і більшої дистанції між мінами. У RUSI заявили, що російські війська намагалися компенсувати зменшення щільності мінних полів шляхом підвищення ефективності протитанкових мін шляхом встановлення двох одна на одну. Українські операції на кількох ділянках фронту, ймовірно, ще більше посилили ці обмеження для російських зусиль розширити мінні поля, змусивши російські сили розосередити свої зусилля з мінування на широких ділянках лінії фронту. Позавчора речник Таврійського угруповання військ України Олександр Штупун заявив, що мінні поля біля наступної серії російських оборонних позицій на заході Запорізької області менш щільні, ніж на початковій смузі оборони, через який просунулися українські війська. Однак ISW раніше оцінювала, що українські сили можуть зіткнутися з більш щільними мінними полями на певних ділянках наступної лінії російських оборонних позицій.

• Обмеження можливостей російської артилерії та переваги України в контрбатарейному вогні змушують росіян відступати від власної доктрини, повідомляє RUSI. RUSI заявив, що російські війська намагалися адаптувати свою вогневу доктрину ще до початку українських контрнаступальних операцій, зазначивши, що російські війська намагаються надавати перевагу точності ударів над кількістю, оскільки їм не вистачає боєприпасів, щоб підтримувати артилерійський вогонь за доктринальним призначенням. Росіяни мають проблеми із транспортуванням великого обсягу боєприпасів до прифронтових районів і спостерігають зниження ефективності масових ударів, оскільки вони втрачають контрбатарейні радари, а їхні гармати страждають від зносу стволів. RUSI заявив, що російські війська намагаються збільшити виробництво снарядів з лазерним наведенням "Краснопіль" і використання безпілотних літальних апаратів "Ланцет" (безпілотних боєприпасів), щоб підвищити точність і зменшити кількість боєприпасів, які використовуються в атаках. RUSI також зазначив, що російські війська часто готували свої бойові позиції для дистанційного знищення саморобною вибухівкою замість того, щоб завдавати артилерійських ударів по втрачених після відступу власних позиціях, як цього вимагає російська доктрина. Ці адаптації свідчать про те, що зменшення можливостей російської артилерії може ще більше послабити російську оборону в певних секторах, оскільки артилерійський вогонь є критично важливим компонентом російської еластичної оборони. Перехід до більш точної вогневої доктрини може дозволити російським збройним силам посилити ці можливості, але обмеження російських можливостей навчання, ймовірно, завадять російським збройним силам здійснити цей перехід масштабно найближчим часом. З початку контрнаступу російські джерела постійно стверджували, що росіянам не вистачає достатніх контрбатарейних можливостей на різних ділянках фронту. Командувач Центру розвідки Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг 1 вересня повідомив, що можливості української артилерії "рівні або навіть кращі", ніж у російських військ, і вона змогла відкинути російські артилерійські підрозділи від лінії фронту, не даючи їм підтримати російські сили.

• Російські війська в ніч з 3 на 4 вересня завдали удару з безпілотників по Дніпропетровській та Одеській областях, запустивши 32 безпілотники "Шахед-136/131"; українська ППО збила 23 з них. Речник Південного командування ЗСУ капітан першого рангу Наталія Гуменюк заявила, що російські безпілотники завдали ударів по цивільній інфраструктурі в Одеській області, а російські джерела стверджують, що безпілотники завдали ударів по портовій інфраструктурі в Рені та Ізмаїлі Одеської області. Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що в Дніпропетровській області безпілотник знищив 1,5 тис. тонн зерна. Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що на територію Румунії впав російський безпілотник, що згодом міноборони Румунії спростувало.

• Президент Росії Путін на зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом підтвердив небажання Росії знову приєднуватися до Чорноморської зернової ініціативи, поки не будуть виконані всі розширені умови Москви.

• Голова Незалежної міжнародної слідчої комісії ООН щодо України Ерік Мозе 4 вересня заявив, що комісія ще не дійшла висновку, що Росія здійснює геноцид в Україні. Моуз заявив, що комісія повинна визначити наміри злочинців і виявити "необхідність" фізичного або біологічного винищення певної групи, щоб відповідати юридичній кваліфікації за Конвенцією про геноцид. Моуз заявив, що комісія знайшла докази великої кількості воєнних злочинів, зокрема докази катувань і ударів по українській енергетичній інфраструктурі, які комісія може розглядати як злочини проти людяності. Моуз також заявив, що комісія раніше визначила, що певні заяви в російських засобах масової інформації можуть розглядатися як підбурювання до вчинення геноциду. Моуз зазначив, що розслідування комісією геноциду в Україні буде продовжено. Стаття II Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього 1948 року (Конвенція про геноцид) визначає, що "геноцид означає будь-яку з наведених нижче дій, вчинених з наміром знищити, повністю або частково, яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку: вбивство членів групи; заподіяння тяжких тілесних ушкоджень або психічного розладу членам групи; навмисне створення для групи умов життя, розрахованих на повне або часткове її фізичне знищення; запровадження заходів, спрямованих на запобігання дітонародженню в межах групи; насильницька передача дітей групи в іншу групу". У статті III зазначено, що "караються такі діяння: геноцид; змова з метою вчинення геноциду; пряме і публічне підбурювання до вчинення геноциду; замах на вчинення геноциду; співучасть у вчиненні геноциду".

• Російські війська вчора вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк, на межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області та на окремих ділянках просунулися вперед.

• Українські війська вчора вели наступальні дії та просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

• Міністр оборони РФ Шойґу вчора заявив, що російські військові не будуть проводити запланованих було на вересень спільних стратегічних навчань "Захід-2023".

• Російські окупанти вчора продовжили п’ятий день дострокового голосування на регіональних виборах РФ на окупованих територіях.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: