Росія перекидає на захід системи ППО з Курильських островів.

Це може бути викликано атаками українських безпілотників, які почастішали останнім часом.

 

 

Російські військовики перемістили з Курильських островів зенітно-ракетні комплекси С-300, призначені для протиповітряної оборони східних рубежів РФ. Про це пише японська газета «Майнічі сімбун». Це може бути викликано атаками українських безпілотників, які почастішали останнім часом, а також браком систем ППО на лінії фронту.

 

За даними видання, Росія вже вивела ракетні комплекси із двох Курильських островів. Газета покликається на дослідження викладача Токійського університету Ю Коїдзумі, який проаналізував супутникові знимки островів Ітуруп та Кунашир, зроблені компанією Maxar Technologies.

 

2020 року Росія розмістила на цих островах ракетні комплекси С-300 — біля затоки Касатка на Ітурупі та біля Південно-Курильська на Кунаширі. На знимках, зроблених до вересня 2022 року, видно транспортно-пускові установки з ракетами, радарами й іншим обладнанням. Тепер, стверджує Коїдзумі, їх там немає.

 

Ракетні комплекси могли бути перекинуті до західних реґіонів Росії для використання у війні проти України. Коїдзуму також припускає, що велика кількість старих танків і гаубиць з військової бази на півдні Сахаліну після ремонту була також відправлена ​​на фронт до України.

 

«Російські військовики використовували все озброєння, яке є в їхньому розпорядженні, що свідчить про їхню активну участь у конфлікті», – сказав Коїдзумі.

01.09.2023

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