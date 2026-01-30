Німецький бундесрат cхвалив резолюцію про підтримку України.

Документ, присвячений четвертим роковинам повномасштабної війни, закликає до посилення допомоги Києву і виведення військ РФ з України.

Бундесрат – представництво федеральних земель Німеччини – на своєму першому засіданні у 2026 році в п'ятницю, 30 січня, ухвалив резолюцію, яка підтверджує подальшу підтримку України, що зазнала збройної аґресії з боку Росії. Про це повідомив часопис Stern. У документі зазначається, що допомога Києву є спільним завданням федерального центру, земель та комун і потребує узгодженої взаємодії всіх рівнів влади.

У резолюції, присвяченій четвертим роковинам повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наголошується, що підтримка України має бути «продовжена і – де це необхідно – посилена». Бундесрат закликав Росію «негайно припинити всі атаки та вивести війська з усієї території України».

У документі «найрішучішим чином» засуджуються удари, які тривають, по цивільному населенню та цивільним об'єктам, а також воєнні злочини, порушення прав людини та інші поважні порушення міжнародного гуманітарного права.

Державний міністр у Міністерстві закордонних справ Флоріан Ган (Florian Hahn) привітав резолюцію від імені федерального уряду. «Гуманітарна ситуація в Україні драматичніша, ніж будь-коли раніше. Україна переживає найважчу зиму за чотири роки. З огляду на цілеспрямовані атаки Росії на енергосистему України їй нагально потрібна підтримка», – заявив він у Бундесраті.