США та Європа погодили гарантії безпеки для України – стверджує Марко Рубіо.

Неузгодженими, за його словами, залишається тільки питання територій.

Сполучені Штати та європейські країни досягли домовленості щодо гарантій безпеки для України, які є ключовою вимогою в рамках процесу мирного врегулювання, заявив американський державний секретар Марко Рубіо, виступаючи на слуханнях у комітеті зі закордонних справ Сенату США. «Цілком очевидно, що єдина гарантія безпеки, на якій люди наполягають, – це та, що передбачає розгортання деяких європейських військ на місцях, але за дуже сильної підтримки США», – цитує слова Рубіо телеканал CNN.

За словами глави американського зовнішньополітичного відомства, європейці не зможуть самостійно реалізувати такі заходи без підтримки Вашінґтона «через недостатні інвестиції в оборону протягом останніх десятиліть».

Водночас держсекретар США також наголосив, що питання про територіальні претензії на Донбас, яке обговорюється на перемовинах за посередництва США щодо припинення війни Росії в Україні, залишається невирішеним. Він назвав його «дуже складним».

«Я знаю, що йде активна робота, щоб з'ясувати можливість зближення точок зору обох сторін з цього питання. Це той рубіж, який ми все ще маємо перетнути, це все ще прогалина. Але принаймні нам вдалося звести набір тем до однієї центральної», – сказав Рубіо.

Він повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів представників України, Росії та США в Абу-Дабі заплановано на 1 лютого. Рубіо сказав, що на наступному раунді переговорів можуть бути присутні представники США, проте головні посланці президента Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, які брали участь у попередньому раунді переговорів минулими вихідними в Абу-Дабі, у наступних раундах розмов не братимуть участі.