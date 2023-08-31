КНДР проводить військові навчання, нібито захоплюючи Південну Корею.

Зокрема північнокорейська армія імітувала ядерні удари по цілях у Південній Кореї.

Північна Корея розпочала командно-штабні навчання за сценарієм окупації території Південної Кореї. Про це у четвер, 31 серпня, повідомила інформаційна аґенція Yonhap.

Північнокорейські навчання включають, зокрема, імітацію пуску ракет з ядерними боєголовками по цілях на всій території Південної Кореї. Згідно з заявою генштабу Корейської народної армії, що прозвучала в ефірі місцевого телебачення, імітація завдання ядерних ударів по «основних командних центрах і оперативних аеродромах» у Південній Кореї стала кроком Пхеньяна у відповідь на військові навчання, які Південна Корея проводила наприкінці серпня спільно зі Сполученими Штатами. Ці дії були розцінені КНДР як «рівносильні планам щодо превентивного ядерного удару з боку США».

У рамках навчань Пхеньяном було запущено над морською акваторією дві балістичні ракети малої дальності, які вибухнули у повітрі на висоті 400 метрів над умовними цілями. Це сталося через кілька годин після того, як американська армія розпочала повітряну частину спільних навчань зі Сеулом, розгорнувши в реґіоні бомбардувальники B-1 Lancer.

Незадовго до початку навчань лідер КНДР Кім Чен Ин закликав «усі підприємства військової промисловості прискорити серійне виробництво різних видів зброї та техніки». «Він також закликав активно проводити реальні військові навчання, щоб ефективно експлуатувати новітні зразки озброєнь та техніки», – йшлося у повідомленні державного північнокорейського агентства ЦТАК.