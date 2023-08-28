552-й день війни Росії в Україні. Хроніка

15:34 Неподалік від російського Челябінська розбився військовий гелікоптер Мі-8. Загинуло троє осіб.

15:10 У селищі Гоголеве на Полтавщині на місці влучання росіян по олійному підприємстві виявили ще одне тіло. Внаслідок удару загинуло четверо людей.

14:51 У соціальних мережах поширюють відео підняття державного прапора українськими військовиками на лівому березі Дніпра. Дату зйомки не розголошують. OSINT-аналітики встановили, що стяг підняли поблизу Антонівського мосту в районі Дачі.

14:29 На кордоні України з Білоруссю вибухнуло кілька протитанкових мін ТМ-62М на залізничному мосту за 800 метрів від станції "Словечно" (РБ) на полотні, що веде до міста Прилуки у Чернігівській області. Як пише "Беларускі Гаюн", причиною детонації стало влучання блискавки. Інформацію про мимовільний підрив підтвердив "Українській правді" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

14:08 Директор Ватиканського пресцентру Маттео Бруні намагався пояснити скандальну заяву Франціска про спадщину Російської імперії: "У своєму привітанні, зверненому днями до деяких молодих російських католиків, як видно з контексту, в якому він його виголосив, Папа мав намір заохотити молодь зберігати і розвивати те позитивне, що є у великій російській культурній і духовній спадщині, і аж ніяк не звеличувати імперіалістичну логіку і правителів, які згадуються для позначення певних історичних періодів".

13:53 79,5% респондентів вважають себе насамперед громадянами України, свідчать результати соціологічного моніторингу "Українське суспільство" Інституту соціології НАН України в червні поточного року. У 2022 році цей показник становив 79,7%.

13:31 В Україну з тимчасово захоплених росіянами територій повернули тіла 84 загиблих військовослужбовців, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

13:14 "Укргазвидобування" (УГВ) відкрило нове родовище газу, запаси якого можуть сягати 1 млрд куб. м, повідомили в НАК "Нафтогаз України".

12:51 Cили оборони знищили рідкісну російську радіолокаційну станцію "Прєдєл-Е" у районі Залізного Порту на Херсонщині. "Мобільна берегова радіолокаційна станція загоризонтного виявлення із підвищеною скритністю «Прєдєл-Е» – саме так амбітно й помпезно росіяни презентували новинку свого військово-промислового комплексу вузькому колу фахівців у червні цього року. Потім у режимі «цілком таємно» спрямували її на тимчасово окуповану Херсонщину, аби відстежувати наші дії і на морі, і на суходолі... Й ось уже в серпні унікальну розробку вартістю 200 млн доларів США наші воїни просмажили вщент", – інформують Сили оборони півдня. Видання Defense Express, аналізуючи відео, котре поширюють мілітарні пабліки, зазначає, що ракета здійснила повітряний підрив, а підлетіла з боку моря. "Ідентифікувати цей високоточний засіб ураження поки не випадає. Але цілком можливо, що для знищення "Прєдєл-Е" було використано ту ж саму ракету, яка нещодавно вразила ЗРК С-400 на мисі Тарханкут. І все, що достеменно відомо, – лише те, що це нова українська розробка", – коментує видання.

12:40 Вчора короткостроково вимикалися лінії 330 кВ у Вінницькій та Львівській областях, а також – двічі – лінія Чорнобильська АЕС–Славутич, повідомили в Міненерго. У Черкаській області через технологічне порушення вимикалася лінія електропередачі 110 кВ, що призвело до знеструмлення близько п'яти тисяч споживачів. Через грозовий фронт зафіксовано пошкодження ліній електропередачі у Чернігівській області, знеструмлено 5 населених пунктів. Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Залишається також знеструмленою частина споживачів у Херсонській та Чернігівській областях.

Після ремонту раніше запланованого терміну відновив роботу енергоблок однієї з ТЕС на 150 МВт. В Укренерго уточнили, що після аварійного ремонту в роботу повернулися два енергоблоки теплових електростанцій, натомість в аварійний ремонт виведено один.

12:19 Військових пілотів, які загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня, підвищили у військових званнях посмертно: майорам В’ячеславу Мінці та Сергію Проказіну присвоїли звання підполковника, капітану Андрію Пільщикову – майора.

12:10 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 141 населений пункт на території 9 областей України, підтверджено ураження 80 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

11:55 Учора був зафіксований новий літній рекорд – вечірній максимум споживання перевищив попередній показник 21 серпня на 1,2%, повідомили в "Укренерго", зазначивши, що це дуже високий показник, зважаючи на обмежені через ремонти можливості електростанцій із виробництва електроенергії.

“Укренерго” було вимушене для покриття попиту з 19:00 до 22:00 застосувати аварійну допомогу з енергосистеми Польщі та Румунії. Її загальний обсяг становив 1,2 ГВт·год.

11:40 Майже 19% громадян України з ідеологічної точки зору вважають себе націоналістами, свідчать дані червневого опитування соціологічного моніторингу "Українське суспільство". До широкомасштабного вторгнення Росії цю групу респондентів фіксували на рівні 3–4%.

Сукупно кількість ідеологічних (за самовизначенням) респондентів становить 57%. Серед них співвідношення "лівих" до "правих" дорівнює орієнтовно 1 до 3. Найменшою групою є ліберали (6%)". Соціалістами або комуністами себе вважають 4% опитаних.

11:15 Лише 65% респондентів переконані, що Польща є безпечною, зважаючи на загрози з боку Росії та Білорусі – свідчать результати опитування, проведеного United Surveys. 27% дотримуються протилежної думки, а 8% не мають сформованої позиції. Найбільшими оптимістами в цьому плані є прихильники Об'єднаної правиці – 83% із них вважають, що Польща в безпеці, і лише 16% переконані, що вона "радше в небезпеці". Більшість опозиційних виборців (62%) також вважають Польщу безпечною, але кожен третій бачить загрозу. Натомість у групі тих, хто не визначився з партійною преференцією, лиш 50% сприймають Польщу як "радше безпечну" країну, 28% вважають, що вона перебуває під загрозою, а 21% не має власної думки. Більше за інших загрозу відчувають старші люди, мешканці міст і чоловіки.

10:45 Уряд Південної Кореї оголосив про збільшення фінансової допомоги Україні на $394 млн на наступний рік, повідомляє Reuters: $98 млн – на відновлення, $198 млн – на гуманітарну допомогу і ще $98 млн – через міжнародні організації. В липні південнокорейський президент Юн Сок Йоль оголосив, що його "країна надасть цього року великий обсяг військових постачань", але не вдавався в подробиці.

10:30 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Після вторгнення військова служба в збройних силах Росії стає все більш прибутковою. 4 лютого 2022 року президент Росії Путін зазначив, що лейтенант отримує 81 200 рублів на місяць. У жовтні 2022 року він оголосив, що навіть мобілізовані рядові будуть отримувати 195 тисяч рублів на місяць. Зараз багато молодших чинів, які служать в Україні, отримують понад 200 тисяч рублів на місяць. Це більш ніж у 2,7 раза перевищує середню зарплату по Росії, яка становить 72 851 рубль. Для порівняння, 2,7-кратна середня зарплата у Великобританії дорівнюватиме понад 90 тис. фунтів стерлінгів на рік. Цілком імовірно, що зарплата і додаткові виплати є сильним стимулом для персоналу йти служити, особливо з бідних регіонів Росії. Однак Росія навряд чи виконає свої плани щодо набору добровольців до лав збройних сил.

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

129,2% танків (з них 1,2% за минулий тиждень),

49,5% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

131,9% автомобільної техніки (з них 2,7% за минулий тиждень),

176,9% артилерійських систем (з них 4,3% за минулий тиждень),

65,8% РСЗВ (з них 1,0% за минулий тиждень),

35,6% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

09:45 Станом на 09:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російські кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:01 Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

У напрямку Новоданилівка–Вербове мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки та Мар’їнки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів і військ, активно застосовує резерви.

Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тривають важкі бої.

08:45 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські посадовці офіційно визнали, що українські війська звільнили Роботине на тлі продовження наступу українських військ на заході Запорізькій області та поблизу Бахмута. Вчора заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська звільнили Роботине, досягли неуточнених успіхів на південний схід від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та на південь від Малої Токмачки (7 км на південний схід від Оріхова), а також просуваються в напрямку Новоданилівки (4 км на південь від Оріхова), Новопокропівка (15 км на південь від Оріхова), Малої Токмачки, Очеретуватого (25 км на південний захід від Оріхова). Теплові аномалії від датчиків NASA FIRMS/VIIRS і російські заяви про просування України, ймовірно, вказують на те, що українські сили просунулися поблизу Вербового. Маляр також заявила, що українські сили витіснили російські сили з позицій на схід від Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) і в центрі населеного пункту, а також просунулися в районі Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута). Маляр повідомила, що українські війська продовжують наступальні дії на південному напрямку, який, за її словами, є основним напрямком українських наступальних дій. Заява Маляра узгоджується з масштабом українських наступальних операцій, які ISW спостерігала на півдні та сході України. Наразі українські війська проводять дві операції на півдні України на заході Запорізької області та в районі межі Донецької й Запорізької областей – і Маляр не вказала жодної операції як головного напрямку наступу.

• Російське військове командування продовжує збільшувати відносно елітні російські повітряно-десантні війська, розгортаючи їх для захисту вразливих позицій від українських контрнаступів. Опубліковані позавчора геолокаційні кадри свідчать про те, що російське військове командування розгорнуло частини російської 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії для посилення російських позицій біля Роботиного, ймовірно, з району Кремінної Луганської області. ISW раніше спостерігала, що підрозділи майже всіх російських десантних формувань діють у районах, де українські сили проводять контрнаступальні операції, і ця передислокація вздовж фронту додатково свідчить про те, що російські сили можуть використовувати відносно елітні підрозділи для посилення критичних секторів лінії фронту. Російське військове командування постійно покладалося на десантні формування і як на наступальну, і як на оборонну силу, і вони, ймовірно, виснажуються від високого темпу діяльності. Виснаження цих сил, ймовірно, послабить здатність Росії підтримувати складні оборонні операції та майже напевно завадить будь-якому її наміру відновити масштабні наступальні операції, які преважно покладаються на відносно елітну піхоту, якої Росії зараз бракує.

• Представник української розвідки зазначив, що російські війська могли незначно поповнити свої запаси високоточних ракет за рахунок консервації влітку 2023 року. Речник Головного управління військової розвідки України Вадим Скібіцький вчора заявив, що російські війська мають загалом на складах 585 ракет із дальністю понад 500 км. Міністр оборони України Олексій Резніков востаннє надавав офіційні українські дані про російські ракетні запаси на початку січня 2023 року в останні місяці російської ударної кампанії, спрямованої на критичну інфраструктуру, з жовтня 2022 року по березень 2023 року. Скібіцький подав такі нові цифри щодо російських запасів ракет у порівнянні з даними Резнікова за січень 2023 року:

– 270 балістичних і крилатих ракет «Іскандер» (+126 із січня);

— 140 крилатих ракет морського базування "Калібр" (+81 із січня);

— 100 крилатих ракет Х-101/Х-55/Х-555 (приблизно) (-18 із січня);

— 75 балістичних ракет «Кинжал» (приблизно) (+22 із січня);

— 150 ракет Х-22/32 (-12 із січня).

Незрозуміло, чи є ці цифри приблизними чи точними, але вони однак припускають, що українська розвідка вважає – російські сили змогли незначно поповнити свої запаси високоточних ракет після завершення великої російської повітряної кампанії минулої осені-зими. Російські сили розпочали нову повітряну кампанію в травні 2023 року, зосереджену на збереженні більш регулярного темпу ударів по Україні з меншою кількістю ракет, і Скібіцький припустив, що це дозволило російським силам поповнити свої запаси. Українські посадовці раніше повідомляли, що Росія здатна виробляти приблизно сотню ракет різних типів на місяць, і це, ймовірно, дозволило російським силам зберегти або незначно поповнити свої запаси за час літньої повітряної кампанії. Скібіцький заявив, що російським оборонним підприємствам важко виготовляти кілька десятків конкретних типів ракет на місяць через брак іноземних деталей.

• Українські посадовці заявили, що російські війська можуть мати намір відновити ширшу кампанію проти критичної інфраструктури України восени 2023 року, але, за їхніми оцінками, Росія, найімовірніше, не поповнила своїх запасів ракет для підтримки кампанії в масштабах ударів, завданих взимку 2022–2023 років.

• Українські посадовці оцінили, що будь-яка майбутня російська ударна кампанія може використовувати нову тактику, яка передбачає використання меншої кількості ракет і більшої кількості безпілотників.

• Повідомляється, що українські авіаудари завдали шкоди російським літакам і техніці на аеродромі в Курській області 27 серпня. РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ повідомили, що військова контррозвідка СБУ в ніч на 27 серпня завдала удару безпілотниками по аеродрому поблизу Курська. Пошкоджено чотири російські винищувачі Су-30, один винищувач МіГ-29, а також радари зенітно-ракетного комплексу С-300 і двох зенітно-ракетних комплексів «Панцир». Губернатор Курської області Старовойт заявив, що українські безпілотники пошкодили житловий будинок, а російські мілблогери написали 28 серпня, що супутникові знімки аеродрому не показали видимих ​​пошкоджень російської військової техніки. ISW не може незалежно підтвердити результати українських ударів.

• Російські мілблогери продовжили критикувати міноборони Росії за ігнорування скарг ультранаціоналістів щодо жорстокого поводження з бригадою Південного військового округу, яка діяла на Херсонському напрямку.

• Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, уздовж лінії Авдіївка–Донецьк і на заході Донецької області, але не досягли жодного підтвердженого просування вперед.

• Російські депутати та російський інформаційний простір висловили різні думки щодо запропонованого держдумою РФ законопроєкту про позбавлення набутого російського громадянства за ухилення від військового обліку та мобілізації.

• Головне управління військової розвідки України 28 серпня повідомило, що в Енергодарі окупованої Запорізької області партизани влаштували вибух у казармі чеченського підрозділу ОМОН Росгвардії «Ахмат-1».

08:30 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:15 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: