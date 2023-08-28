551-й день війни Росії в Україні. Хроніка

16:49 Служба безпеки України склала підозру російському генерал-полковникові Аркадією Гостєву – директорові федеральної служби виконання покарань РФ, котрий організував мережу російських тюрем під виглядом виправних та лікувально-виправних установ. Ці тюрми росіяни використовують як концтабори і катівні.

16:11 Антикорупційна рада при Міністерстві оборони підтвердила, що закуплені в Туреччині куртки були зимовими. Голова ради Євген Грушовець заявив, що питання завищених цін не стосується Міноборони: коли там підписували контракти, то в них була вказана ціна. А що товар іноземного виробництва, то те, яким чином виробник буде декларувати цей товар у себе, Міноборони не обходить.

15:26 Головне управління розвідки Міністерства оборони продемонструвало кадри влучання у вікно помешкання заступника голови окупаційної адміністрації в місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області Олександра Реймера дрона-камікадзе. Колаборанта шпиталізували.

14:50 У Вінниці викрили масштабну схему нелегального виїзду за кордон громадян призовного віку. Як повідомив пресцентр Служби безпеки України, правоохоронці затримали організатора оборудки – посадовця місцевого лікувально-діагностичного центру, який залучив до незаконної діяльності понад десяток осіб, переважно чиновників обласної військово-лікарської комісії. За гроші організатор схеми пропонував потенційним призовникам втекти за кордон на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров’я.

14:25 Аеродром у Курській області вчора було атаковано роєм картонних дронів-камікадзе SYPAQ, котрі Україні постачає Австралія. Як пише канал Mash, цілями були військова частина радіоелектронної боротьби в Курському районі та військовий аеродром Халіно.

13:41 У селищі Гоголеве на Полтавщині на місці російського удару виявили ще одного загиблого. Таким чином, число загиблих зросло до трьох. Ще одна людина вважається безвісти зниклою. Травмовано п'ятьох осіб; усі постраждалі – працівники олійниці.

13:02 Згідно з попередніми висновками, зіткнення військових навчальних літаків під час трагедії на Житомирщині відбулося під час маневру з розвороту, повідомила речниця з комунікацій у Державному бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. "Зараз, за попередньо встановленими обставинами, катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Це важливо. Це те, що ми отримали сьогодні вранці від слідчих", – сказала Сап'ян в етері телемаратону. Попередня кваліфікація – порушення правил польотів або підготовки до них. Слідство розглядатиме версії про технічну несправність літаків, помилку пілотів і порушення під час організації здійснення польотів.

13:00 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 141 населений пункт на території 10 областей України, підтверджено ураження 56 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:32 На вихідних вимикалися лінії 330 кВ та 400 кВ у Львівській та Закарпатській областях, повідомили в Міненерго. Через пошкодження виведено в ремонт резервну повітряну лінію 330 кВ у Сумській області. Через пошкодження на території Молдови короткостроково відключалася міждержавна повітряна лінія 110 кВ у Вінницькій області, через це знеструмлювали більш ніж 11 тисяч споживачів у Могилів-Подільському районі. У Чернігівській області через ворожий обстріл було знеструмлено 10 населених пунктів, залишається також знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Херсонській, Харківській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу сягнув 3,299 ГВт·год. Експорт до Словаччини становив 200 МВт·год, до Молдови – 4 МВт·год.

12:11 На східних напрямках українські оборонці зазнали майже 8 тисяч обстрілів за минулий тиждень, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в етері телемаратону.

12:00 В арсеналі Росії є приблизно 585 ракет із радіусом дії понад 500 кілометрів, заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький:

балістичні та крилаті ракети «Іскандер» – приблизно 270 одиниць,

«Калібри» – це орієнтовно 140 ракет,

Х-101, Х-555 і Х-55 – близько 100 ракет,

«Кинджали» – близько 75 аеробалістичних ракет,

Х-22 (Х-32) – 150 ракет.

У зв’язку з досягненням критичної межі та наміром накопичити високоточні ракети Х-101 росіяни зменшили частоту їхнього застосування: "Згідно з планами, росіяни можуть виробляти близько 40 ракет Х-101 щомісяця, але ми вже чітко знаємо, що ці плани в них не виконуються. Насамперед це пов'язано з дефіцитом іноземних комплектуючих. Другий фактор – Росія намагається накопичити запаси цих ракет, які вважаються більш точними й ефективними, якщо порівнювати, наприклад, з крилатими ракетами Х-555, Х-22 або навіть «Калібрами», які ми успішно збиваємо".

У серпні 2023 року росіяни запланували виготовити

6 «Кинджалів»,

30 «Іскандерів-М»,

12 «Іскандерів-К»,

20 «Калібрів»,

близько 40 Х-101 та

біля 10 модернізованих Х-22 в Х-32.

Втім фактичний випуск окремих видів вказаних ракет відстає від планів. Нездатність Росії виготовити ракети у запланованих обсягах призвела до зміни тактики обстрілів: тепер агресор комбінує ракети різного класу, більш ретельно обирає цілі, прискіпливо визначає маршрути для обходу системи ППО України, а також швидше ухвалює рішення про завдання ударів. Якщо росіяни отримують інформацію про необхідність термінового ураження певної цілі в Україні, то використовують більш точні й швидкісні ракети, як було, наприклад, під час нещодавньої атаки в Чернігові – тоді ворог застосував крилату ракету «Іскандер-К».

Зміна тактики ракетних обстрілів може бути пов’язана з наміром ворога накопичити озброєння перед осінньо-зимовим періодом, аби знову атакувати енергосистему України. Проте таких масованих обстрілів, як це було минулого жовтня, листопада та грудня, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно, найімовірніше, вже не буде: росіяни усвідомлюють, що вони можуть не добитися цілі, а натомість лише виснажать свої запаси, як це було минулого року.

11:39 Міністр оборони України Олексій Резніков очікує, що винищувачі F-16 почнуть використовувати на фронті навесні 2024 року. "Я б сказав, що поява F-16 на фронті може відбутися навесні наступного року, тому що ми почали курси підготовки наших пілотів, інженерів і техніків", – сказав Резніков в інтерв'ю Bild.

11:20 Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого попри шалений опір ворога, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Після звільнення Роботиного наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту.

11:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія, найімовірніше, скасувала "Запад 23" – свої заплановані "спільні стратегічні навчання" і головний щорічний захід, який мав стати кульмінацією року навчання військових. Навчання мали відбутися у вересні 2023 року. З 2010 року Росія проводила ці навчання за чотирирічним циклом, ротуючи їх по всій країні. Проте з 2021 року Росія розміщує навчання принаймні кожні два роки на заході країни, оскільки пріоритетом для неї є протистояння тому, що вона сприймає як загрозу з боку НАТО. Напад на Україну відбувся після "Запад 21", найбільших російських навчань із радянських часів. Недостатня ефективність російських військових в Україні показала обмежену навчальну цінність цих навчань та їх здебільшого показовий характер. Росія, ймовірно, скасувала "Запад 23" через те, що у неї замало військ і техніки. Існує реальна можливість, що російське керівництво також чутливе до внутрішньої критики, яку може спричинити проведення ще одного гладко презентованого навчання у воєнний час.

10:45 Оцінка ситуації на фронті станом на кінець минулої доби від OSINT-групи DeepState:

• Білоруський, Сіверський та Білгородський відтинки — без змін.

• Сватівський відтинок — біля Синьківки ворог і надалі успіху не має. Біля Новоєгорівки йдуть тяжкі бої - росіяни намагаються відновити позиції. Утримання лінії зіткнення за річкою в наявних межах вкрай невигідно ворогу, бо всі переправи є уразливими, як і тилові пункти. Деякі підрозділи противника у лісах Кремінної почали переміщатися на іншу ділянку фронту.

• Бахмутський напрямок — тривають важкі бої за Кліщіївку та біля Андріївки. ЗСУ мали частковий успіх біля останньої, проте кожна посадка дається вкрай важко. Ворог все замінував і вводить резерви.

• Авдіївський відтинок — відновилися сутички біля Невельського, росіяни намагаються відновити втрачені позиції.

• Бердянський відтинок — без змін.

• Запорізький відтинок — продовжуються бої східніше Роботиного.

• Таврійський відтинок — без змін.

10:35 Минулого тижня на Бахмутському напрямку українські війська звільнили 1 кв. км, повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр, загалом на цьому напрямку звільнено вже 44 кв. км території.

10:25 Вночі росіяни завдали ракетного удару по селищу Гоголеве Миргородського району, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у понеділок уранці. Відомо про загибель двох людей і 5 постраждалих, місцеперебування ще двох осіб поки що невідомо. Виникла пожежа приміщення олійниці, повністю зруйновано виробничий цех.

10:20 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

128,8% танків (з них 1,1% за минулий тиждень),

49,4% бойових броньованих машин (з них 0,5% за минулий тиждень),

131,2% автомобільної техніки (з них 2,4% за минулий тиждень),

176,1% артилерійських систем (з них 4,2% за минулий тиждень),

65,5% РСЗВ (з них 0,8% за минулий тиждень),

35,6% засобів ППО (з них 0,6% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,5% гелікоптерів (з них 0% за минулий тиждень).

10:00 Станом на 10:00 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 6 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

09:45 Вночі росіяни завдали удару ракетами морського та повітряного базування, випустивши з фрегата в акваторії Чорного моря поблизу Феодосії чотири крилаті ракети «Калібр» та застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34, які вони спрямували у напрямку Кривого Рогу з повітряного простору окупованої Херсонщини, повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ. В результаті бойової роботи знищено чотири повітряні цілі:

дві з чотирьох крилатих ракет “Калібр”;

обидві керовані авіаційні ракети Х-59.

Є влучання в цивільний промисловий об’єкт на Полтавщині.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Повідомляється, що українські війська в ході українських контрнаступальних операцій на півдні та сході України просунулися в районі межі Донецької та Запорізької областей і на заході Запорізькій області. Речник Таврійського угруповання військ Олександр Штупун повідомив, що українські війська просуваються в напрямках Новопрокопівка (13 км на південь від Оріхова), Мала Токмачка (9 км на південний схід від Оріхова) та Очеретувате (25 км на південний схід від Оріхова) на заході Запорізької області. Штупун також заявив, що українські сили просунулися в районі Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) і Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і досягли неуточнених успіхів біля Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки) на Бердянському напрямку та у невстановленому місці на Мелітопольському напрямку. Речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському напрямку.

• Український військовослужбовець, який, ймовірно, діяв у районі Роботиного, розповів додаткові тактичні деталі щодо підготовлених російських оборонних позицій, які українські війська пробили, а також тих, які наразі знаходяться попереду них. Він зазначив, що в районі Роботиного існує система взаємопов’язаних російських окопів, бліндажів і обмежених підземних тунелів, які дозволяють російським силам переміщення особового складу, озброєння та боєприпасів з різних тактичних позицій уздовж фронту, а перед цими взаємопов’язаними шарами оборонних позицій і між ними по полях простягаються протитанкові рови та мінні поля. Він додав, що всі "нерозкопані" території навколо цих підготовлених оборонних позицій сильно заміновані і що російські сили вузько позначили незаміновані шляхи в своїх оборонних смугах, щоб дозволити російським силам досягати вогневих позицій. Він не вказав, чи українські сили пройшли через найщільніші мінні поля, але припустив, що українські сили все ще мають поступово розміновувати території, перш ніж просуватися далі. Раніше ISW оцінювало, що райони поблизу наступної лінії підготовлених російських оборонних позицій можуть бути менш інтенсивно заміновані, щоб дати російським силам, які діють на північ від цих позицій, можливість відступити, хоча повідомлення українського солдата свідчить про те, що це може бути не так у районах, де наразі українські сили наближаються до наступного російського оборонного шару. Українські війська зараз знаходяться на відстані удару від наступної лінії російських оборонних позицій, які, здається, складаються з відносно щільнішого масиву протитанкових ровів і протитанкових перешкод із "зубами дракона" з російськими бойовими позиціями за цими перешкодами, схожими до попередньої смуги російської оборони. Тісно взаємопов’язані системи окопів і бліндажів, які описав український солдат, є результатом місяців російської підготовки, і незрозуміло, чи російські війська поширили цю систему на наступну лінію оборонних позицій далі на південь.

• Структура російських оборонних позицій на півдні України і неясність щодо того, як російські війська укомплектовують і оснащують їх, продовжує затьмарювати картину того, як розгортатиметься наступна фаза бойових дій. Нещодавно ISW оцінило, що відсутність спостережуваних неактивних російських сил у цьому районі може свідчити про те, що подальша лінія російських оборонних позицій може мати меншу захищеність, ніж позиції, через які українські сили вже проникли на північ, хоча це залишається невизначеним. Повідомляється, що російські сили здійснили додаткові перекидання вздовж лінії фронту в район Роботиного підрозділів 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії з району Кремінної Луганської області, а також, як повідомляється, передислокують в цей район невизначені підрозділи з херсонського напрямку. Російські війська залучили значну кількість матеріальних ресурсів, зусиль і живої сили для утримання серії оборонних позицій, через які зараз проникають українські сили, і незрозуміло, чи збережуть російські війська ті переваги, які вони мали, якщо вони не зможуть забезпечити такий же рівень ресурсів і персоналу для цих наступних рівнів оборони. Тим не менш, наступна російська смуга оборони, швидше за все, створить значні проблеми для українського просування.

• У ніч з 26 на 27 серпня російські війська завдали ракетних ударів по цілях в Україні, зокрема, за повідомленнями, по українському аеродрому в Київській області. Українські військові повідомили, що українські сили перехопили чотири російські крилаті ракети Х-101, Х-55 і Х-555 з восьми невідомих російських ракет, випущених по Україні.

• Схоже, що Міноборони Росії безуспішно намагалося заглушити занепокоєння російських мілблогерів щодо ймовірного жорстокого поводження з російською бригадою, яка діяла в окупованій Херсонській області, що викликало подальшу критику з боку ультранаціоналістичної спільноти.

• Слідчий комітет Росії вчора оголосив, що генетична експертиза підтвердила, що фінансист "групи Ваґнера" Прігожин був серед 10 осіб, які загинули в авіакатастрофі 23 серпня. Російські мілблогери стверджували, що міністерство оборони Росії ще перед смертю Прігожина 23 серпня активно готувало припинення операцій "групи Ваґнера" на Близькому Сході та в Африці.

• Міністерство оборони Росії може бути більше зацікавлене на розпуску "групи Ваґнера", ніж президент Росії Путін. Колишній журналіст російської служби ВВС Захаров з посиланням на неназвані джерела повідомив, що Путін під час однієї з двох зустрічей після збройного повстання Прігожина 24 червня дозволив Прігожину продовжувати операції "Ваґнера" на Близькому Сході та в Африці, але дав йому вказівки не втручатися в Україну чи Росію. Захаров додав, що міноборони Росії, навпаки, посилило зусилля, щоб "задушити" Вагнера в Сирії та Африці, і Прігожин перед вбивством разом з керівництвом "Ваґнера" вилетів до Москви, щоб спробувати вирішити це питання. Захаров додав, що наразі доля "імперії Прігожина" — включно з його військовими контрактами та контрактами з видобутку нафти, газу та золота — на Близькому Сході та в Африці неясна. Сплеск таких постів у російських мілблогерських та опозиційних спільнотах також може бути спробою відокремити Путіна від убивства Прігожина та можливого розпуску "Ваґнера".

• Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, на заході Донецької області та на заході Запорізької області, але не досягли підтвердженого просування вперед.

• Російська влада продовжує намагатися в обмін на російське громадянство примусити мігрантів та іноземців, які проживають у Росії, брати участь у війні в Україні.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: