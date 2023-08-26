550-й день війни Росії в Україні. Хроніка

04:50 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Українські сили досягли подальших тактично значущих успіхів на заході Запорізької області, і кілька українських і російських джерел повідомили, що українські війська просуваються через, як припускають українські та американські джерела, найскладнішу лінію підготовлених російських оборонних позицій. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 серпня, показують, що українські сили просунулися на 1,5 км на південь та північний схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова). Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі 25 серпня заявив, що українські сили наразі наступають через основний комплекс російської оборони. Reuters вчора повідомило, що український командир, який воює на півдні України, заявив, що українські сили вважають, що вони прорвали найскладнішу лінію російської оборони в цьому районі і тепер зможуть просуватися швидше, українські сили увійшли в райони, де вони зіткнулися лише з російськими "тилово-технічними групами", і що він очікує, що подальший український прорив у цих районах буде легшим. Російський мілблогер 25 серпня заявив, що українські сили атакували в напрямку тилових оборонних рубежів біля Вербового (18 км на південний захід від Оріхова), припускаючи, що українські сили можуть перебувати поблизу тактичних тилів лінії російських оборонних позицій, куди вони зараз проникають – хоча ці повідомлення не слід тлумачити як такі, що вказують на те, що українські війська увійшли в російські тилові райони на оперативному рівні..

• Українські війська опинилися на відстані удару від наступної лінії підготовлених російських оборонних позицій, які, можливо, слабші за попередні, але все одно становлять значний виклик. Лінія оборонних позицій, через які зараз просуваються українські війська, складалася з щільних шарів мінних полів і укріплень, на утримання яких російські війська витратили значну кількість живої сили, матеріальних засобів і зусиль. Наступна лінія російських оборонних позицій, швидше за все, складається з відносно щільнішого масиву протитанкових ровів, протитанкових загороджень типу "зуби дракона" і додаткових мінних полів, за якими розташовані російські бойові позиції, як і на першій російській лінії оборони. Однак масштаби мінних полів в цьому районі незрозумілі, хоча вони можуть бути менш заміновані, щоб дати російським силам, які діють на північ від цих позицій, можливість відступити. Кожна з цих російських "ліній" є багатошаровими оборонними позиціями з власними передовими і тиловими районами, і важливо розрізняти тилові райони окремих російських оборонних позицій і російської оборони на півдні України в цілому. Російські оборонні "лінії" не є однорідними по всьому фронту на півдні України і не повністю укомплектовані особовим складом. Існують додаткові лінії підготовлених російських оборонних позицій на південь від нинішнього українського фронту наступу, хоча російські війська зможуть повною мірою використовувати ці позиції лише за наявності особового складу і техніки при їхньому об'єднанні в цілісні оборонні операції.

• Українське джерело вказало, що російські війська передислокували підрозділи відносно елітного формування з району Кремінної Луганської області до району Роботине на заході Запорізької області.

• Російські нерегулярні формування, як і раніше, погрожують вийти з боїв в односторонньому порядку, незважаючи на нещодавні зусилля російського військового командування, спрямовані на чистку і придушення непокори. Диверсійно-розвідувальна група «Русич», ультраправе російське нерегулярне воєнізоване формування, оголосила 25 серпня, що група відмовляється виконувати бойові завдання в Україні, доки російський уряд не звільнить командира та засновника «Русича» Яна Петровського, який зараз перебуває під вартою у Фінляндії. Група «Русич», ймовірно, діє на лінії Роботине-Вербове на заході Запорізької області, критичній ділянці лінії фронту, де російське військове командування, мабуть, не може дозволити собі повстання будь-яких підрозділів і відмову від виконання бойових завдань. Російське міноборони і раніше стикалося з непідпорядкуванням і загрозами дезертирства з боку інших російських підрозділів на заході Запорізької області.

• Повідомляється, що міністерство оборони Росії притягує до відповідальності молодших офіцерів і солдатів російського підрозділу, які скаржилися на неуважність старшого командного складу до проблем на передовій. Ці заяви не підтверджені, але швидкість, з якою, як повідомляється, реагує російське військове командування, ймовірно, демонструє їхню глибоку стурбованість непокорою в армії, а також публічною критикою російського військового командування.

• Жоден з відомих каналів, про які відомо, що він безпосередньо пов'язаний з "Ваґнером", не поділився додатковою інформацією про майбутнє групи, в той час як більшість російських джерел зосередили свою увагу на активності боїв на фронті.

• Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, а також на заході Донецької області, але не досягли жодного підтвердженого просування.

• Російські регіональні органи влади продовжують сприяти примусовій депортації українських дітей з окупованої України до окупованого Криму.