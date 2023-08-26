Російські неонацисти з «Русича» зупинили свою участь у війні в Україні.

Угруповання звинувачує російську владу, що та не надає допомоги їхньому лідерові, затриманому у Фінляндії.

Російська неонацистська диверсійно-розвідувальна група «Русич» оголосила, що припиняє виконання «будь-яких бойових завдань». Про це повідомив інформаційний портал Meduza з покликом на Telegram-каналі формування. Члени угруповання вимагають від російської влади надати допомогу їхньому лідерові Янові Петровському (відомому під прізвиськом Слов'ян), затриманому у Фінляндії.

«А поки ситуація зі Слов'яном не вирішиться у потрібний нам бік – “Русич” припиняє виконання будь-яких бойових завдань. Буде час відпочити і вирішити справи, якы накопичилися. Якщо країна не може захистити своїх громадян, то навіщо громадянам захищати країну?» – наголошується в заяві угрупування. «Русич» вимагає, аби російська влада домоглася видачі Слов'яна Росії.

25 серпня стало відомо, що фінська поліція затримала Яна Петровського. Українські правоохоронні органи звинувачують його у злочинах, скоєних у Донецькій та Луганській областях у 2014-2015 роках. Українська влада вже надіслала запит на його екстрадицію.

Представники угруповання «Русич» стверджують, що Петровського було затримано ще місяць тому, а інформація ЗМІ не надавалася навмисно. Незабаром пов'язаний із ПВК «Ваґнер» телеграм-канал Grey Zone випустив заяву, в якій йшлося про те, що причиною затримання стало «порушення міґраційного законодавства». Після затримання дружина Петровського повідомила про те, що сталося, російське консульство. Бойовики «Русича» заявляють, що «МЗС РФ не відреагувало на це ні публічно, ні в закулісному форматі».