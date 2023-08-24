Білоруська влада демонтовує табір ПВК «Ваґнер» у Могильовській області.

Демонтаж табору розпочався ще до аварії літака з Євгенієм Пріґожиним на облавку.

 

 

У Білорусі поступово демонтовують табір ПВК «Ваґнер» під Осиповичами у Могильовській області. Про це повідомив Telegram-канал «Беларускі Гаюн». Розібрано вже третину наметів.

 

І що цікаво, процес ліквідації табору «ваґнерівців» розпочався задовго до того, як засновник ПВК Євгеній Пріґожин загинув внаслідок авіатрощі в Росії. Білоруська служба «Радіо Свобода», яка вивчила отримані від компанії Planet Labs супутникові знимки, стверджує, що станом на 23 серпня з 273 наметів було розібрано вже 101. Це означає, що табір міг зменшитися на майже дві тисячі осіб. Повідомляється, що розбір наметів почався приблизно першого серпня.

 

Табір «ваґнерівців» у Білорусі виник наприкінці червня після заколоту Пріґожина і невдалого «маршу справедливості» на Москву. Тоді білоруський диктатор Олександр Лукашенко запропонував російським найманцям перебазуватися до Білорусі.

 

Окрім того «Беларускі Гаюн» наголошує на ще одному важливому моменті – явному зменшенні пропагандистських повідомлень у державних ЗМІ Білорусі про передачу найманцями ПВК «Ваґнер» «унікального бойового досвіду» ЗС РБ. «Після прибуття найманців до Білорусі та проведення перших занять пропаганда публікувала багато повідомлень на цю тему. Однак тепер ця тема фактично зійшла нанівець», – розповідає Telegram-канал. Таким чином, можна спрогнозувати, що незабаром діяльність найманців ПВК «Ваґнер» буде цілковито згорнута.

24.08.2023

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