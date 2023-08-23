Зазнав трощі літак із Пріґожиним на облавку.

Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак був збитий вогнем російської ППО.

 

 

Бізнес-джет Embraer Legacy зазнав аварії поблизу населеного пункту Куженкіно у Тверській області, попередньо 10 людей, які були на облавку, загинули. Про це повідомило інформаційне агентство Interfax з покликом на інформацію пресслужби МНС Росії. Telegram-канал Baza пише, що літак Embraer ERG 135 з бортовим номером RA-02795 належав засновникові ПВК «Ваґнер» Євґєнію Пріґожину. Літак летів із Москви до Петербурга.

 

«У Тверській області поблизу населеного пункту Куженкіно сталося падіння приватного літака Embraer Legacy. (...) На облавку перебувало 10 людей, з них троє – члени екіпажу. За попередньою інформацією, всі, хто перебували на облавку, загинули», – йдеться в повідомленні МНС.

 

Пізніше у росавіації повідомили, що у списку пасажирів була людина на ім'я Євґєній Пріґожин. Бійці ПВК «Ваґнер» у приватній розмові з журналістами підтвердили, що Пріґожин загинув, а разом із ним і командир ПВК Дмитро Уткін, позивний якого й був «Ваґнер».

 

За даними сервісу FlightRadar, літак зник із радарів під час набору висоти і не знижувався перед падінням.

 

На місці аварії розпочалися пошукові роботи. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху й експлуатації повітряного транспорту. Водночас, як повідомило інформаційне агентство РБК з покликом на джерело у правоохоронних органах, слідство розглядає всі версії події, включно з помилкою пілотування, технічними неполадками та зовнішнім впливом.

 

Близький до ПВК «Ваґнер» Telegram-канал Grey Zone стверджує, що літак Євґєнія Пріґожина був збитий вогнем із ППО. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

23.08.2023

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