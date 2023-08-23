Індійський космічнй апарат успішно сів на поверхню Місяця.

Відтак Індія стала четвертою місячною державою у світі.

 

 

Індійський посадковий модуль Vikram  з місяцеходом Pragyaan індійської автоматичної міжпланетної станції Chandrayaan-3 в середу, 23 серпня, здійснив успішну посадку на поверхню Місяця. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС з покликом на інформацію Індійської організації космічних досліджень.

 

«Ми здійснили м'яку посадку на Місяць, Індія на Місяці», – повідомив голова організації Шрі Соманат. Посадку було здійснено о 18:02 за індійським часом в районі незвіданого Південного полюса Місяця. Таким чином Індія стала четвертою країною після США, СРСР та Китаю, яка здійснила посадку свого апарата на Місяці.

 

«Індія тепер на Місяці!», — радісно вигукнув індійський прем’єрміністр Нарендра Моді, спілкуючись у режимі відео конференції з диспетчерською Індійської організації космічних досліджень. Моді наразі перебуває в Південній Африці на саміті БРІКС, який проходить без Володимира Путіна.

 

Запуск ракети LVM3 з автоматичною міжпланетною станцією Chandrayaan-3 було здійснено ще 14 липня зі стартового майданчика Космічного центру імені Сатіша Дхавана, розташованого на острові Шріхарікота. П’ятого серпня станцію було виведено на навколомісячну орбіту.

 

Після посадки місяцехід, оснащений різним дослідницьким обладнанням, зійшов з платформи та розпочав проведення хімічного аналізу поверхні природного супутника Землі. Місія місяцехода масою 20 кг розрахована на 14 земних діб.

 

Нагадаємо, що напередодні спроба Москви через пів століття повторити радянську космічну місію завершилася цілковитими фіаско. Російська автоматична міжпланетна станція «Луна-25» припинила своє існування внаслідок зіткнення з поверхнею Місяця. 

23.08.2023

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