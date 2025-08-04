Білий дім звинуватив Індію у спонсоруванні війни Росії проти України.

Йдеться про закупівлю Індією військової техніки та енергоносіїв у Росії.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розцінює закупи російської нафти Індією як фінансування війни Росії в Україні. Про це заявив заступник голови апарату Білого дому Стівен Міллер (Stephen Miller), котрий вважається одним з найвпливовіших помічників Трампа.

 

«Він (Трамп – ред.) чітко сказав, що для Індії неприйнятно продовжувати фінансувати цю війну, купуючи нафту в Росії», – сказав Міллер програмі Sunday Morning Futures на телеканалі Fox News.

 

Критика Міллера була однією з найгостріших з усіх, що адміністрація Трампа висловила щодо одного з головних партнерів Сполучених Штатів в Індо-Тихоокеанському реґіоні.

 

«Люди будуть шоковані, дізнавшись, що Індія фактично пов’язана з Китаєм у закупівлі російської нафти. Це вражаючий факт», – наголосив Міллер.

 

Стівен Міллер підкреслив, що для США важливими є всі способи досягнення миру через «дипломатичні, фінансові та інші інструменти».

 

У п'ятницю, першого серпня, Трамп, як і обіцяв напередодні, запровадив 25% мито на індійські товари як покарання за закупівлю Індією військової техніки та енергоносіїв у Росії. Трамп також пригрозив 100% митом на імпорт США з країн, які купують російську нафту, якщо Москва не досягне важливої мирної угоди з Україною.

 

Джерела в уряді Індії повідомили інформаційній аґенції Reuters, що Нью-Делі має намір і надалі закупувати нафту у Москви, незважаючи на погрози США.

04.08.2025

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