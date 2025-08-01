Індійські державні НПЗ відмовляються від російської нафти.

Тепер російську нафту індійські заводи почали замінювати на нафту з ОАЕ та країн Західної Африки.

 

 

Індійські державні нафтопереробні заводи припиняють купувати російську нафту. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Наразі чотири НПЗ відмовилися від російської сировини. Це – Indian Oil Corp (IOC.NS), Hindustan Petroleum Corp (HPCL.NS), Bharat Petroleum Corp (BPCL.NS), та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd (MRPL.NS). На них припадає понад 60 відсотків від усіх нафтопереробних потужностей Індії.

 

Відмова від російської нафти стала наслідком ультиматуму американського президента Дональда Трампа. Він, зокрема, анонсував 25-відсоткові мита на індійські товари, якщо Нью-Делі не відмовиться від співпраці з Росією у нафтовій сфері.

 

Індія є третім за обсягами імпортером нафти у світі. Досі вона була найбільшим покупцем російської сирої нафти, яка транспортується морем. Тепер російську нафту індійські заводи почали замінювати на нафту з ОАЕ та країн Західної Африки.

01.08.2025

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