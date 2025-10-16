Трамп заявив, що Індія пообіцяла не купувати нафту в Росії.

Проте в Нью-Делі цієї інформації не підтвердили.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, 15 жовтня, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв йому не купувати більше нафту в Росії. Про це Трамп сказав журналістам під час брифінгу в Білому домі. Проте ні в Нью-Делі, ні в амбасаді індії у Вашінґтоні цієї інформації не підтвердили.

«Я був незадоволений тим, що Індія купує російську нафту. Сьогодні він (прем'єр Індії Нарендра Моді, – ред.) запевнив мене, що вони (індійці, – ред.) не купуватимуть нафту в Росії. Це великий крок. Тепер ми збираємося змусити Китай зробити те саме», – процитувала слова американського президента інформаційна аґенція Reuters.

Тим часом представники амбасади Індії у Вашінґтоні відмовилися прокоментувати цю заяву Трампа для журналістів, які до них зверталися. Також представники уряду в Нью-Делі не надали жодних коментарів з цього приводу.

Провідна індійська газета Times of India в статті, присвяченій наведеним висловлюванням Трампа, пише: «Президент США Дональд Трамп розпалив дипломатичну бурю своєю сенсаційною заявою про те, що Індія погодилася припинити закупівлі російської нафти після його нібито погрози Нью-Делі. Однак Індія залишилася незворушною, не визнавши хвастощів Трампа – мовчання можна сприйняти як відверту зневагу. Такий крок (відмова від російської нафти, – ред.), якби він був правдивий, ознаменував би значний зсув у світовій енергетичній дипломатії. Але продовження партнерства Нью-Делі з Москвою та відмова від взаємодії (у цьому питанні з Вашінґтоном, – ред.) лише підживлюють підозри, що заява Трампа є черговим надуманим перебільшенням».

Раніше президент Трамп публічно закликав Індію, Китай та інші країни, які імпортують російську нафту, припинити її закупівлі, оскільки виторг за продаж нафти допомагає Кремлю фінансувати загарбницьку війну проти України. У серпні адміністрація Трампа підвищила з 25 до 50 відсотків мита на індійський імпорт, вимагаючи від Делі відмовитися від російської нафти.