Америка більше не постачатиме Росії ліків проти гепатиту С.

Йдеться про препарат Zepatier, аналогів якого у Росії немає.  

 

 

Сполучені Штати припиняються постачання препарату Zepatier до Росії. Це однин з найпопулярніших ліків проти гепатиту C. Про це повідомило російське видання «Коммерсантъ».

 

Zepatier виробляє фармацевтична компанія MSD, штаб-квартира якої розташована в США. Компанія вже попередила про своє рішення російську Федеральну службу з  нагляду у сфері охорони здоров'я (Росздравнадзор).

 

Міністерство хорони здоров’я РФ, своєю чергою, уже розіслало у федеральні медичні установи листа з попередженням про припинення постачання препарату Zepatier. Аналогів цих ліків у Росії немає.

 

На Zepatier припадає майже 20% усіх російських державних закупівель препаратів проти гепатиту C. На ці цілі щорічно виділяється понад один мільярд рублів.

 

Нагадаємо, що в березні 2022-го великі фармацевтичні компанії Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi та MSD відмовилися від проведення досліджень у Росії. У липні того ж року MSD припинила постачання до РФ вакцин від вітряної віспи, краснухи, кору та паротиту.

22.08.2023

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