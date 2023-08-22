Адвокати Трампа домовилися про заставу для свого клієнта.

Суд погодився залишити експрезидента США на волі під заставу $200 тисяч.

 

 

Суддя округу Фултон у штаті Джорджія Скотт Макаффі (Scott McAfee) визначив заставу для колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у розмірі 200 тисяч доларів. Про це повідомило видання The Hill. Трампа звинувачують у спробі незаконним шляхом змінити результат президентських виборів 2020 року в Джорджії.

 

Напередодні адвокати Дональда Трампа та окружний прокурор Фані Вілліс (Fani Willis) погодились із цими умовами. Така домовленість виключає необхідність проведення судових слухань, у ході яких суддя зазвичай ухвалює рішення про утримання заарештованого під вартою або звільнення його під заставу. Згідно з процедурою, Трамп буде формально заарештований і одразу звільнений. За правилами штату Джорджія, у нього мають бути зняті відбитки пальців та зроблені фотографії заарештованого. 

 

Окрім Трампа, обвинуваченими у справі проходять 18 його соратників. Серед обвинувачених – колишній голова президентської адміністрації Марк Медоуз (Mark Meadows) та колишній мер Нью-Йорка Рудольф Джуліані.


При цьому, як зазначає The Hill, суд встановив для Трампа жорсткіші вимоги, ніж для інших фігурантів справи. Зокрема, колишньому президентові заборонено погрожувати іншим підсудним чи свідкам через соціальні мережі або «опосередковано у будь-якій формі».

 

Колишнього президента США звинувачують у Джорджії за 13-ма пунктами, серед яких порушення закону штату про боротьбу з рекетом та корупцією, підбурювання до порушення присяги державним службовцям, змова з метою фальшування та подання неправдивих документів.

 

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп вирішив добровільно з'явитися до в'язниці округу Фултон штату Джорджія. А тим часом його адвокати вели перемовини з офісом окружного прокурора, щоб погодити для підзахисного умови звільнення під заставу, перш ніж він з'явиться у в'язниці. 

 

Після того, як угоди про заставу було досягуто сам Трамп написав у соцмережі Truth Social: «Ви можете у це повірити? Я в четвер поїду до Атланти, штат Джорджія, щоб мене заарештувала ультраліва окружна прокурорка Фані Вілліс, яка здійснює нагляд за однією з найбільших катастроф і вбивств у американській історії». Він знову ж назвав порушену проти нього справу «полюванням на відьом».

22.08.2023

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