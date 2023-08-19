Трамп добровільно прибуде до в'язниці наступного тижня.

Адвокати експрезидента намагаються виторгувати для нього умови звільнення під заставу, перш ніж він з'явиться у в'язниці.

Колишній президент США Дональд Трамп добровільно з'явиться до в'язниці округу Фултон штату Джорджія. Про це повідомив телеканал CNN з покликом на високопоставлене джерело в правоохоронних органах. Це має статися наприкінці наступного тижня – не пізніше п'ятниці, 25 серпня.

У повідомленні CNN стверджується, що команда Трампа «вже зв'язалася з офісом прокурорки округу Фултон Фані Вілліс (Fani Willis), і очікується, що перемовини про умови його явки та логістику здачі владі продовжаться на початку наступного тижня».

Нагадаємо, що велике журі присяжних штату Джорджія висунуло Трампу та групі з 18 осіб звинувачення, пов'язані зі спробами скасувати результати президентських виборів 2020 року. Особисто Трампові висунуто звинувачення за 13 пунктами. До них належать порушення закону штату про боротьбу з рекетом та корупцією, підбурювання до порушення присяги державних службовців, змова з метою фальшування та подання неправдивих документів.

За даними телеканалу, адвокати колишнього президента та обвинувачених у його справі проведуть переговори з офісом окружного прокурора, щоб погодити для підзахисних умови звільнення Трампа під заставу, перш ніж вони з'являться у в'язниці. За словами адвокатів, якщо обвинувачені прибудуть до в'язниці без попередньої угоди про заставу, яка має бути схвалена суддею Верховного суду округу Фултон, вони утримуватимуться під вартою.

Як заявляв раніше шериф округу Фултон Пет Лабат (Pat Labat), до Трампа та його соратників ставитимуться так само, як до будь-якого іншого обвинуваченого. Це може означати, що вони будуть відповідним чином сфотографовані та у них знімуть відбитки пальців.

Загалом же проти Дональда Трампа відкрито вже чотири кримінальні справи, за якими йому висунуто 91 звинувачення. Крім справи про порушення на виборах у Джорджії, на Трампа заведені справи про незаконне поводження з секретними документами, спробу перешкодити затвердженню результатів виборів та незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.