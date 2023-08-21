Трамп відмовився від перших партійних передвиборчих дебатів.

Експрездент США заявив, що він і так занадто популярний.

Колишній президент США Дональд Трамп підтвердив, що не братиме участі в першому раунді президентських дебатів республіканців наступного тижня, поклавши край багатомісячним спекуляціям про те, чи візьме він у них участь. Про це повідомила газета The Hill. Трамп зазначив, що наразі не бачить сенсу дискутувати, оскільки, як свідчать дані опитувань громадської думки, значно випереджає інших кандидатів-однопартійців.

Ключовим показником того, що Трамп не збирався йти на перші дебати, стало його рішення минулого тижня не підписувати обіцянку лояльності, яку вимагає Національний комітет Республіканської партії від кожного кваліфікованого кандидата від Республіканської партії.

У дописі на Truth Social Трамп послався на опитування CBS News, опубліковане в неділю, 20 серпня. Згідно з наведеною соціологією, він випереджає свого найближчого суперника – губернатора Флориди Рона Десантіса на 46 відсоткових пунктів.

«Громадськість знає, хто я такий і яким успішним було моє президентство із забезпеченням енергетичної незалежності, міцних кордонів та сильних збройних сил, найбільшими в історії скороченнями податків, відсутністю інфляції, наймогутнішою економікою в історії та багатьма іншими успіхами. Тому я не братиму участі у дебатах!» – написав Трамп.

Дебати учасників республіканських президентських праймеріз пройдуть наступного тижня в Мілуокі, штат Вісконсин. Раніше повідомлялося, що колишній президент планує замість участі в дебатах дати інтерв'ю популярному тележурналісту-українофобу Такеру Карлсону (Tucker Carlson).