У консервативному крилі республіканців з’явився нову проукраїнську організацію.

Проєкт «Республіканці за Україну» діятиме задля зміцнення підтримки України з боку республіканських законодавців та простих виборців.

 

 

У консервативному крилі Республіканської партії Сполучених Штатів засновано нову організацію, яка діятиме задля зміцнення підтримки України з боку республіканських законодавців. Про це повідомив телеканал CNN. Нова організація під назвою «Республіканці за Україну» має намір витратити два мільйони доларів на проукраїнську рекламну кампанію.

 

«Республіканці за Україну» – це проєкт ґлобальнішої організації «Захистимо демократію разом». Ініціативу очолили республіканський соціолог Сара Лонґвелл (Sarah Longwell) та консервативний аналітик Білл Крістол (Bill Kristol).

 

Кампанія запущена в умовах, коли все більше американських виборців і особливо консервативних республіканців починають сумніватися в доцільності подальшої допомоги Україні з боку США. За результатами нового опитуванні CNN, проведеного демоскопічним центром SSRS, 55% респондентів вважають, що Конґрес США не повинен дозволяти додаткового фінансування для підтримки України. Причому так вважає 71% прихильників республіканців. Опитування, проведене в перші дні російського вторгнення наприкінці лютого 2022 року, показало, що 62% американців вважали, що США зробили замало для захисту України.

 

«Ми відчуваємо певну терміновість. Загалом, ми проводимо фокус-групи з виборцями-республіканцями, і ми помітили падіння підтримки того, що, на нашу думку, є традиційним республіканським питанням», — сказав Ґаннер Рамер (Gunner Ramer), речник проукраїнського проєкту.

 

Група зібрала відеозвернення понад 50 республіканських виборців з різних куточків країни, де вони викладають свої докази на користь продовження американської допомоги Україні. «Республіканці за Україну» використовуватимуть ці відеозвернення у рекламі, адресованій республіканським виборцям та законодавцям. Перші ролики планується показати на телеканалі на Fox News (який досі не симпатизував Україні) під час дебатів учасників республіканських президентських праймеріз, які пройдуть наступного тижня в Мілуокі, штат Вісконсін.

16.08.2023

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
538-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Мар'їнському (Мар’їнка та Красногорівка) напрямках – за добу 15 бойових зіткнень. Збройні Сили України продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
15.08.23 | | Україна
Тепла підготовка до холодної зими
Юрко ТИМЧУК
Розумні люди кажуть потрохи витягувати зі стрихів і льохів генератори, плести теплі шкарпетки й коцики, бо точно буде зима – і майже точно вона буде холодною і темною.
14.08.23 | | Україна
537-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках – за добу 33 бойові зіткнення. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
14.08.23 | | Україна
Моя «теорія светра» на практиці
Майк Керріґан
Ви тягнете за розпущену нитку светра: безневинна, ніби, дія ризикує повністю розпороти светр, у результаті чого стане не дещо краще, а неймовірно гірше
13.08.23 | | Дискурси
536-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Росіяни вели безуспішні наступальні дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках: за добу 39 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують наступальні операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках
13.08.23 | | Україна
ChatGPT втрачає ефективність. А може, і ні
Бенж Едвардс
​Спеціальне дослідження стверджує, що ChatGPT втрачає ефективність, хоча деякі експерти критикують його методику; проблема в закритості OpenAI.
12.08.23 | | Наука
Одне вітрило життя
Лілія Бомко
В українській бароковій літературі поширений мотив моря — людського життя та корабля. Від цього екзистенційного мотиву барокового моря слід відштовхуватися, читаючи збірку Василя Махна «Одновітрильний дім».
12.08.23 | | Штука
Королівство рок’н’ролу
Іван Банах
«Замок» «Львівського піплзбука»: Сад і рок’н’рол – ти відчуваєш, який це атас, Святий?
12.08.23 | | Минуле

© 2023 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.