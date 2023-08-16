У консервативному крилі республіканців з’явився нову проукраїнську організацію.

Проєкт «Республіканці за Україну» діятиме задля зміцнення підтримки України з боку республіканських законодавців та простих виборців.

У консервативному крилі Республіканської партії Сполучених Штатів засновано нову організацію, яка діятиме задля зміцнення підтримки України з боку республіканських законодавців. Про це повідомив телеканал CNN. Нова організація під назвою «Республіканці за Україну» має намір витратити два мільйони доларів на проукраїнську рекламну кампанію.

«Республіканці за Україну» – це проєкт ґлобальнішої організації «Захистимо демократію разом». Ініціативу очолили республіканський соціолог Сара Лонґвелл (Sarah Longwell) та консервативний аналітик Білл Крістол (Bill Kristol).

Кампанія запущена в умовах, коли все більше американських виборців і особливо консервативних республіканців починають сумніватися в доцільності подальшої допомоги Україні з боку США. За результатами нового опитуванні CNN, проведеного демоскопічним центром SSRS, 55% респондентів вважають, що Конґрес США не повинен дозволяти додаткового фінансування для підтримки України. Причому так вважає 71% прихильників республіканців. Опитування, проведене в перші дні російського вторгнення наприкінці лютого 2022 року, показало, що 62% американців вважали, що США зробили замало для захисту України.

«Ми відчуваємо певну терміновість. Загалом, ми проводимо фокус-групи з виборцями-республіканцями, і ми помітили падіння підтримки того, що, на нашу думку, є традиційним республіканським питанням», — сказав Ґаннер Рамер (Gunner Ramer), речник проукраїнського проєкту.

Група зібрала відеозвернення понад 50 республіканських виборців з різних куточків країни, де вони викладають свої докази на користь продовження американської допомоги Україні. «Республіканці за Україну» використовуватимуть ці відеозвернення у рекламі, адресованій республіканським виборцям та законодавцям. Перші ролики планується показати на телеканалі на Fox News (який досі не симпатизував Україні) під час дебатів учасників республіканських президентських праймеріз, які пройдуть наступного тижня в Мілуокі, штат Вісконсін.