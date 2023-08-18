США схвалили відправку Україні F-16 з Данії та Нідерландів.

Данія та Нідерланди очолюють міжнародні зусилля з підготовки українських пілотів.

Білий дім схвалив запити Данії та Нідерландів на постачання Україні винищувачів F-16. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters із покликом на американського чиновника та на лист держсекретаря США Ентоні Блінкена. Відправити винищувачі можуть після завершення підготовки українських пілотів.

«Цим листом я висловлюю повну підтримку Сполучених Штатів як передачі винищувачів F-16 Україні, так і навчання українських пілотів кваліфікованими інструкторами. Як і раніше, залишається важливим, щоб Україна була в змозі захистити себе від російської аґресії, що триває, і від порушення її суверенітету», — йдеться в листі Блінкена.

За словами держсекретаря, схвалення запитів Данії та Нідерландів на відправку винищувачів дозволить Україні «повною мірою скористатися своїми новими можливостями, щойно перша партія пілотів завершить навчання».

Члени НАТО Данія та Нідерланди очолюють міжнародні зусилля з підготовки пілотів, а також допоміжного персоналу, обслуговування літаків і, зрештою, надання Україні можливості отримати F-16 для використання у війні з Росією.

Нагадаємо, напередодні офіційний речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що восени та взимку цього року Україна не зможе отримати винищувачі F-16. Водночас він зазначав, що «хоч би там як було», але питання про навчання українських льотчиків на F-16 «зрушило з місця».

Офіційні особи США в приватному порядку заявили, що літаки F-16 мало б допомогли Україні в її нинішньому контрнаступі і не змінять ситуацію, коли вони врешті-решт прибудуть, враховуючи російські системи протиповітряної оборони та суперечливу ситуацію в українському небі.