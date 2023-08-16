Президент Польщі ініціював зміни системи управління армією.

Анджей Дуда подав до Сейму проєкт закону про дії органів державної влади у разі зовнішньої загрози національній безпеці.

Президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції у середу, 16 серпня, заявив, що подав на розгляд парламенту законопроєкт про дії органів державної влади у разі зовнішньої загрози державній безпеці. «Сьогодні вранці я підписав супровідний лист до маршалка Сейму Ельжбети Вітек (Elżbieta Witek) про подання цього законопроєкту на розгляд Сейму», – процитувало слова польського президента Polskie Radio24. Документ спрямований на те, аби відреагувати на зміни в середовищі загроз, зокрема на ескалацію з боку Росії.

Проєкт закону, зокрема, передбачає зміни в системі управління армією. Дуда заявив, що «існує певна необхідність уніфікації системи управління польською армією». «Внаслідок змін буде створено Командування об'єднаних сил під керівництвом начальника Генерального штабу. Крім того, буде відновлено командування видів Збройних сил, які відповідатимуть за підготовку солдатів, за повсякденне оперативне функціонування видів військ. Створення єдиної системи командування, створення єдиних процедур мирного та воєнного часу полегшать нам вирішення складних ситуацій, коли країна фактично опиниться у зовнішній небезпеці», – заявив він

Дуда додав, що глибоко переконаний у тому, що «кожен чудово знатиме, як діяти в такій ситуації – ролі будуть розподілені, поставлені завдання, відтреновані, і кожен знатиме, де його місце і що входить до його обов'язків». «Ось так має діяти добре підготовлена армія», – резюмував Дуда.

Окрім того законопроєкт передбачає «зміцнення стійкості системи управління державною безпекою шляхом запровадження додаткових механізмів координації діяльності, обміну інформацією та негайного реагування інституцій публічної влади, маршалків Сейму та Сенату, органів управління польськими збройними силами». Ще одним його завданням є ​​«посилення системи оборонного планування шляхом запровадження нормативних актів щодо основних документів планування – Політичної та стратегічної оборонної директиви Республіки Польща, Плану оборонного реагування Республіки Польща, національних планів використання збройних сил для оборони держави та основні й детальні напрямки розвитку польських збройних сил».