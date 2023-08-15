Уряд Латвії йде до демісії.

Проте й за нового кабінету політична лінія щодо Росії, Білорусі та України залишиться б незмінною.

 

 

Чинний голова латвійського Кабінету міністрів Криш'яніс Каріньш (Krišjānis Kariņš) на екстреній пресконференції у понеділок, 14 серпня оголосив про намір подати до демісії. За його словами, офіційне прохання буде подано президентові країни у четвер, 17 серпня. Відтак у відставку піде уряд у повному складі, а президент запустить процес коаліційних перемовин. Про це повідомив інформаційний портал Delfi.

 

Відповідно до чинних у Латвії законів та усталеної практики, сформувати коаліцію зможе будь-яка представлена в парламенті політична сила. Для цього їй треба домовитися з потенційними партнерами щодо коаліції та набрати депутатську більшість.

 

Після останніх виборів, які відбулися минулого року, урядову коаліцію сформували, окрім прем’єрської партії  «Нова Єдность» (Jaunā Vienotība), ще націоналістичне «Національне об'єднання» (Nacionālā apvienība) та правоцентристський «Об'єднаний список» (Apvienotais saraksts). Таким чином було утворено стабільну більшість – 54 мандати зі 100. Проте зразу ж після затвердження уряду в коаліції почалися суперечки, коаліціянти ніяк не могли домовитися з таких питань, як міґрація, одностатеві шлюби, ратифікація Стамбульської конвенції, права нацменшин.

 

Тепер же в  «Нової Єдністі» є всі шанси залишитися при владі, сформувавши нову коаліцію, наприклад, з партією «Прогресивні» (Progresīvie) та «Союзом зелених та селян» (Zaļo un Zemnieku savienība). Такий союз був би менш консервативним з питань етнічних меншин та одностатевих шлюбів, проте політична лінія щодо Росії, Білорусі та України залишилася б незмінною.

 

Криш'яніс Каріньш заявив, що не має наміру знову боротися за крісло прем’єра. «Я закликаю “Нову Єдність“ висунути нового кандидата на посаду прем'єрміністра, тобто новим прем'єром я не буду», — запевнив Каріньш.

 

За неофіційною інформацією, на прем'єрську посаду, скоріш за все, претендуватиме чинний міністр фінансів Арвілл Ашераденс (Arvils Ašeradens).

14.08.2023

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