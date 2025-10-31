Сейм Латвії затвердив вихід країни зі Стамбульської конвенції.

Якщо президент підпише законопроєкт про денонсацію, то Латвія стане першою країною Євроунії, яка вийшла з Конвенції.

 

 

Сейм Латвії у четвер ввечері, 30 жовтня, у другому, остаточному читанні затвердив законопроєкт про денонсацію Конвенції Ради Європи щодо запобігання та боротьбу з насильством проти жінок та домашнім насильством, більш відомий як Стамбульська конвенція. Про це повідомив інформаційний портал Delfi. Запеклі дебати у парламенті тривали 12 годин. Вони супроводжувалися багатотисячними мітингами в центрі Риги.

 

«За» проголосувала вся опозиція, а більшість забезпечили депутати Спілки «зелених» та селян, яка входила до урядової коаліції. Проти виступили «Нова єдність» та «Прогресивні». Таким чином ухвалення законопроєкту підтримали 56 депутатів, проти було 32, ще двоє утрималися.

 

Під час дебатів противники денонсації Конвенції заявляли, що таким чином Латвія зблизиться з путінською Росією. Прихильники ж денонсації стверджували, що це зблизить їх з трампівською Америкою. «Ви вперто дивитеся... навіть, я б сказав, мазохістськи, весь час в одному напрямку – на східного сусіда. І мені абсолютно незрозуміло, чому ви не повертаєте голови в інший бік – туди, де знаходиться наш стратегічний партнер і гарант безпеки – Сполучені Штати Америки. Для тих, хто не знає, нагадаю: президент США Дональд Трамп був одним з перших, хто виступив проти woke-культури, гендеризму і неконтрольованих потоків міґрантів. І тоді це питання виглядає вже зовсім інакше, в іншому світлі», – зазначила депутатка від партії «Латвія на першому місці» Лінда Лієпіня (Linda Liepiņa). Депутат від Спілки «зелених» та селян Ґунарс Кютріс (Gunārs Kūtris) заявив, що в конвенції вбачає прагнення відмовитися від традиційних сімейних ролей, що нібито може призвести до того, що «чоловік більше не зможе пропустити жінку вперед». Кутріс теж заявив, що нібито в Конвенції прихована ідеологія, пов'язана з поняттям статі та її зміною, що не відповідає латвійським традиціям.

 

Під час голосування в Сеймі тисячі людей вийшли до будівлі латвійського парламенту в Ризі, щоб висловити протест проти денонсації Стамбульської конвенції. На плакатах були гасла проти домашнього насильства, а також звинувачення депутатів у популізмі та «укритті ґвалтівників». Демонстранти також звинувачували владу Латвії в «копіюванні Росії», оскільки Москва не підписала Конвенцію.

 

Упродовж 10 днів президент Латвії Едґар Рінкевич (Edgars Rinkēvičs) має ухвалити рішення підписати документ, накласти на нього вето чи повернути на повторний розгляд до Сейму. У разі підписання законопроєкту президентом Латвія стане першою країною – членом Євроунії, яка вийде зі Стамбульської конвенції. Раніше це зробила Туреччина. Болгарія, Угорщина, Чехія, Литва, Словаччина та Вірменія підписали документ, але так і не ратифікували його.

 

Стурбованість бажанням Латвії вийти зі Стамбульської конвенції ще напередодні голосування висловили дипломати 15 європейських країн.

 

Стамбульська конвенція 2011 року, розроблена Радою Європи, класифікує насильство щодо жінок як порушення прав людини. Документ ратифікували 38 держав Європи та Грузія.

 

31.10.2025

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Яків Гніздовський. «Вітер у кукурудзяному полі»
До 110-ї річниці від дня народження та 40-ї річниці смерті українського графіка, живописця й мистецтвознавця Якова Гніздовського Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького запрошує на відкриття виставки «Вітер у кукурудзяному полі».
29.10.25 | | Штука
Фікція+ Щепана Твардоха
Роксана Харчук
Роман зроблено майстерно. Оскільки на нулі все можливо, останнє слово у цій книжці «може». Надія не полишає автора й читача, бо вона у цій війні існує доти, доки існує нуль, а на нулі – такі хлопці, як рятівник із карабіном, позивний Кінь.
28.10.25 | | Штука
Всього потроху
Юрко ТИМЧУК
Державний бюджет на наступний рік вже майже є, електрики вже трохи нема, міжнародні (особливо американські) санкції росіяни відчують вже ось-ось, а потім прилетять Gripen’и. 
28.10.25 | | Україна
Дві любові Вадима Одайника
Любов до Карпат і коханої стала ключовою у творчості митця. В експозиції представлено пейзажі, жанрові композиції та портрети, що відображають глибоку ліричність, силу емоційного переживання та майстерність живопису.
27.10.25 | | Штука
Родинні цінності Шептицьких у ландшафті Галичини
Ярослава Яковлєва • Олег Яськів
Велич сім’ї визначається не добробутом, а здатністю виховати покоління, яке несе духовні та моральні орієнтири у світ
26.10.25 | | Минуле
Розмови крізь простір і час
Гліб БІТЮКОВ
«Війна забирає багато. І врешті-решт може забрати нас. А те, що лишиться після нас, – це те, що про війну зможуть дізнатися інші люди», – розмова з ветераном та автором книги «Моїй донечці. Записки тата з війни».  
26.10.25 | | Галичина
Данте з Вілямовиць
Віталій Портников
Ми нехтуємо діалектами самої української мови – хоча, здається, цілком природно, що українською в Хусті, Львові, Чернівцях, Лубнах і Харкові мають говорити по-різному...
26.10.25 | | Дискурси
Музика простору уяви
Наталія Кушик
Світова прем’єра Симфонії засвідчила тонке відчуття сучасного слухача: музика Леонтьєва жива, емоційно насичена й водночас зрозуміла. З перших її тактів публіка помітно оживилася після зосереджено-медитативного концерту Васкса.
25.10.25 | | Штука

© 2025 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.