Призовник отримав три роки в'язниці за відмову воювати з погрозами перейти на бік ворога.

Лановецький районний суд Тернопільської області засудив до трьох років ув'язнення місцевого мешканця, який ухилився від мобілізації, бо вважав, що "це не його війна", і заявляв, що він "не бажає служити та захищати Україну і краще перейде на бік ворога".

Як вказано у вироку суду, військовозобов’язаний Олександр Д. у вересні 2022 року пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. 7 вересня він отримав повістку з вимогою з’явитися через чотири дні для відправлення у навчальний центр, проте проігнорував виклик.

Згідно з текстом вердикту, Олександр виправдовувався у своїх показах перед судом: "До військкомату він більше не з’являвся, бо через свою віру не може цього робити. Він боявся, що не зможе виконувати покладені на нього обов`язки, чим підведе товаришів. В свій час він проходив альтернативну службу, керував трактором та має посвідчення тракториста", – цитує ZAXID.NET.

Посадовець ТЦК заявив на суді, що призовник відмовився отримувати повістку, "повідомивши, що він не бажає служити та захищати Україну і краще перейде на бік ворога". "Олександр Д. повідомив, що він не бажає захищати Україну та це не його війна, однак підписав та отримав повістку, яка його зобов'язувала 11 вересня 2022 року прибути до військкомату. В назначену дату обвинувачений не прибув та відмовився надалі з ними співпрацювати", – згадується у показах посадовця.

Суддя Ліля Холява визнала Олександра Д. винним в ухиленні від призову та призначила три роки тюрми. Вирок іще не набув чинності – залишається час на апеляцію.