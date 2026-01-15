У Львові створять управління з мобілізації.

У Львові планують створити нове управління, яке відповідатиме за мобілізаційну роботу та ведення військового обліку в межах Львівської міської територіальної громади. Про повноваження нового управління повідомляється в проєкті ухвали міської ради про зміни до розподілу повноважень між виконавчими органами, яку винесуть на розгляд сесії сьогодні, 15 січня.

 

"Йдеться про те, що місто має взяти на себе частину роботи, яку зараз виконує територіальний центр комплектування. Зокрема — ведення військового обліку мешканців громади, громадян, які перебувають на військовому обліку. Фактично Львів має включитися і допомогти ТЦК з великою частиною цієї роботи. На це є відповідне розпорядження Кабінету Міністрів, і для його виконання органи місцевого самоврядування зобов’язані створити такі структури. Саме так нам це пояснює головний юрист мерії", - пояснив  у коментарі "Еспресо.Захід" депутат Львівської міської ради Петро Адамик.

 

Фактично мова йде про окремий підрозділ у структурі міської влади, який координуватиме всі питання, пов’язані з підготовкою до мобілізації, взаємодією з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, а також організацією військового обліку на рівні міста. Нове управління має забезпечувати виконання законів України, рішень Кабінету Міністрів та розпоряджень міського голови у сфері мобілізації.

 

Серед основних повноважень — організація військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів, контроль за його веденням у виконавчих органах міської ради, комунальних підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності. Також управління відповідатиме за подання, оновлення та звірку облікових даних із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

 

Щоб сформувати управління, планують набрати кілька десятків працівників.

 

15.01.2026

