Церкви у часі війни належать до критичної інфраструктури, – кир Святослав.

Духовенство Української греко-католицької церкви, як і решти християнських церков України, підтримують мобілізацію і право громадян України захищати свою землю зі зброєю в руках. А самі Церкви належать до критичної інфраструктури, яка забезпечує здатність українського народу боротися і виживати в часи війни. Про це в інтерв'ю Укрінформ заявив глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук).

"Всеукраїнська рада церков присвятила питанню мобілізації багато часу. Принципам та цінностям, які ми хочемо утверджувати в суспільстві, методам, які сьогодні держава застосовує. Ми всі одностайні в тому, що ми маємо право і святий обов’язок захищати нашу Батьківщину. Церкви підтримують мобілізацію в сенсі виконання обов’язку кожного громадянина захищати свою Батьківщину, - сказав Блаженніший Святослав (Шевчук).

Глава УГКЦ пояснив, що зараз Закон про мобілізацію поновив цю дискусію в суспільстві. З одного боку люди по-різному розуміють свій обов'язок захищати Батьківщину і по-різному готові його здійснювати. З іншого боку, на думку блаженнішого, й держава, по-різному цей закон впроваджує у життя.

"Для церков завжди є певною трудністю, коли до якоїсь святої справи примушують. Бо нікого не можна примусити любити Батьківщину. Нікого не можна примусити належним чином виконати святий обов’язок. Церкви сьогодні намагаються мотивувати людей, вчити їх здійснювати свої обов’язки не із зовнішнього примусу, але за покликом власного серця. Але сьогодні це питання справді є доволі непростим. Ми вважаємо, що це є великою небезпекою для гідності людей, коли мобілізація здійснюється силовими методами. Щось тут не так. Можливо, ми не до кінця розуміємо обов’язок перед Батьківщиною, а можливо, й державним інституціям якось по-іншому треба промовляти до сердець громадян", - сказав він.

Глава УГКЦ повідомив, що він особисто з’явився в ТЦК, оновив свої дані і його військово-облікова спеціальність – фельдшер, за цією спеціальністю Святослав Шевчук служив ще у радянській армії. Він свідомий того, що в контексті мобілізації священнослужителів не завжди розглядають як потенційних капеланів, бо капеланських вакансій, які має кожна церква, набагато менше від кількості священнослужителів, які підпадають під закон про мобілізацію. УГКЦ, за словами Блаженнішого Святослава, зараз працює з державними установами над тим, аби можна було з одного боку забезпечити функціонування церков і релігійних організацій, а з іншого – надати належну духовну опіку нашому війську.