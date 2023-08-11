535-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:48 У Калінінградській області РФ упав Су-30. Екіпаж загинув. Міноборони заявило, що причиною аварії стала "технічна несправність".

13:50 У районі Керченського моста пролунали вибухи.

13:16 У Бердянську пролунали вибухи, почалася масштабна пожежа. Зі слів радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, "прилетіло" в районі порту. Пожежу видно з усіх навколишніх населених пунктів.

12:44 В Одесі офіційно відкрили перші шість пляжів. Рекреаційні зони працюватимуть з 08:00 до 20:00. На пляжах заборонено бути під час тривог, шторму, при появі підозрілих предметів. Категорично заборонено вилазити на берегові споруди, виходити в море на будь-чому, а також виходити за межі зон купання.

12:06 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 118 населених пунктів на території 10 областей України, підтверджено ураження 79 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

12:00 Станом на 10:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 4 російських кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр", повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

11:51 Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівник Офісу президента Андрій Єрмак провели зустріч з представниками іноземних дипломатичних установ щодо реалізації "формули миру". Розмова стосувалася двох пунктів формули – енергетична безпека та недопущення ескалації війни й повторення агресії. У заході взяли участь представники 58 країн, 16 із них були репрезентовані вперше.

11:31 У рамках плану з надання Україні мільйона артилерійських снарядів впродовж року Європейський Союз станом на нині передав Україні 223,8 тисячі різного типу артилерійських боєприпасів, зокрема далекобійних самохідних і високоточних, а також мінометних, і 2,3 тисячі ракет усіх типів, повідомив речник ЄС Петер Стано.

11:14 Вранці росіяни вдарили керованою авіабомбою по Оріхову Запорізької області, повідомили в МВС. Внаслідок удару загинув поліцейський, 12 осіб поранено, серед яких чотири працівники поліції.

11:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Росія, ймовірно, передислокувала підрозділи повітряно-десантних військ з Херсонської області до Оріхівського району Запорізької області, де триває важкі бої. 58-ма загальновійськова армія веде бойові дії проти українських військ з 4 червня 2023 року. Ще 11 липня 2023 року тодішнього командувача цієї армії звільнили – ймовірно, і через те, що наполягав на необхідності виведення підрозділів сил армії. Рапорти свідчать, що 70-й і 71-й мотострілецькі полки зіткнулися з особливо інтенсивним виснаженням і важкими боями на передовій. Існує реальна можливість, що прибуття повітряно-десантних військ дозволить зрештою вивести частини цих полків на відпочинок і відновлення. Однак передислокація, найімовірніше, послабить російську оборону на східному березі Дніпра, де вона все частіше зазнає атак українських десантних сил.

10:48 У Кривому Розі пролунали вибухи, повідомив міський голова Олександр Вілкул. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що росіяни вдарили по місту балістичними ракетами. Жертв немає.

10:22 Якщо навчання українських пілотів на винищувачах F16 не організують країни Європи, це можуть зробити Сполучені Штати, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, додавши, що США прагнуть просуватися вперед щодо надання Україні "довгострокових можливостей".

10:00 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

125,7% танків (з них 1,7% за минулий тиждень),

48,0% бойових броньованих машин (з них 0,4% за минулий тиждень),

125,4% автомобільної техніки (з них 1,4% за минулий тиждень),

164,0% артилерійських систем (з них 2,9% за минулий тиждень),

64,0% РСЗВ (з них 0,7% за минулий тиждень),

33,6% засобів ППО (з них 0,4% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,1% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

09:45 Вночі росіяни атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними БпЛА «Shahed-136/131», три з них знищено протиповітряною обороною у межах Запорізької області, повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• В умовах продовження контрнаступальних дій щонайменше на трьох ділянках фронту українські війська здійснили 11 серпня значне тактичне просування в західній частині Запорізької області та вийшли на околиці Роботиного. Опубліковані вчора геолокаційні кадри підтверджують, що українські війська досягли північної околиці Роботиного (10 км на південь від Оріхова) на заході Запорізької області, хоча сталість і обсяг цих позицій наразі невідомі. Українські війська тижнями здійснювали регулярні наземні атаки на Роботине в рамках своїх операцій, спрямованих на послаблення російської оборони. Спроможність українських сил просунутися до околиць Роботиного, на оборону якого російські війська витратили значні зусилля, час і ресурси, залишається значною, навіть якщо українські успіхи наразі обмежені. На вчора опублікованих геолокаційних кадрах видно, що українські війська просунулися до Урожайного (9 км на південь від Великої Новосілки) на межі Донецької та Запорізької областей. Російські мілблогери стверджували, що 10 і 11 серпня українські війська відтіснили росіян у селище. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському напрямках.

• Українські контрнаступальні операції, схоже, змушують російську армію передислокувати російські сили, які обороняються на заході Запорізькій області – це вказує на те, що українські операції там можуть значно погіршити російську оборону. Російські мілблогери вчора заявили, що підрозділи 7-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії беруть участь у важких боях під Роботиним, а глава Чечні Рамзан Кадиров 10 серпня заявив, що підрозділи батальйону «Восток Ахмат» зараз обороняються біля Роботиного. Підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) були основним російським формуванням, яке вело оборону безпосередньо на південь від Оріхова з початку контрнаступу, а підрозділи 22-ї та 45-ї окремих гвардійських бригад спецназу (головне управління генштабу РФ) та 810-ї окремої морської піхотної бригади (Чорноморський флот) підтримували російські оборонні операції в цьому районі. Прибуття 7-ї дивізії ПДВ і підрозділів "Ахмату" до району Роботиного є першою явною ознакою присутності нових російських з'єднань і частин у цьому районі. Кадиров постійно розгортав підрозділи "Ахмату" на ділянках лінії фронту, що сприймаються яко критичні, щоб заслужити прихильність президента Росії Путіна, й останнім часом розгортав підрозділи "Ахмат-спецназу" в районі Кліщіївки на південь від Бахмута у відповідь на просування України в цьому районі. Російські джерела стверджували, що частини 7-ї ПДВ перекинули зі східного (лівого) берега Херсонської області на Запорізький напрямок після руйнування дамби Каховської гідроелектростанції 6 червня, а ISW пізніше спостерігала підрозділи в обороні від контрнаступальних дій українських військ на Старомайорському напрямку вздовж адміністративної межі Запорізької та Донецької областей у липні. 7-ма дивізія ПДВ тепер розкинута щонайменше на двох, а можливо і на трьох напрямках фронту. Російські мілблогери пропонують різні версії щодо того, чи повністю відійшли частини 7-ї дивізії ПДВ із району Староморського після того, як українські війська захопили населений пункт 27 липня, чи окремі підрозділи дивізії залишилися в Херсонській області для оборони від українських операцій на лівому березі Дніпра. Частини 7-ї дивізії ПДВ могли прибути в західну частину Запорізької області раніше, хоча це перший випадок, коли російські джерела стверджують, що російське командування відрядило їх для участі в бойових діях у цьому регіоні. Підрозділи 42-ї мотострілецької дивізії продовжують оборону біля Роботиного, й ISW не помітила жодних підрозділів дивізії, які відходять із цього району – це вказує на те, що прибуття 7-ї дивізії ПДВ і підрозділів "Ахмат", ймовірно, не означає ротацію основних російських бойових сил на Оріхівському напрямку. Ці ймовірні латеральні передислокації свідчать про те, що українські контрнаступальні операції значно послабили наявні російські сили, що обороняються в цьому районі, і спонукали російське командування надіслати ці елементи для посилення російської оборони на цій критичній ділянці лінії фронту. Відсутність російських оперативних резервів означає, що російському командуванню доведеться проводити додаткові латеральні передислокації, якщо вони бажають підсилити окремі ділянки фронту в майбутньому.

• Вимушена практика Росії проводити латеральні передислокації на ключових ділянках фронту, ймовірно, ще більше послабить систему російських лінії оборони, оскільки як російські, так і українські операції закріплюють російські підрозділи до певних ділянок фронту. Ці латеральні підкріплення, ймовірно, зірвуть російські наступальні й оборонні операції в тих секторах, звідки вони прибули, і загрожують швидкою деградацією сил, які російські військові використовують як підкріплення. Наразі Росія, схоже, не має значних наявних сил, які вона могла б залучити для підкріплення, не ставлячи під загрозу інші сектори фронту. Українські контрнаступальні операції відтягнули елітні російські з'єднання і частини в район Бахмута і продовжують їх там утримувати. Російські війська також задіяли значну кількість сил для локальних наступальних операцій в районі Куп'янська і Сватового, які мають на меті, своєю чергою, відтягнути українські війська від районів українських контрнаступальних операцій. Навіть якщо російське командування вирішить припинити локальні наступальні операції в цих районах, російським військам, ймовірно, знадобиться деякий час, щоб знизити темп своїх операцій і відвести сили для передислокації на інші напрямки, не відкриваючи ділянок фронту для успішних українських контратак. Часткова російська передислокація частин 7-ї дивізії ПДВ з лівого берега Херсонської області в червні, схоже, створила умови, які дозволили українським військам вільніше діяти в цьому районі, й українські війська, ймовірно, так само використовуватимуть ослаблені російські угруповання на інших ділянках фронту, де вони активно проводять наступальні операції, у разі нових передислокацій російських військ. З іншого боку, українські війська мають резерви, які дозволяють їм проводити ротацію підрозділів замість того, щоб залежати від передислокації підрозділів, які ведуть оборонні й наступальні операції на інших ділянках фронту без відпочинку. Таким чином, українські війська, ймовірно, можуть підтримувати необхідний бойовий потенціал, необхідний для продовження деградації російських сил, які захищають південь України та район Бахмута, одночасно стримуючи просування росіян вздовж лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна. Передислокація російських військ на інші напрямки, ймовірно, збільшить ймовірність того, що російським військам доведеться відступити на підготовлені оборонні позиції у разі українського прориву.

• Подальше послаблення російських сил в обороні створює можливості для того, що будь-який український прорив може стати потенційно вирішальним.

• Російські війська, схоже, активізують наступальні операції на північний схід від Куп'янська, що, ймовірно, має на меті відволікти українські сили від більш важливих з оперативної точки зору ділянок фронту. ISW не бачила візуальних підтверджень російських заяв про просування на північний схід від Куп'янська. Російські блогери неодноразово заявляли про значне просування російських військ на південний захід від Сватового – ISW також не бачила візуального підтвердження цих заяв, незважаючи на те, що таким повідомленням уже кілька тижнів. Російські війська, можливо, збільшили наступальну активність на лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна, щоби скористатися перевагою оперативної зосередженості України в інших місцях і відволікти українські підрозділи від важливіших ділянок фронту. Речник Східної групи українських військ полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська значно зміцнили оборону на Куп'янському напрямку за останні дні – це вказує на те, що російським військам, можливо, вдалося відтягнути додаткові українські сили в цей район. Українські посадовці 9 серпня оголосили про обов'язкову евакуацію цивільного населення з 53 населених пунктів поблизу Куп'янська через посилення російських обстрілів та авіаударів, що становлять підвищений ризик для цивільного населення, хоча евакуація не обов'язково вказує на те, що українські сили очікують значного просування російських сил.

• 11 серпня російські війська завдали ще одну серію ракетних ударів по Україні, вдруге за минулий тиждень вдаривши по українському аеродрому.

• Російські джерела стверджували, що "група Ваґнера", схоже, зберігає присутність на своїх об'єктах у Білорусі, хоча ситуація з її передислокацією до Росії, за чутками, залишається незрозумілою.

• Міністерство внутрішніх справ Росії зіткнулося зі значною нестачею персоналу, особливо на окупованих територіях в Україні, на тлі ширшої зміни повноважень між іншими російськими органами внутрішньої безпеки. Російські інсайдерські джерела припустили, що співробітники МВС звільняються через корупцію, низьку оплату праці та виконання функцій жандармерії (військові сили, які виконують функції цивільних правоохоронних органів).

• Кремль і міноборони Росії, ймовірно, намагаються перекласти провину за українські обстріли російських прикордонних районів на офіцерів середньої ланки. Московський суд розгляне кримінальну справу проти двох російських офіцерів, яких звинувачують у нездатності запобігти обстрілу їхніх підрозділів і військової техніки українськими військами в Бєлгородській області у квітні 2022 року, що є порушенням статті 340 Кримінального кодексу РФ. Це вперше російський суд розглядатиме таку справу з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

• Російські війська 11 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ–Сватове–Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка–Донецьк і в районі межі Донецької та Запорізької області, а на окремих ділянках просунулися вперед.

• Українські війська 11 серпня вели наступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися в районі межі заходу Донецької та сходу Запорізької областей і на заході Запорізької області.

• Російський ВПК почав виробництво безпілотників «Герань-2», модифікованої версії іранського безпілотника Shahed-131/136, який, ймовірно, дозволить Росії зберегти або потенційно збільшити частоту російських ударів безпілотниками по Україні.

• Російська окупаційна влада вживає заходів, щоб майбутні регіональні вибори на окупованих Росією територіях виглядали чесними та конкурентними.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: