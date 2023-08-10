533-й день війни Росії в Україні. Хроніка

14:10 Народних депутатів Богдана Торохтія та Анатолія Гунька виключили з фракції "Слуга народу", повідомив Давид Арахамія. Торохтія викрили на тому, що він за час повномасштабного вторгнення змінив три автівки і відпочивав на морі в Болгарії, а Гунька нещодавно заскочили на отриманні хабаря.

13:55 Рівненська обласна прокуратура повідомила про початок досудового розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни при атаці росіян безпілотниками на нафтобазу у Дубному.

13:37 У Куп'янському районі на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію через постійні обстріли та зростання рівня небезпеки.

13:09 Печерський суд міста Києва обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді особистого зобов'язання. Народний депутат не матиме права відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого судді чи прокурора, мусить утриматися від спілкування зі свідками по справі, і носитиме електронний браслет до 8 жовтня, повідомляє Hromadske. Дубінського підозрюють у службовому підробленні при оформленні документів для виїзду за кордон.

12:48 Росіяни обстріляли з артилерії селище Білозерка на Херсонщині. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. Травмовано шестеро мешканців. Одна людина отримала тяжкі поранення.

12:27 Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. Протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку РФ. Раніше дані маршрути вже були запропоновані Україною у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада IMO визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом і закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій та припинити загрози торгівельному судноплавству в Чорному морі.

Вказані маршрути в першу чергу використовуватимусь для можливості виходу цивільних суден, що перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку повномасштабного вторгнення росіі 24.02.2022 р. До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

12:03 На одній з ТЕС у прифронтовому регіоні включили в роботу енергоблок на 125 МВт потужності, який раніше було відключено через пошкодження, викликані бойовими діями, повідомили в Міненерго. Через бойові дії у Донецькій області знеструмлено 110 населених пунктів, у Запорізькій – 69, без світла залишається частина споживачів у Дніпропетровській, Харківській, Сумський, Херсонській, Чернігівській областях. Внаслідок несприятливих погодних умов відключені 14 населених пунктів у Сумський та Чернігівській областях.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 4,551 ГВт·год. Експорт відсутній.

11:43 Четверо поплічників Віктора Медведчука отримали тюремні терміни строком 5-10 років за підготовку насильницького захоплення влади в Україні. "Зловмисники планували «синхронізувати» державний переворот із початком повномасштабного вторгнення РФ. Тим самим сподівалися допомогти агресору у якнайшвидшій окупації України... Прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих «національних зборів». На цьому «форумі» його організатори планували «затвердити резолюцію» щодо «відсторонення від влади» вищого військово-політичного керівництва України. У разі відмови зловмисники планували перейти до «силового сценарію»", – поінформувала СБУ.

11:30 Двосторонні безпекові домовленості між Україною та Сполученими Штатами будуть закріплені таким чином, щоб діяти незалежно від особи американського президента, заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, відповідаючи на питання, чи зміниться допомога Україні, якщо наступним президентом США стане Дональд Трамп.

11:22 Тимчасово окупована Запорізька атомна електростанція вночі втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ і наразі перебуває на межі блекауту, повідомили в "Енергоатомі". ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут). У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці становить перебування 4-го енергоблоку Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти використовують із порушенням умов ліцензії на експлуатацію реакторних установок АЕС українського регулятора.

11:12 Кількість загиблих унаслідок учорашнього удару росіянами по Запоріжжю зросла до трьох. Іще дев'ятьох осіб травмовано, повідомила ДСНС.

11:00 Щоденний рапорт розвідки міністерства оборони Великої Британії:

Протягом останнього тижня російська влада, ймовірно, посилила свої поточні зусилля з перешкоджання доступу російських громадян до віртуальних приватних мереж (VPN). Повідомляється, що багато найпопулярніших VPN стали непридатними для використання в деяких регіонах Росії. VPN дозволяють користувачам маскувати свій доступ до інтернету, зберігати конфіденційність і обходити державну цензуру. VPN надзвичайно популярні в Росії, незважаючи на те, що з 2017 року вони є незаконними. Вони дозволяють користувачам отримувати доступ до об'єктивних міжнародних джерел новин, у тому числі про війну в Україні. VPN, ймовірно, представляють собою найбільшу вразливість у спробах російської держави всеосяжного внутрішнього контролю над інформацією. Окрім посилення технічних збоїв, російська держава також розпочала інформаційну кампанію, намагаючись залякати громадян, щоб вони уникали VPN, стверджуючи, що вони ставлять під загрозу їхні особисті дані.

10:43 Протягом минулої доби російські війська із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, БПЛА, тактична авіація) обстріляли 131 населений пункт на території 10 областей України, підтверджено ураження 788 об’єктів інфраструктури. За попередньою інформацією, є загиблі та поранені серед цивільного населення, кількість жертв уточнюється.

10:35 Станом на 09:30 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 5 російських кораблів, серед яких один носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп становить до 4 ракет, попередили у Військово-морських силах ЗСУ.

10:30 Росіяни намагаються перехопити ініціативу на куп'янському напрямку та прорвати оборону українських сил. Ситуація хоч і складна, але контрольована, заявив заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий в ефірі телемарафону. За минулу добу на лимансько-куп'янському напрямку відбулося чотири спроби атакувати позиції українських сил, 559 ударів артилерією, 16 авіанальотів. Під час відбиття атак 35 окупантів знищено, 110 поранено. Знищено три танки, гаубицю Д-20, БПЛА "Орлан-10", сім авто, три польові склади з боєприпасами та три ворожі бліндажі.

На бахмутському напрямку було п'ять бойових зіткнень, 580 ударів артилерією, три ворожі авіанальоти. Під час боїв 56 окупантів знищено, 104 окупанти поранено, п'ятеро потрапили в полон. Знищено три танки Т-72, бронеавтомобіль, три БМП, бойова машина десанту, гаубиця Д-30, три польові склади із боєприпасами, БПЛА та два дрони-камікадзе "Ланцет".

10:21 Росіяни почали частіше використовувати "імітаційні маневри" та обстрілювати окуповані ними ж території, а також свої позиції, заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону:

"Росіяни часто імітують залишення певних населених пунктів. Потім знову до них повертаються. Але в тій паузі, поки вони були відсутні, як правило, дуже потужно обстрілюють ці населені пункти. Потім із роз'яснювальною роботою йдуть до місцевих, що це були Сили оборони".

10:15 Оцінка Генерального штабу ЗСУ загальних бойових втрат росіян з 24.02.22 по нині:

Зі всієї наявної на початок повномасштабного вторгнення в РФ техніки за час війни знищено:

125,2% танків (з них 1,5% за минулий тиждень),

47,9% бойових броньованих машин (з них 0,3% за минулий тиждень),

124,9% автомобільної техніки (з них 1,7% за минулий тиждень),

163,2% артилерійських систем (з них 3,8% за минулий тиждень),

63,8% РСЗВ (з них 0,6% за минулий тиждень),

33,4% засобів ППО (з них 0,2% за минулий тиждень),

25,2% літаків (з них 0% за минулий тиждень),

35,1% гелікоптерів (з них 0,2% за минулий тиждень).

10:00 Сили оборони мали успіх біля Урожайного та південно-східніше Старомайорського, повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Російські окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового, Авдіївки, Побєди, Новомихайлівки та зазнали втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

Українські воїни продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони продовжують стримувати ворога. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі північно-східніше Дружби, здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки.

09:50 Вночі Рівненщина зазнала російської масованої атаки безпілотниками, зруйнована нафтобаза на Дубенщині, повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Жертв немає.

09:40 Вночі росіяни завдали удару 10 іранськими безпілотниками “Shahed-136/131” із північно-східного напрямку з району Курська, атака тривала з 23:00 по 4:00. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони знищено 7 ворожих безпілотників, однак внаслідок атаки уражені деякі об'єкти на Рівненщині.

09:30 Ключові висновки аналізу поточної ситуації від американського Інституту вивчення війни за минулу добу:

• Спекуляції про вихід "групи Ваґнера" з Білорусі свідчать про те, що деякі спекти угоди між президентом Росії Путіним і фінансистом "групи Ваґнера" Пріґожиним після збройного повстання "Ваґнера" 24 червня виявилися уневажненими. Російське інсайдерське джерело стверджувало 8 серпня, що ПВК "Ваґнера" проводить свій перший етап виведення з Білорусі шляхом автобусних перевезень груп у 500-600 осіб з Білорусі до Краснодарського краю та Воронезької та Ростовської областей, а другий етап розпочнеться після 13 серпня. Інсайдерське джерело та джерело, пов’язане з "Ваґнером", припустили, що війська ПВК "Вагнера" можуть залишити Білорусь через те, що президент Білорусі Лукашенко відмовився фінансувати ПВК "Ваґнер", коли виявив, що Росія не буде платити за ПВК "Вагнер", як він, очевидно, очікував. Путін і Лукашенко дозволили військам "Ваґнера" і Прігожину продовжувати діяти в Білорусі після збройного повстання. Інсайдерське джерело стверджувало, що невелика група інструкторів "Ваґнера" залишиться в Білорусі для навчання білоруських сил. Проте ISW не спостерігав візуальних доказів того, що війська Вагнера висуваються з Білорусі. Інсайдерське джерело 6 серпня стверджувало, що сили "Ваґнера", які не були розгорнуті в Лівії, "терміново" пішли у відпустку в Росії, і що командування Вагнера закликало своїх бійців підтримувати зв'язок, оскільки нові накази можуть надійти будь-коли. Джерела, пов’язані з "Ваґнером", стверджували, що основні сили "Ваґнера" "активізуються" наприкінці серпня, але не уточнили цю заяву. Твердження про те, що ПВК "Ваґнера" переміщуються з Білорусі – відносно безпечного притулку для "Ваґнера" та Прігожина – назад до Росії, згадки командування "Ваґнера" про нові накази та заяви про майбутню "активізацію" ПВК "Ваґнера" наприкінці серпня, ймовірно, свідчать про те, що деякі аспекти угоди, яка дозволяла "Ваґнеру" переїхати до Білорусі та продовжити діяльність там і в Африці, уневажнені.

• Валідність цих заяв і майбутнє "групи Ваґнера" залишаються незрозумілими. ISW пропонує наступні оцінки та гіпотези щодо потенційних наслідків цих заяв, якщо вони відповідають дійсності, для структури російської влади, режиму Путіна та зусиль міністерства оборони Росії з інтеграції особового складу "Ваґнера" до складу регулярних російських формувань. ISW продовжуватиме відстежувати і повідомляти про індикатори і контріндикатори, які підтримують, підривають або підтверджують ці гіпотези і оцінки.

• Путін, ймовірно, все ще стурбований загрозою, яку Прігожин становить для його довгострокових цілей, і продовжує концентруватися на тому, щоб остаточно сепарувати Прігожина від Вагнера. Російське інсайдерське джерело заявило 9 серпня, що риторичні нападки Кремля на Прігожина різко зменшилися після зустрічі Путіна з керівництвом "Вагнера" 29 червня, але знову почали зростати на початку серпня. Збільшення кількості нападок Кремля на Прігожина, якщо це правда, може свідчити про те, що Путін повернувся до своєї початкової мети – знищити Прігожина і чітко розмежувати Прігожина і "Ваґнер". Пріоритетність для Путіна відокремлення Прігожина від "Ваґнера" і спроби зберегти відновлені бойові підрозділи "Вагнера", схоже, суперечить цілям міністра оборони Росії Шойґу. Російське інсайдерське джерело стверджує, що Шойґу перебрав на себе від Прігожина відносини Росії з африканськими країнами, розлютивши керівництво і особовий склад "Вагнера" і позбавивши "Вагнера" можливостей в Африці. Якщо це правда, то амбіції Шойґу в Африці, швидше за все, створять проблеми для великих цілей Путіна з "Вагнером", розлютивши тих самих людей, яких Путін намагається привабити. Пріоритети Путіна і Шойґу періодично не збігалися протягом повномасштабного вторгнення в Україну, часто, коли Путін ставив на перше місце збалансування конкуруючих груп та інтересів, в той час як Шойґу намагався встановити повний контроль над російськими військовими в Україні.

• В якості альтернативи Путін може мати намір повернути війська "Ваґнера" в Росію, щоб спростити знищення або реструктуризацію "Ваґнера". Існують й інші можливі варіанти розвитку подій, за яких "Ваґнер" може перетворитися на унітарну бойову силу, що нагадуватиме його операції в Україні, хоча ISW не помітила жодних ознак такого розвитку подій, які, виходячи з наявної інформації, видаються малоймовірними. Найімовірніші варіанти дій Кремля щодо "Ваґнера", швидше за все, призведуть до загального зниження бойової потужності, яку "Вагнер" може запропонувати російським військовим, оскільки будь-який з цих підходів, ймовірно, відштовхне деяких членів "Ваґнера" від продовження служби – чи то у "Ваґнері" без Прігожина, чи то в якомусь іншому підрозділі, повністю підпорядкованому міноборони.

• Ймовірний провал деяких аспектів угоди "Ваґнера"-Путіна-Лукашенка вказує на те, що Путін не зміг кардинально вирішити проблеми, поставлені Прігожиним і "Ваґнером" після повстання "Ваґнера" 24 червня. Рішення Путіна дозволити Шойґу підірвати деякі аспекти попередньої угоди, якщо воно відповідає дійсності, загрожує підірвати ретельний фасад внутрішньої безпеки, який Путін намагався створити після заколоту 24 червня. Ця ситуація динамічно розвивається в дедалі складнішому інформаційному середовищі, що характеризується відсутністю прямих коментарів від Прігожина та інших лідерів "Вагнера". ISW продовжуватиме оцінювати ці та інші гіпотези та оцінки в міру надходження додаткової інформації.

• Міністр оборони Росії Шойґу спробував виправдати відновлення Московського та Ленінградського військових округів, посиливши шаблонну риторику, яка виставляє НАТО як екзистенційну загрозу для Росії.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та 9 серпня просунулися на окремих ділянках. У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бахмут, Бердянському та Мелітопольському напрямках. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, свідчать про те, що українські війська просунулися на північний схід від Роботиного на заході Запорізької області, але тривалість і масштаб цього просування наразі невідомі. Речник Таврійського оперативно-стратегічного угруповання військ України Сергій Кузьмін 8 серпня заявив, що українські війська вийшли на першу лінію оборони РФ у невстановленому районі на мелітопольському або бердянському напрямках. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила 9 серпня, що українські сили частково досягли успіху на південь від Великої Новосілки поблизу Урожайного та Приютного та на південний схід від Оріхова поблизу Вербового. Популярний російський мілблогер стверджував, що українські сили просунулися в Урожайне на межі Донецької та Запорізької областей, і припустив, що українські сили, можливо, захопили деякі російські позиції на південь від Бахмута. Маляр зазначила, що українські війська ведуть контрнаступ належним чином і успішно ослаблюють наступальний потенціал Росії, як це робили українські війська під час кампанії блокування влітку-осені 2022 року в Херсонській області.

• Російське ветеранська спільнота, можливо, намагається реабілітувати номінального заступника російського командувача воєнним театром в Україні генерала армії Суровікіна після перевірки щодо його зв’язку з "групою Ваґнера". Колишній командир Суровікіна, генерал-полковник Валерій Марченков, заявив державному виданню URA.ru, що Суровікін не порушив і ніколи не міг порушити свою присягу, і похвалив Суровікіна за новаторство оборонної стратегії, яка сповільнює українські контрнаступальні операції на півдні України. Марченков також захистив рішення Суровікіна про виведення російських військ із західного (правого) берега Херсонської області в листопаді 2022 року, заявивши, що це рішення дозволило російським військам побудувати нинішні оборонні рубежі в Херсонській області та запобігти загибелі військових і цивільного населення. Марченков також приписував Суровікіну створення російської військової поліції і хвалився зусиллями Суровікіна придушити серпневий путч у Москві 1991 року. Російські ветеранські громади відіграли важливу роль у реабілітації та популяризації командувача ПДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, у березні-квітні 2023 року.

• Інтерв’ю Марченкова може свідчити про те, що Суровікін і антигерасімовська фракція вважають, що у Суровікіна є шанс повернутися на передову. Повернення Суровікіна до командування, ймовірно, залежатиме від його здатності переконати Путіна у своїй лояльності та корисності на полі бою – обидва наративи представлені в інтерв’ю Марченкова.

• Російські джерела стверджували, що порушення правил безпеки призвели до вибуху біля Загорського оптико-механічного заводу в Москві 9 серпня, більшість російських джерел відкидали, що відповідальними за інцидент можуть бути українські актори.

• Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк, в районі межі Донецької та Запорізької областей, на заході Запорізької області і просунулися на лінії Сватове-Кремінна, північніше Бахмуту та на заході Запорізької області.

• Українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та 9 серпня просунулися на окремих ділянках.

• Кадри, опубліковані 9 серпня, ще більше підтверджують оцінки ISW про те, що українське вторгнення поблизу Козачих Лагерів на східному (лівому) березі Херсонської області 8 серпня, ймовірно, було обмеженим рейдом.

• Можливо, російські війська переміщують військову техніку через Казахстан до Росії, але ISW не спостерігала геолокаційних кадрів, які підтверджують ці повідомлення.

• Російські чиновники, схоже, готують умови, щоб виправдати можливу необхідність скасування або перенесення регіональних виборів на окупованих територіях у разі успіху українського контрнаступу.

09:01 Інтенсивність бойових зіткнень та російських ударів за даними зведень Генерального штабу ЗСУ:

08:45 Ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ: